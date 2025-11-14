¿Quiénes son todos los ganadores de los Latin Grammys 2025? Bad Bunny, Karol G y Alejandro Sanz, entre otros

La gala de los Latin Grammy 2025 en su edición número 26, fue un éxito la noche de este jueves en el Mandalay Bay South Convention Center de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Además de una alfombra roja de ensueño, el escenario se engalanó con la presencia de figuras como Pepe Aguilar, Gloria Estefan, Karol G, Marco Antonio Solís, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Raphael, Carín León y por supuesto, Bad Bunny.

A continuación, la lista completa de las y los ganadores de este año por categoría:

Álbum del Año: Debí tirar más fotos - Bad Bunny

Canción del Año: Si antes te hubiera conocido - Karol G

