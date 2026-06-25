$!¿Qué hacer en Saltillo? MUDE After Dark, actividades de la FINA, concierto de Brindis X Siempre y tributo a Disney Channel

Este fin de semana se podrá disfrutar de una variedad de actividades en Saltillo que continúan brindando opciones al público para encontrar su plan favorito, ya sea en familia, con amigos o incluso en solitario.

Concierto de Brindis X Siempre Este viernes 26 de junio se llevará a cabo en el Auditorio Saltillo el concierto del grupo Brindis X Siempre, a las 21:00 horas, por lo que será una velada de romanticismo y disfrute gracias a sus canciones y éxitos, que han conquistado a diversas generaciones. La venta de los últimos boletos se realiza en el sitio arem.passline.com.mx, donde los costos van desde los 390 hasta los mil 490 pesos por persona, más cargos por servicio. Además, también pueden adquirirse en las tiendas Jr. Sombreros.

Tributo a Disney Channel Este viernes 26 de junio tendrás la oportunidad de revivir la música que marcó a toda una generación con los mejores éxitos de las bandas y estrellas surgidas de Disney Channel. La cita es en Beer Therapy Saltillo, a las 21:00 horas. Las entradas pueden adquirirse en el sitio Passline.com, con un precio de preventa de 150 pesos y de 200 pesos en taquilla.

MUDE After Dark Uno de los eventos más esperados es el que se realizará este sábado 27 de junio en el Museo del Desierto, con la quinta edición del MUDE After Dark, donde, como cada año, además de DJs, grupos musicales y recorridos nocturnos, habrá diferentes opciones gastronómicas y de mixología local. Entre los invitados musicales destacan M2K, Dansaldance y Mariposa, entre otros. La fiesta comenzará a las 18:00 horas en el lobby del recinto cultural. La venta de los últimos boletos continúa disponible en el sitio de New Ticket, donde el costo es de 690 pesos más cargos por servicio.

ACTIVIDADES EN LA FINA Este domingo 28 de junio, las diversas actividades culturales de la Fiesta Internacional de las Artes estarán enfocadas en demostrar el talento y la pasión por el baile y el canto. A las 18:00 horas, en el Foro del Lago de la Alameda de Saltillo, se presentará Sylphides, un repertorio de danza abstracta interpretado por el grupo Dance Point, bajo la dirección de Veliz Pérez y con coreografía de Mijaíl Fokin. En el mismo escenario, pero a las 19:00 horas, se presentará El lago de los cisnes, a cargo de la Escuela de Danza del Estado de Coahuila.

Feria del Libro Usado de Saltillo Desde el viernes 25 y hasta el domingo 28 de junio se llevará a cabo una nueva edición de la Feria del Libro Usado de Saltillo. Esta actividad tendrá lugar en la Academia Interamericana de Derechos Humanos.

Este año no contará con actividades especiales y se concentrará únicamente en la oferta de obras literarias. Estará disponible de las 10:00 a las 21:00 horas.

Publicidad