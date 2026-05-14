¿Qué hacer en Saltillo? Concierto de Edith Márquez, Otaku Fest, concierto y recital

Si el calor o la carga de trabajo te dieron una semana pesada, despreocúpate y aprovecha este fin de semana para disfrutar de diversas actividades que ayudarán a relajarte en Saltillo.

RECITAL ALEJANDRO REYES-VALDÉS Este viernes 15 de mayo, el reconocido director operístico y coach vocal vuelve a presentarse como pianista solista para el público saltillense en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. El músico coahuilense presentará el recital de piano “Reencuentro” en punto de las 20:00 horas, un concierto donde volverá a interpretar algunas piezas de su repertorio más querido, así como un par de obras que el público aún no ha escuchado. Los boletos se pueden adquirir por medio de la plataforma Newticket o en la taquilla del Teatro Fernando Soler, con un costo de 100 pesos.

CONCIERTO DE EDITH MÁRQUEZ Una vez más, y en el marco de los festejos por el Día de las Madres, la cantante y actriz Edith Márquez se presentará ante la audiencia saltillense este sábado 16 de mayo en el Auditorio Parque Las Maravillas. La compra de boletos se realiza a través del sitio newticket.com.mx, donde los precios van desde los 500 pesos en zona General, pasando por los lugares Platino de 1,500 pesos, hasta los 2,500 pesos en la zona Diamante. La cita para cantar y bailar con los éxitos de la cantante mexicana es a las 20:00 horas.

OTAKUFEST SALTILLO La edición 18 del Otakufest Saltillo comenzará este sábado 16 y domingo 17 de mayo. Ambos días las actividades iniciarán a las 12:00 horas y concluirán a las 21:00 horas. La entrada general tiene un costo de 100 pesos; sin embargo, el pase para ambos días cuenta con un precio especial de 185 pesos.