Recomendación de cine en Casa: ‘La Carretera’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El estarse moviendo por la carretera es tanto literal como simbólico: hay avance, pero también desplazamiento, pérdida de memoria y el olvido de lugares
En un mundo devastado por una catástrofe desconocida, la civilización ha colapsado. No quedan animales, las plantas se están muriendo y la tierra se ha convertido en un paisaje gris y desolado. En medio de esta ruina viajan un padre y su hijo, empujando un carrito con sus pocas pertenencias y buscando llegar hacia la costa, con la esperanza de encontrar un clima más cálido o algún rastro de vida.
En vísperas de un año nuevo por comenzar, las novelas e historias futuristas estrenadas hace veinte años empiezan a situarse en tiempos cercanos. Los niños del hombre, adaptada en el 2006 por el magnífico director mexicano Alfonso Cuarón, relata la imposibilidad de seguir adelante por la terrorífica noticia de que las mujeres se han vuelto infértiles. Con una historia como esa, ambientada en el 2027, cada vez se hacen más notorias las poblaciones envejecidas marcadas por una pérdida de fe en el futuro, en donde la migración es causada por un autoritarismo recurrente.
En ‘La Carretera’ la infraestructura ha dejado de cumplir su función, los edificios y autopistas están deteriorados o en ruinas. La memoria rural está ausente y sólo quedan las sobras del camino. El estarse moviendo por la carretera es tanto literal como simbólico: hay avance, pero también desplazamiento, pérdida de memoria y el olvido de lugares.
Ante todo el pesimismo en esta cinta de John Hillcoat se encuentran signos de esperanza y el deseo de un buen porvenir. Hay aquí una gran fuente de inspiración para obras posteriores como el aclamado videojuego ‘The Last of Us’, y también para Danny Boyle, con su cinta ‘28 días Después’.
La carretera es un relato de amor y supervivencia, donde el vínculo entre padre e hijo se convierte en un último indicio de dignidad humana en una vía interminable donde, más que representar un camino físico a recorrer, se encuentra el trayecto emocional de mantener la fe y la moral en medio del fin del mundo.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Uno más! ‘El Desaire’ gana premio en el Festival de Cine de León
¿Dónde?: Amazon Prime Video, HBO Max
Director: John Hillcoat
Año: 2009
Duración: 111 minutos
Calificación: 74/1000