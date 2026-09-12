Recomendación de Cine en Casa: ‘Camino a la perdición’

La vida de Michael Sullivan, un hombre que trabaja como sicario para una poderosa familia mafiosa, cambia cuando su hijo presencia accidentalmente uno de sus asesinatos. A partir de ese momento, una serie de traiciones y actos de violencia pondrán en peligro a toda la familia.

Con una larga trayectoria y en un camino relativamente corto de ocho películas realizadas, el cineasta británico Sam Mendes ha embarcado a una serie de actores reconocidos y distintivos en persecuciones que van desde las literales hasta las simbólicas. Sam, en su ópera prima, ‘Belleza Americana’, retrata la decadencia americana mediante todas sus formas y edades: la pérdida de la inocencia, la realización personal a una edad madura y el autodescubrimiento que pueda implicar la satisfacción de nuestros deseos más oscuros. Aquí, la persecución se mueve como una pieza en eslabón que va tirando de un sinfín de cosas hasta terminar tomando vidas.