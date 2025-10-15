¿Quién se convirtió en el segundo nominado de La Granja VIP tras enfrentarse a Alberto del Río ‘El Patrón’?

/ 15 octubre 2025
    ¿Quién se convirtió en el segundo nominado de La Granja VIP tras enfrentarse a Alberto del Río ‘El Patrón’?
    Alfredo Adame se convirtió en el segundo nominado de La Granja VIP tras perder un intenso duelo contra Alberto del Río “El Patrón”, en una jornada marcada por la rivalidad, la estrategia y la tensión entre los participantes. FOTO: VANGAURDIA

La tensión marcó la noche del martes 14 de octubre en La Granja VIP, luego de que se definiera al segundo nominado para abandonar el reality show. La jornada puso bajo los reflectores el enfrentamiento entre dos de los concursantes más comentados del programa: Alfredo Adame y Alberto del Río “El Patrón”.

Desde su estreno el pasado domingo, La Granja VIP ha logrado mantener la atención del público con la convivencia, los retos y los conflictos que surgen entre sus 16 participantes. En los primeros días, César Doroteo fue el primer nominado, y en la emisión del martes se sumó un nuevo competidor a la lista de posibles eliminados.

SERGIO MAYER SE CONVIRTIÓ EN EL CAPATAZ DE ‘LA GRANJA VIP’

Durante la jornada, Sergio Mayer Mori se consolidó como una de las figuras centrales del programa al obtener el título de capataz, tras imponerse en una prueba física. Este rol le otorga la autoridad para seleccionar a los concursantes que deberán enfrentarse en el duelo de nominación: un “peón” y un “granjero”.

La decisión del capataz se convirtió en un punto clave dentro del juego, pues Mayer Mori eligió a Alfredo Adame y a Alberto del Río “El Patrón” para medir fuerzas en la arena competitiva. La rivalidad entre ambos ya había sido evidente desde los primeros días de convivencia, y su enfrentamiento se convirtió en uno de los momentos más esperados por la audiencia.

ALFREDO ADAME Y ‘EL PATRÓN’SE ENFRENTAN

El duelo se llevó a cabo bajo la modalidad del juego de costales, donde los participantes debían colocar el mayor número posible de costales en un tiempo límite de tres minutos. La prueba, que puso a prueba la fuerza y la resistencia de los competidores, resultó en la victoria de Alberto del Río, quien logró una ligera ventaja sobre su contrincante.

Con este resultado, Alfredo Adame fue declarado el segundo nominado oficial de La Granja VIP y deberá enfrentarse al público en la próxima gala de eliminación, programada para el domingo.

ASÍ REACCIONÓ ALFREDO ADAME TRAS SU NOMINACIÓN EN ‘LA GRANJA VIP’

Luego del anuncio, Alfredo Adame expresó sentirse satisfecho con su desempeño en la prueba, destacando que había dado su máximo esfuerzo. El actor aprovechó el momento para agradecer el apoyo de sus seguidores y los invitó a votar por su permanencia en el reality.

“Significa adrenalina, emoción... Yo sé que lo hice muy bien. Y soy tan buen perdedor, que perdiendo, gano. Es entrarle a lo bueno y a ver qué tanto traigo allá afuera”, comentó el actor frente a las cámaras, mostrando una actitud positiva ante el resultado.

El formato de La Granja VIP otorga al público el poder de decidir quién permanece en la competencia. A través del portal oficial del programa, los espectadores pueden emitir sus votos diarios y apoyar a su participante favorito.

¿CÓMO VOTAR EN ‘LA GRANJA VIP’?

Pasos para votar:

1. Ingresar a la liga lagranjavip.tv/vota.

2. Localizar al granjero o granjera favorita.

3. Usar los 10 votos disponibles por día, ya sea concentrándolos en un solo participante o distribuyéndolos entre varios.

4. Repetir el proceso diariamente para aumentar las posibilidades de que el concursante elegido continúe en el reality.

Con el enfrentamiento entre Alfredo Adame y Alberto del Río, La Granja VIP continúa consolidándose como uno de los realitys shows más comentados en la televisión y redes sociales, donde la estrategia, las alianzas y los duelos físicos seguirán definiendo el rumbo de la competencia en las próximas semanas.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

