Lanzan tráiler: ¿Cuándo estrena en México el documental de Emma Coronel?

Periodistas, autoridades y personajes relacionados con el caso de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán forman parte del documental ahora enfocado en su esposa, Emma Coronel. La producción, titulada ‘Casada con El Chapo: Emma Coronel Habla’, se estrenó hace unos días en Estados Unidos y, hasta el momento, no se ha confirmado si llegará al público mexicano por streaming. A una semana de su lanzamiento, el tráiler del documental sobre Emma Coronel continúa atrayendo interés dentro y fuera de Estados Unidos. La televisora estadounidense Oxygen True Crime difundió un adelanto que perfila un retrato íntimo de la esposa de Joaquín Guzmán Loera, donde por primera vez se le escucha expresar frases que buscan romper con la imagen pública que la ha acompañado durante años.

Emma Coronel was a stoic figure... but not by choice. Watch the special premiere of Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks Friday at 8/7c on Oxygen True Crime. pic.twitter.com/1y7t9wTiV2 — Oxygen True Crime (@oxygen) November 27, 2025

¿DE QUÉ TRATA EL DOCUMENTAL? De acuerdo con el adelanto, el documental no solo aborda la relación sentimental entre Coronel y Guzmán Loera, sino también la manera en que ella vivió el juicio que convirtió su presencia en un punto constante de observación mediática. Las voces participantes recuerdan que, durante el proceso judicial, se analizaba cualquier movimiento hecho por ella. Según los comentarios incluidos en el tráiler, se evaluaba “literalmente cada boleto, cada reacción, cada vestido”, en un intento por determinar si existía algún indicio que pudiera involucrarla.

Asimismo, explican que, cuando en la sala se discutían escenas violentas o asesinatos, se esperaba ver si manifestaba alguna emoción. “Ella era muy estoica, no movió un nervio en su cara”, señala uno de los testimonios del avance, reforzando la percepción de que su presencia generaba interpretaciones constantes. Esta vigilancia pública, indican, contribuyó a la creación de diversas narrativas en torno a ella. En el tráiler se afirma que algunos creían que “no tenía sangre en las venas” o que actuaba como si no sintiera nada.