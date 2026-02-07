Recomendación de Cine en Casa: ‘Kramer Contra Kramer’

Ted Kramer es un publicista cuya vida cambia radicalmente cuando su esposa Joanna lo abandona, dejándole a su hijo pequeño Billy. Ted, que hasta entonces estaba solamente enfocado en su carrera, se ve obligado a aprender a ser padre y asumir responsabilidades que nunca había enfrentado. Con el tiempo, la dinámica entre padre e hijo llevará a que se cree un vínculo profundo hasta que el regreso de Joanna los llevará luchar legalmente por la custodia de Billy.

El 15 de julio de 1979, Jimmy Carter se pronunció mediante un discurso donde abordaba una profunda “crisis de confianza” en Estados Unidos, provocada por la inflación y la escasez de energía. Carter calificó este malestar calificándolo como un problema de identidad y valores aunque nunca usando una palabra como “malestar”. Sin embargo, se pronunció en criticar el consumismo y pedir un renacimiento espiritual nacional.

Tanto en ‘Kramer vs. Kramer’, como el discurso del trigésimo noveno presidente de los Estados Unidos, coinciden en una época marcada por la crisis de valores y de identidad en la sociedad estadounidense.