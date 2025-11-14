¿Quiénes son todos los ganadores de los Latin Grammys 2025? Bad Bunny, Karol G y Alejandro Sanz, entre otros
Bad Bunny lideró la lista de nominados con su álbum Debí tirar más fotos, mismo que le dio el título de Álbum del Año
La gala de los Latin Grammy 2025 en su edición número 26, fue un éxito la noche de este jueves en el Mandalay Bay South Convention Center de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.
Además de una alfombra roja de ensueño, el escenario se engalanó con la presencia de figuras como Pepe Aguilar, Gloria Estefan, Karol G, Marco Antonio Solís, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Raphael, Carín León y por supuesto, Bad Bunny.
A continuación, la lista completa de las y los ganadores de este año por categoría:
Álbum del Año: Debí tirar más fotos - Bad Bunny
Canción del Año: Si antes te hubiera conocido - Karol G
Grabación del Año: Palmeras en el jardín - Alejandro Sanz
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea: Palabra De To’s (Seca) - Carín León
Mejor Nuevo Artista: Paloma Morphy
Mejor Álbum de Música Urbana: Bad Bunny - “Debí tirar más fotos”
Mejor Canción Urbana: DTMF - Bad Bunny
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: ¿Quién + Como Yo? - Christian Nodal
Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana: DTMF - Bad Bunny
Mejor Interpretación Reggaeton: Voy A Llevarte Pa Pr - Bad Bunny
Mejor Canción de Rap/Hip Hop: Fresh - Trueno
Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina: Veneka - Rawayana y Akapellah
Mejor Canción Pop: El día del amigo - Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Álbum Tropical Tradicional: Raíces - Gloria Estefan
Mejor Álbum Pop Tradicional: Bogotá - Andrés Cepeda
Mejor Álbum Pop Contemporáneo: ¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz
Compositor del Año: Edgar Barrera
Productor del Año: Rafa Arcaute, Federico Vindver y Nico Cotton
Mejor Canción Cantautor: Cancionera - Natalia Lafourcade
Mejor Álbum Cantautor: Cancionera - Natalia Lafourcade
Mejor Canción Tropical: Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G
Mejor Album Merengue/Bachata: Novato Apostador - Eddy Herrera
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: El Último Baile - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
Mejor Canción Alternativa: #Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Album de Música Alternativa: Papota - Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Canción de Rock (EMPATE): La Torre - RENEE/Sale El Sol - Fito Paez
Mejor Álbum de Pop/Rock: Ya Es Mañana - Morat
Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea: Revolución Diamantina - Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable - Gabriela Ortiz, compositora (Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale)
Mejor Diseño de Empaque: Cuarto Azul - Christian Molina, director de arte (Aitana)
Mejor Álbum de Música Banda: 4218 - Julión Álvarez y su Norteño Banda
Mejor Álbum de Música Infantil: Los Nuevos Canticuentos - Canticuentos, Coro de Ríogrande
Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa: Caju - Liniker
Mejor Álbum de Rock: Novela - Fito Paez
Mejor Álbum de Salsa: Fotografías - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta
Mejor Canción de Pop/Rock: Desastres Fabulosos - Jorge Drexler y Conociendo Rusia
Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz (empate): Hamilton De Holanda Trio - Live In NYC - Hamilton De Holanda/Cuba And Beyond - Chucho Valdés y Royal Quartet
Mejor Álbum de Tango: En Vivo 20 años - Tanghetto
Mejor Álbum de Música Flamenca: Flamencas - Las Migas
Mejor Álbum Folclórico: Joropango - Kerreke y Daniela Padrón
Mejor Álbum Cristiano en Español: Legado - Marcos Witt
Mejor Álbum Cristiano en Portugués: Memóri4s (Ao Vivo) - Eli Soares
Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa: O Mundo Dá Voltas - Baianasystem
Mejor Video Musical Versión Corta: #Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso
Mejor Video Musical Versión Larga: Papota (Short Film) - CA7RIEL & Paco Amoroso
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: Puñito de Yocahú - Vicente García
Mejor Álbum de Música Sertaneja: José & Durval - Chitãozinho & Xororó
Mejor Álbum de Música Norteña: La Lotería - Los Tigres Del Norte
Mejor Álbum de Música Tejana: Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mia (Vol. 1/En Vivo) - Bobby Pulido
Mejor Álbum Instrumental: Y El Canto De Todas - Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv
Mejor Canción de Raíces: Aguacero - Luis Enroque y C4 Trío
Mejor Álbum de Samba/Pagode: Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) - Sorriso Maroto
Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués: Caju - Liniker
Mejor Álbum de Música Popular/ Música Afro-Portuguesa Brasileña: Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna
Mejor Álbum de Música Popular Brasileña: Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna
Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa: Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
Mejor Canción en Portugués: Veludo Marrom - Liniker
Mejor Música para Medios Visuales: Cien años de soledad - Camilo Sanabria
Mejor Álbum de Música Clásica: Kaleidoscope - Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World Isabel Dobarro; Javier Monteverde, productor
Mejor Arreglo: Camaleón - Cesar Orozco, arreglista (Cesar Orozco & Son Ahead)
Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum: Cancionera