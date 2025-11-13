¿Nuevo villancico? Sia confirma dueto navideño junto a Belinda

Este miércoles, la cantante Sia confirmó a través de sus redes sociales un dueto que nadie esperaba: junto a Belinda.

La colaboración será una nueva versión del éxito navideño ‘Snowman’, considerado uno de los temas más entrañables de la temporada en los últimos años. “Snowman junto a @belindapop. Al aire este viernes”, escribió la intérprete de Chandelier en su cuenta de Instagram, desatando la emoción entre sus seguidores.

La protagonista de ‘Mentiras, La Serie’ también compartió la noticia en sus historias, sin ofrecer más detalles sobre el lanzamiento del tema ni si incluirá un video music