¿Nuevo villancico? Sia confirma dueto navideño junto a Belinda

/ 13 noviembre 2025
    ¿Nuevo villancico? Sia confirma dueto navideño junto a Belinda
    Regalo. ‘Snowman’ se ha convertido en un clásico moderno de la Navidad con millones de reproducciones en plataformas digitales. FOTO: ESPECIAL

Esta es la segunda ocasión en que la cantante y actriz española colabora con la compositora australiana

Este miércoles, la cantante Sia confirmó a través de sus redes sociales un dueto que nadie esperaba: junto a Belinda.

La colaboración será una nueva versión del éxito navideño ‘Snowman’, considerado uno de los temas más entrañables de la temporada en los últimos años. “Snowman junto a @belindapop. Al aire este viernes”, escribió la intérprete de Chandelier en su cuenta de Instagram, desatando la emoción entre sus seguidores.

La protagonista de ‘Mentiras, La Serie’ también compartió la noticia en sus historias, sin ofrecer más detalles sobre el lanzamiento del tema ni si incluirá un video music

¿QUÉ PASÓ CON BELINDA?

Esta no es la primera vez que ambas artistas trabajan juntas. Su primera colaboración ocurrió en el álbum ‘Utopía’ (2006), cuya canción principal fue compuesta por Sia Kate Isobelle Furler, nombre completo de la compositora australiana.

Snowman se estrenó originalmente en 2017, pero tres años después se volvió viral en TikTok por su mensaje de esperanza y su característico tono nostálgico, lo que la convirtió en un clásico moderno de la Navidad.

El video oficial, lanzado en 2020, acumula más de 365 millones de reproducciones en YouTube y figura constantemente entre los primeros lugares de los playlists decembrinos en plataformas como Spotify.

Hasta el momento no se ha confirmado si el dueto entre Sia y Belinda contará con un nuevo videoclip o será únicamente un lanzamiento en plataformas digitales.

Cabe destacar que el tema también fue interpretado en 2022 por Sana, integrante del grupo surcoreano Twice, como parte de un especial navideño, aunque pasó sin pena ni gloria.

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

