Producirán Kim Kardashian y Emma Roberts serie para Netflix

En la presentación de futuros proyectos que realizan las grandes compañías de entretenimiento en Estados Unidos, uno de los nuevos shows que llamó la atención fue el que involucra a Kim Kardashian. Y no se trata de un reality sobre ella o su familia, sino de una nueva serie titulada ‘Calabasas’, que será una coproducción entre Netflix y Emma Roberts.

De acuerdo con la información que la propia plataforma de streaming compartió en sus redes sociales, la trama se desarrolla en una ficción ambientada en el exclusivo barrio de Calabasas, en Los Ángeles.

El proyecto es liderado creativamente por Chris Van Dusen, quien además ya cuenta con uno de sus mayores éxitos dentro del catálogo de la plataforma al ser el creador de ‘Bridgerton’.