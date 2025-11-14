¿Quiénes son todos los ganadores de los Latin Grammys 2025? Bad Bunny, Karol G y Alejandro Sanz, entre otros

/ 14 noviembre 2025
    ¿Quiénes son todos los ganadores de los Latin Grammys 2025? Bad Bunny, Karol G y Alejandro Sanz, entre otros
    Bad Bunny al recibir el galardón por su álbum Debí tirar más fotos. FOTO: AP

Bad Bunny lideró la lista de nominados con su álbum Debí tirar más fotos, mismo que le dio el título de Álbum del Año

La gala de los Latin Grammy 2025 en su edición número 26, fue un éxito la noche de este jueves en el Mandalay Bay South Convention Center de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Además de una alfombra roja de ensueño, el escenario se engalanó con la presencia de figuras como Pepe Aguilar, Gloria Estefan, Karol G, Marco Antonio Solís, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Raphael, Carín León y por supuesto, Bad Bunny.

A continuación, la lista completa de las y los ganadores de este año por categoría:

Álbum del Año: Debí tirar más fotos - Bad Bunny

Canción del Año: Si antes te hubiera conocido - Karol G

TE PUEDE INTERESAR: ¿La vas a ver? Lanza Disney+ el tráiler oficial de la docuserie de Taylor Swift ‘The End of an Era’

Karol G durante su llegada a la velada musical más esperada del año.
Karol G durante su llegada a la velada musical más esperada del año. FOTO: AP

Grabación del Año: Palmeras en el jardín - Alejandro Sanz

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea: Palabra De To’s (Seca) - Carín León

Mejor Nuevo Artista: Paloma Morphy

Mejor Álbum de Música Urbana: Bad Bunny - “Debí tirar más fotos”

Mejor Canción Urbana: DTMF - Bad Bunny

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: ¿Quién + Como Yo? - Christian Nodal

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana: DTMF - Bad Bunny

Mejor Interpretación Reggaeton: Voy A Llevarte Pa Pr - Bad Bunny

Mejor Canción de Rap/Hip Hop: Fresh - Trueno

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina: Veneka - Rawayana y Akapellah

Mejor Canción Pop: El día del amigo - Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum Tropical Tradicional: Raíces - Gloria Estefan

Mejor Álbum Pop Tradicional: Bogotá - Andrés Cepeda

Mejor Álbum Pop Contemporáneo: ¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz

Compositor del Año: Edgar Barrera

$!Edgar Barrera, ganador de los premios a la mejor canción tropical y canción del año por Si antes te hubiera conocido.
Edgar Barrera, ganador de los premios a la mejor canción tropical y canción del año por "Si antes te hubiera conocido". FOTO: AP

Productor del Año: Rafa Arcaute, Federico Vindver y Nico Cotton

Mejor Canción Cantautor: Cancionera - Natalia Lafourcade

Mejor Álbum Cantautor: Cancionera - Natalia Lafourcade

Mejor Canción Tropical: Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G

Mejor Album Merengue/Bachata: Novato Apostador - Eddy Herrera

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: El Último Baile - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

TE PUEDE INTERESAR: ¿Nuevo villancico? Sia confirma dueto navideño junto a Belinda

Mejor Canción Alternativa: #Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Album de Música Alternativa: Papota - Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Canción de Rock (EMPATE): La Torre - RENEE/Sale El Sol - Fito Paez

Mejor Álbum de Pop/Rock: Ya Es Mañana - Morat

Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea: Revolución Diamantina - Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable - Gabriela Ortiz, compositora (Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale)

Mejor Diseño de Empaque: Cuarto Azul - Christian Molina, director de arte (Aitana)

Mejor Álbum de Música Banda: 4218 - Julión Álvarez y su Norteño Banda

Mejor Álbum de Música Infantil: Los Nuevos Canticuentos - Canticuentos, Coro de Ríogrande

Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa: Caju - Liniker

Mejor Álbum de Rock: Novela - Fito Paez

Mejor Álbum de Salsa: Fotografías - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

Mejor Canción de Pop/Rock: Desastres Fabulosos - Jorge Drexler y Conociendo Rusia

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz (empate): Hamilton De Holanda Trio - Live In NYC - Hamilton De Holanda/Cuba And Beyond - Chucho Valdés y Royal Quartet

Mejor Álbum de Tango: En Vivo 20 años - Tanghetto

Mejor Álbum de Música Flamenca: Flamencas - Las Migas

Mejor Álbum Folclórico: Joropango - Kerreke y Daniela Padrón

Mejor Álbum Cristiano en Español: Legado - Marcos Witt

Mejor Álbum Cristiano en Portugués: Memóri4s (Ao Vivo) - Eli Soares

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa: O Mundo Dá Voltas - Baianasystem

Mejor Video Musical Versión Corta: #Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor Video Musical Versión Larga: Papota (Short Film) - CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: Puñito de Yocahú - Vicente García

Mejor Álbum de Música Sertaneja: José & Durval - Chitãozinho & Xororó

Mejor Álbum de Música Norteña: La Lotería - Los Tigres Del Norte

Mejor Álbum de Música Tejana: Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mia (Vol. 1/En Vivo) - Bobby Pulido

Mejor Álbum Instrumental: Y El Canto De Todas - Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv

Mejor Canción de Raíces: Aguacero - Luis Enroque y C4 Trío

Mejor Álbum de Samba/Pagode: Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) - Sorriso Maroto

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués: Caju - Liniker

Mejor Álbum de Música Popular/ Música Afro-Portuguesa Brasileña: Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna

Mejor Álbum de Música Popular Brasileña: Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa: Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Mejor Canción en Portugués: Veludo Marrom - Liniker

Mejor Música para Medios Visuales: Cien años de soledad - Camilo Sanabria

Mejor Álbum de Música Clásica: Kaleidoscope - Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World Isabel Dobarro; Javier Monteverde, productor

Mejor Arreglo: Camaleón - Cesar Orozco, arreglista (Cesar Orozco & Son Ahead)

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum: Cancionera

