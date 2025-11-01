Recomendación de Cine en Casa: ‘El esqueleto de la Señora Morales’

Pablo Morales, es un taxidermista que sueña con una vida tradicional y tranquila. Sin embargo, su esposa Gloria Morales, vive atrapada en fanatismo religioso, resentimiento y acomplejada por una cojera. Cuando Pablo le dice a sus amigos que Gloria se ha ido a Guadalajara a visitar a una tía, comienza lo terrible: en su taller de taxidermia aparece un esqueleto con una rodilla defectuosa.

Estrenada en 1960 durante la llamada Época de Oro del cine mexicano, el director Rogelio A. González ya se encontraba adelantado a su época al crear una cinta que retrata los valores conservadores de una clase media dominante.

Está claro que para ese entonces ya se habían visto los crímenes perfectos, particularmente en una época tan marcada como esta, en donde era notorio el pico más alto de la carrera de Alfred Hitchcock, o una forma estilizada y crítica de ver los valores de la sociedad con la destacada trayectoria de Luis Buñuel.