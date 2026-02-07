Recomendación de Cine en Casa: ‘Kramer Contra Kramer’


    Contenido. La película dirigida por Robert Berton se encuentra disponible en el catálogo de Prime Video. FOTO: INTERNET

En la cinta multipremiada por la Academia, se expone la forma en la que los valores tradicionales y las estructuras familiares estaban en una polémica transformación

Ted Kramer es un publicista cuya vida cambia radicalmente cuando su esposa Joanna lo abandona, dejándole a su hijo pequeño Billy. Ted, que hasta entonces estaba solamente enfocado en su carrera, se ve obligado a aprender a ser padre y asumir responsabilidades que nunca había enfrentado. Con el tiempo, la dinámica entre padre e hijo llevará a que se cree un vínculo profundo hasta que el regreso de Joanna los llevará luchar legalmente por la custodia de Billy.

El 15 de julio de 1979, Jimmy Carter se pronunció mediante un discurso donde abordaba una profunda “crisis de confianza” en Estados Unidos, provocada por la inflación y la escasez de energía. Carter calificó este malestar calificándolo como un problema de identidad y valores aunque nunca usando una palabra como “malestar”. Sin embargo, se pronunció en criticar el consumismo y pedir un renacimiento espiritual nacional.

Tanto en ‘Kramer vs. Kramer’, como el discurso del trigésimo noveno presidente de los Estados Unidos, coinciden en una época marcada por la crisis de valores y de identidad en la sociedad estadounidense.

Aunque una alocución como la de Jimmy pertenece al ámbito político y la cinta dirigida por Robert Denton se orienta por algo cinematográfico, ambas abordan una preocupación común: la necesidad de replantear prioridades y responsabilidades personales frente a un modelo de vida centrado en el éxito individual y el consumismo capital.

En la cinta multipremiada por la Academia, se expone la forma en la que los valores tradicionales y las estructuras familiares estaban en una polémica transformación y plantea que el crecimiento personal también ocupa responsabilidad emocional.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Todo eso bajo la manga? Así subirá Bad Bunny al escenario del Medio Tiempo del Super Bowl

Tanto Ted Kramer en el largometraje, como la nación estadounidense, según Carter, debían replantearse lo que consideraban el éxito, la felicidad y la responsabilidad. En este sentido, Kramer vs. Kramer funciona como una extraordinaria metáfora que se sensibiliza con la misma crisis de identidad y valores que Carter denunciaba a nivel nacional.

¿Dónde?: HBO Max

Director: Robert Benton

Año: 1979

Duración: 105 minutos

Calificación: 93/100

