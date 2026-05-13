Producirán Kim Kardashian y Emma Roberts serie para Netflix

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    Producirán Kim Kardashian y Emma Roberts serie para Netflix
    Equipo. Chris Van Dusen, creador de ‘Bridgerton’, será el responsable creativo de la nueva producción juvenil de Netflix junto a Kardashian y Roberts. FOTO: ARCHIVO

La empresaria, actriz y modelo se asoció con el creador de ‘Bridgerton’ para este nuevo drama juvenil

En la presentación de futuros proyectos que realizan las grandes compañías de entretenimiento en Estados Unidos, uno de los nuevos shows que llamó la atención fue el que involucra a Kim Kardashian. Y no se trata de un reality sobre ella o su familia, sino de una nueva serie titulada ‘Calabasas’, que será una coproducción entre Netflix y Emma Roberts.

De acuerdo con la información que la propia plataforma de streaming compartió en sus redes sociales, la trama se desarrolla en una ficción ambientada en el exclusivo barrio de Calabasas, en Los Ángeles.

El proyecto es liderado creativamente por Chris Van Dusen, quien además ya cuenta con uno de sus mayores éxitos dentro del catálogo de la plataforma al ser el creador de ‘Bridgerton’.

¿DE QUÉ TRATA LA NUEVA SERIE DE KIM KARDASHIAN?

Variety dio a conocer que ‘Calabasas’ está basada en el libro ‘If You Lived Here You’d Be Famous Now’, de Via Bleidner.

La sinopsis actualizada dice lo siguiente: “En un colegio privado de élite en la ciudad más exclusiva del país, la ambiciosa hija del director está destinada a tenerlo todo, hasta que se ve envuelta en un romance prohibido con el único chico decidido a destruir su brillante mundo en lugar de seguir sus reglas. En Calabasas, donde los deseos nunca son tan puros como las apariencias sugieren, enamorarse podría ser la rebelión más peligrosa de todas”.

Netflix hizo el anuncio durante su presentación Upfronts, aunque todavía no reveló detalles sobre el reparto ni el inicio de producción de la serie.

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‘Calabasas’ es la segunda serie que Netflix estrenará próximamente ambientada en el famoso barrio californiano, que durante la década de 2010 se convirtió en objeto de fascinación mediática gracias a las Kardashian y a varias canciones de rap muy populares.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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