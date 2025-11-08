Recomendación de cine en Casa: ‘La Carretera’

8 noviembre 2025
    Recomendación de cine en Casa: 'La Carretera'
    En esta cinta de John Hillcoat se encuentran signos de esperanza y el deseo de un buen porvenir.

El estarse moviendo por la carretera es tanto literal como simbólico: hay avance, pero también desplazamiento, pérdida de memoria y el olvido de lugares

En un mundo devastado por una catástrofe desconocida, la civilización ha colapsado. No quedan animales, las plantas se están muriendo y la tierra se ha convertido en un paisaje gris y desolado. En medio de esta ruina viajan un padre y su hijo, empujando un carrito con sus pocas pertenencias y buscando llegar hacia la costa, con la esperanza de encontrar un clima más cálido o algún rastro de vida.

En vísperas de un año nuevo por comenzar, las novelas e historias futuristas estrenadas hace veinte años empiezan a situarse en tiempos cercanos. Los niños del hombre, adaptada en el 2006 por el magnífico director mexicano Alfonso Cuarón, relata la imposibilidad de seguir adelante por la terrorífica noticia de que las mujeres se han vuelto infértiles. Con una historia como esa, ambientada en el 2027, cada vez se hacen más notorias las poblaciones envejecidas marcadas por una pérdida de fe en el futuro, en donde la migración es causada por un autoritarismo recurrente.

En ‘La Carretera’ la infraestructura ha dejado de cumplir su función, los edificios y autopistas están deteriorados o en ruinas. La memoria rural está ausente y sólo quedan las sobras del camino. El estarse moviendo por la carretera es tanto literal como simbólico: hay avance, pero también desplazamiento, pérdida de memoria y el olvido de lugares.

Ante todo el pesimismo en esta cinta de John Hillcoat se encuentran signos de esperanza y el deseo de un buen porvenir. Hay aquí una gran fuente de inspiración para obras posteriores como el aclamado videojuego ‘The Last of Us’, y también para Danny Boyle, con su cinta ‘28 días Después’.

La carretera es un relato de amor y supervivencia, donde el vínculo entre padre e hijo se convierte en un último indicio de dignidad humana en una vía interminable donde, más que representar un camino físico a recorrer, se encuentra el trayecto emocional de mantener la fe y la moral en medio del fin del mundo.

¿Dónde?: Amazon Prime Video, HBO Max

¿Dónde?: Amazon Prime Video, HBO Max

Director: John Hillcoat

Año: 2009

Duración: 111 minutos

Calificación: 74/1000

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

