¿Nuevo villancico? Sia confirma dueto navideño junto a Belinda
Esta es la segunda ocasión en que la cantante y actriz española colabora con la compositora australiana
Este miércoles, la cantante Sia confirmó a través de sus redes sociales un dueto que nadie esperaba: junto a Belinda.
La colaboración será una nueva versión del éxito navideño ‘Snowman’, considerado uno de los temas más entrañables de la temporada en los últimos años. “Snowman junto a @belindapop. Al aire este viernes”, escribió la intérprete de Chandelier en su cuenta de Instagram, desatando la emoción entre sus seguidores.
La protagonista de ‘Mentiras, La Serie’ también compartió la noticia en sus historias, sin ofrecer más detalles sobre el lanzamiento del tema ni si incluirá un video music
¿QUÉ PASÓ CON BELINDA?
Esta no es la primera vez que ambas artistas trabajan juntas. Su primera colaboración ocurrió en el álbum ‘Utopía’ (2006), cuya canción principal fue compuesta por Sia Kate Isobelle Furler, nombre completo de la compositora australiana.
Snowman se estrenó originalmente en 2017, pero tres años después se volvió viral en TikTok por su mensaje de esperanza y su característico tono nostálgico, lo que la convirtió en un clásico moderno de la Navidad.
El video oficial, lanzado en 2020, acumula más de 365 millones de reproducciones en YouTube y figura constantemente entre los primeros lugares de los playlists decembrinos en plataformas como Spotify.
Hasta el momento no se ha confirmado si el dueto entre Sia y Belinda contará con un nuevo videoclip o será únicamente un lanzamiento en plataformas digitales.
Cabe destacar que el tema también fue interpretado en 2022 por Sana, integrante del grupo surcoreano Twice, como parte de un especial navideño, aunque pasó sin pena ni gloria.