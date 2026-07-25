De leyendas, tragedias a cenas: los espectáculos que marcaron la historia de Saltillo

De leyendas, tragedias a cenas: los espectáculos que marcaron la historia de Saltillo

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Israel García
por Israel García

A lo largo de más de cuatro siglos, la capital coahuilense ha sido escenario de sucesos insólitos que aún forman parte de la memoria colectiva de sus habitantes.

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El 449 aniversario de la fundación de Saltillo fue un momento importante no solo para los ciudadanos que asistieron a las diversas actividades que conformaron el Festival Internacional de las Artes, sino también para la ciudad en general y para quienes, en el futuro, guardarán en la memoria lo ocurrido durante este 2026.

Por ello, en VMÁS recordamos algunos de los momentos que hoy forman parte de la historia de la ciudad y que permanecen en la memoria colectiva como leyendas, hechos históricos o acontecimientos que, por su singularidad, no han vuelto a repetirse en el ámbito del espectáculo o el entretenimiento.

¿Conoces algún otro? Porque Saltillo, en ocasiones, no solo ha sido el escenario de hechos extraordinarios, sino también la protagonista de historias difíciles de olvidar.

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La carta del permiso solicitado es una de las principales pruebas del relato. FOTO: ARCHIVO MUNICIPAL

LA PELEA ENTRE UN LEÓN Y UN TORO

La historia cuenta que en 1898 dos fieras protagonizaron un enfrentamiento en uno de los jardines de la Alameda Central.

De acuerdo con diversas investigaciones, en este popular espacio del Centro Histórico se llevó a cabo una pelea entre un toro bravo de lidia y un león africano, aunque algunas versiones mencionan que pudo tratarse de un tigre de Bengala. Lo anterior quedó documentado en una carta fechada el 13 de marzo de 1898, escrita a máquina con tinta azul y firmada por Roberto C. Pate. La propuesta consistía en reunir a ambos animales dentro de una jaula de hierro de forma rectangular para realizar el enfrentamiento.

No existen imágenes, fotografías ni otros registros gráficos que documenten visualmente el evento. Vanguardia publicó en 2021 que este relato aparece en dos libros: ‘Saltillo insólito: Cien años de sucesos extraordinarios 1900-2000’, de Jorge Fuentes Aguirre, y ‘La Alameda: paseo por sus orígenes’, de Jesús De León e Ildefonso Dávila.

El Archivo Municipal de Saltillo conserva los documentos originales de las solicitudes presentadas por Roberto C. Pate para llevar a cabo el espectáculo, así como la autorización otorgada por el entonces alcalde para su realización.

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La foto del momento justo del accidente o mal ritual, es la máxima prueba de la tragedia. FOTO: CORTESÍA

FINAL MORTAL DE LOS VOLADORES DE PAPANTLA

Se trata de una de las historias más conocidas entre los saltillenses. Una presentación de los Voladores de Papantla durante la inauguración de la Feria de Saltillo terminó en tragedia: tres personas murieron, un hombre quedó paralítico y decenas de asistentes quedaron conmocionados tras un accidente ocurrido durante el ritual, en medio de la lluvia.

La tragedia ocurrió en 1967, durante el evento inaugural de la feria, y el impactante momento quedó documentado por el periodista e historiador Javier Villarreal Lozano.

En una versión resumida de la historia, la feria se encontraba entonces junto a la actual Ciudad Deportiva. Ahí se presentó por primera vez este ritual, cuya tradición establece que el descenso debe realizarse con la cabeza hacia abajo y los brazos extendidos para simular las alas de un ave en pleno vuelo. Sin embargo, en aquella ocasión el descenso no ocurrió como estaba previsto y los voladores cayeron violentamente. Dos de ellos impactaron de cabeza y otros dos de espalda, según se aprecia en la fotografía que documentó el accidente.

El saldo fue de tres personas fallecidas y un sobreviviente gravemente herido, de quien años después se supo que quedó paralítico y vivía junto a su madre, al menos hasta la última información conocida sobre su caso en 2008.

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EL CONCIERTO CENA CON LUIS MIGUEL

Han pasado 33 años de aquella velada concierto de Luis Miguel realizada el 4 de julio en el salón ‘Candilejas’, el cual, ubicado al norte de la ciudad, le daba a la cita una vibra de elegancia y diversión.

En el show, de acuerdo a las memorias de las fanáticas, fue especial porque no sólo se conoció de cerca al cantante y se disfrutó de su voz y presencia, sino que las asistentes degustaron de vinos, cóctel y canapés, algo no visto en la ciudad y menos con una estrella de la magnitud de ‘El Sol’.

Boletos para asistir al show se regalaron en las estaciones locales, con concursos o dinámicas para que las radioescuchas demostraran ser la fan que merecía estar de cerca “cenando” con Luismi, además de la venta de boletos regular, precios que rondaban los $1000 de 19993. De acuerdo a la inflación que ha pegado en los bolsillos y costos de todos los mexicanos, el costo máximo de ese concierto en Saltillo en 1993 fue de mil pesos, equivalente hoy a $9,550 pesos.

https://vanguardia.com.mx/vida/saltillo-se-cocina-entre-tradicion-desierto-y-familia-KE22406693

La gira con la que ‘Micky’ llegó a Saltillo fue ‘Aries Tour’ cuando, precisamente, el hijo de Luisito Rey estaba promocionando su álbum del mismo nombre tras iniciar los conciertos en Acapulco el 5 de mayo.

Tuvieron que pasar tantos años para que en 2023 ‘El Sol’ volviera a salir en Saltillo, solo que esta vez en un abarrotado Estadio Francisco I. Madero y formando parte de uno de los tour más exitosos de la década.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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