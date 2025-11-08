Recomendación de cine en Casa: ‘La Carretera’

En un mundo devastado por una catástrofe desconocida, la civilización ha colapsado. No quedan animales, las plantas se están muriendo y la tierra se ha convertido en un paisaje gris y desolado. En medio de esta ruina viajan un padre y su hijo, empujando un carrito con sus pocas pertenencias y buscando llegar hacia la costa, con la esperanza de encontrar un clima más cálido o algún rastro de vida.

En vísperas de un año nuevo por comenzar, las novelas e historias futuristas estrenadas hace veinte años empiezan a situarse en tiempos cercanos. Los niños del hombre, adaptada en el 2006 por el magnífico director mexicano Alfonso Cuarón, relata la imposibilidad de seguir adelante por la terrorífica noticia de que las mujeres se han vuelto infértiles. Con una historia como esa, ambientada en el 2027, cada vez se hacen más notorias las poblaciones envejecidas marcadas por una pérdida de fe en el futuro, en donde la migración es causada por un autoritarismo recurrente.

En ‘La Carretera’ la infraestructura ha dejado de cumplir su función, los edificios y autopistas están deteriorados o en ruinas. La memoria rural está ausente y sólo quedan las sobras del camino. El estarse moviendo por la carretera es tanto literal como simbólico: hay avance, pero también desplazamiento, pérdida de memoria y el olvido de lugares.