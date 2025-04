¡Queda fuera del grupo! Detienen a Joe Seiders de The New Pornographers por posesión de pornografía infantil y acoso

La tarde de este jueves 18 de abril trascendió sorpresivamente que Joe Seiders, baterista de la banda de rock indie The New Pornographers , fue arrestado en California por cargos de posesión de pornografía infantil y otros delitos. La detención se produjo después de que se presentaran denuncias en su contra.

¿QUÉ DICE THE NEW PORNOGRAPHERS DE JOE SEIDERS?

La banda, originaria de Canadá y formada en 1997, publicó una declaración conjunta en Instagram tras el arresto de su compañero: “Todos en la banda estamos absolutamente en shock, horrorizados y devastados por las acusaciones contra Joe Seiders, y hemos cortado de inmediato toda relación con él”, escribieron. Los integrantes también expresaron su apoyo a las personas afectadas por sus acciones.

Seiders se unió a The New Pornographers en 2014 y participó en tres álbumes. El último sencillo de la banda, Ballad of the Last Payphone, fue lanzado el 2 de abril. (Con información de El Universal y Reforma)