Recomendación de Cine en Casa: ‘Camino a la perdición’

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    Recomendación de Cine en Casa: ‘Camino a la perdición’
    Personaje. Tom Hanks interpreta a Michael Sullivan, un hombre obligado a emprender una peligrosa huida después de que su hijo descubre el verdadero rostro de su padre. FOTO: INTERNET

Sam Mendes lleva a la pantalla una historia de violencia, persecución y supervivencia en la que el viaje de un padre y su hijo se convierte en una carrera contra un destino que parece estar escrito

La vida de Michael Sullivan, un hombre que trabaja como sicario para una poderosa familia mafiosa, cambia cuando su hijo presencia accidentalmente uno de sus asesinatos. A partir de ese momento, una serie de traiciones y actos de violencia pondrán en peligro a toda la familia.

Con una larga trayectoria y en un camino relativamente corto de ocho películas realizadas, el cineasta británico Sam Mendes ha embarcado a una serie de actores reconocidos y distintivos en persecuciones que van desde las literales hasta las simbólicas. Sam, en su ópera prima, ‘Belleza Americana’, retrata la decadencia americana mediante todas sus formas y edades: la pérdida de la inocencia, la realización personal a una edad madura y el autodescubrimiento que pueda implicar la satisfacción de nuestros deseos más oscuros. Aquí, la persecución se mueve como una pieza en eslabón que va tirando de un sinfín de cosas hasta terminar tomando vidas.

La persecución sucede de una forma más decadente que tener a un psicópata obsesionado por fotografiar a sus cadáveres. Aquí, la huida sucede bajo una lluvia que solo Mendes podría retratar de forma bella, que termina ahogando más al espectador que al personaje mismo. En cambio, los kilómetros recorridos se vuelven un descenso a la locura o a un infierno del que solo Sam parece tener la certeza de cuándo y cómo terminará. Es así que el cineasta británico consagra nuevamente su obra como un elogio a lo inevitable, en donde el viaje termina siendo el último y doloroso trayecto para salvar a quienes más queremos.

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Con un elenco de actuaciones destacables y únicas, ‘Camino a la perdición’ se consolida como uno de los grandes triunfos en la filmografía de Sam Mendes que merece la pena revisitar. En ella, una adaptación de este nivel, a pesar de provenir de un sello como DC Comics, demuestra ser sorprendentemente relevante frente al estado en el que se encuentra el cine.

¿Dónde?: Disney+

Director: Sam Mendes

Año: 2002

Duración: 117 minutos

Calificación: 81/100

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Fernando Gaxiola Corona

Fernando Gaxiola Corona

Originario de Saltillo, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ibero Ciudad de México. Asistente de director en cortometrajes filmados en la ciudad de Saltillo, lector y cinéfilo.

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