¿Qué hacer en Saltillo? Concierto de Edith Márquez, Otaku Fest, concierto y recital

¿Qué hacer en Saltillo? Concierto de Edith Márquez, Otaku Fest, concierto y recital

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Israel García
por Israel García

Otro fin de semana comienza y las diversas actividades se convierten en una opción de entretenimiento, distracción y convivencia entre familia y amigos

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Si el calor o la carga de trabajo te dieron una semana pesada, despreocúpate y aprovecha este fin de semana para disfrutar de diversas actividades que ayudarán a relajarte en Saltillo.

RECITAL ALEJANDRO REYES-VALDÉS

Este viernes 15 de mayo, el reconocido director operístico y coach vocal vuelve a presentarse como pianista solista para el público saltillense en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

El músico coahuilense presentará el recital de piano “Reencuentro” en punto de las 20:00 horas, un concierto donde volverá a interpretar algunas piezas de su repertorio más querido, así como un par de obras que el público aún no ha escuchado.

Los boletos se pueden adquirir por medio de la plataforma Newticket o en la taquilla del Teatro Fernando Soler, con un costo de 100 pesos.

CONCIERTO DE EDITH MÁRQUEZ

Una vez más, y en el marco de los festejos por el Día de las Madres, la cantante y actriz Edith Márquez se presentará ante la audiencia saltillense este sábado 16 de mayo en el Auditorio Parque Las Maravillas.

La compra de boletos se realiza a través del sitio newticket.com.mx, donde los precios van desde los 500 pesos en zona General, pasando por los lugares Platino de 1,500 pesos, hasta los 2,500 pesos en la zona Diamante.

La cita para cantar y bailar con los éxitos de la cantante mexicana es a las 20:00 horas.

OTAKUFEST SALTILLO

La edición 18 del Otakufest Saltillo comenzará este sábado 16 y domingo 17 de mayo. Ambos días las actividades iniciarán a las 12:00 horas y concluirán a las 21:00 horas.

La entrada general tiene un costo de 100 pesos; sin embargo, el pase para ambos días cuenta con un precio especial de 185 pesos.

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El evento contará con la participación de actores de doblaje como Pepe Toño Macías, Arturo Mercado Jr. y Nycolle González, además de creadores de contenido como MinyNaranja, Martín Eastwood y más.

Como es tradición, además de los expositores y conferencias, se realizarán concursos de cosplay; habrá espacio para baile de k-pop, competencias de dibujo, oportunidad de participar en karaoke y torneos de Super Smash Bros. Ultimate y Mario Kart 8 Deluxe.

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Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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