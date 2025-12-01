Lanzan tráiler: ¿Cuándo estrena en México el documental de Emma Coronel?

Show
/ 1 diciembre 2025
    Lanzan tráiler: ¿Cuándo estrena en México el documental de Emma Coronel?
    Historia. Oxygen True Crime difundió el tráiler que examina el escrutinio mediático que rodeó a Coronel durante el juicio de Guzmán Loera. FOTO: ESPECIAL

El proyecto debutó hace una semana en el canal Oxygen True Crime en Estados Unidos

Periodistas, autoridades y personajes relacionados con el caso de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán forman parte del documental ahora enfocado en su esposa, Emma Coronel. La producción, titulada ‘Casada con El Chapo: Emma Coronel Habla’, se estrenó hace unos días en Estados Unidos y, hasta el momento, no se ha confirmado si llegará al público mexicano por streaming.

A una semana de su lanzamiento, el tráiler del documental sobre Emma Coronel continúa atrayendo interés dentro y fuera de Estados Unidos.

La televisora estadounidense Oxygen True Crime difundió un adelanto que perfila un retrato íntimo de la esposa de Joaquín Guzmán Loera, donde por primera vez se le escucha expresar frases que buscan romper con la imagen pública que la ha acompañado durante años.

¿DE QUÉ TRATA EL DOCUMENTAL?

De acuerdo con el adelanto, el documental no solo aborda la relación sentimental entre Coronel y Guzmán Loera, sino también la manera en que ella vivió el juicio que convirtió su presencia en un punto constante de observación mediática.

Las voces participantes recuerdan que, durante el proceso judicial, se analizaba cualquier movimiento hecho por ella. Según los comentarios incluidos en el tráiler, se evaluaba “literalmente cada boleto, cada reacción, cada vestido”, en un intento por determinar si existía algún indicio que pudiera involucrarla.

Asimismo, explican que, cuando en la sala se discutían escenas violentas o asesinatos, se esperaba ver si manifestaba alguna emoción. “Ella era muy estoica, no movió un nervio en su cara”, señala uno de los testimonios del avance, reforzando la percepción de que su presencia generaba interpretaciones constantes.

Esta vigilancia pública, indican, contribuyó a la creación de diversas narrativas en torno a ella. En el tráiler se afirma que algunos creían que “no tenía sangre en las venas” o que actuaba como si no sintiera nada.

TE PUEDE INTERESAR: Emma Stone habla con VANGUARDIA sobre su cambio de imagen para la cinta ‘Bugonia’

El especial fue transmitido en Estados Unidos el viernes 28 de noviembre y, de acuerdo con Oxygen True Crime, busca ofrecer un enfoque que contraste con la construcción mediática que ha rodeado a Coronel desde el juicio de Guzmán Loera. (Con información de El Universal)

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

