Recomendación de Cine en Casa: ‘Las Brujas’

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/ 21 marzo 2026
    Recomendación de Cine en Casa: ‘Las Brujas’
    Historia. La película se encuentra disponible en el catálogo de Netflix y HBO Max. FOTO: INTERNET

Se consolida como una rareza en el cine: un cuento de hadas con cicatrices de guerra o una declaración de una fantasía que surge del accidente y el trauma

Luke es un niño huérfano que vive con su abuela, la cual lo alerta sobre la presencia de auténticas brujas: mujeres de aspecto normal que desprecian a los niños y tienen como objetivo matarlos. El niño, en un hotel de Inglaterra durante unas vacaciones, encuentra por casualidad una convención secreta dirigida por La Gran Bruja. Allí, con el propósito de convertir a todos los niños en ratones con una poción mágica, obliga a Luke y su abuela a elaborar un plan para impedirlas y frustrar su malévolo plan.

Roald Dahl, célebre por sus maravillosas narraciones para niños, no solo fue un gran escritor de relatos astutos con héroes genuinos y monstruos verdaderos, sino también un experto en aviación. ¿Cómo es posible que un piloto haya cultivado un talento tan grande para la prosa fantástica? La respuesta tiene que ser analizada desde el punto de vista de un militar de la Real Fuerza Aérea Británica que, después de un accidente en el desierto libio, experimentó una “sacudida” neuronal que resultó en una agudeza y un retorcimiento del sentido del humor mucho mayor.

La adaptación de una obra tan particular como Las Brujas, realizada por un cineasta tan singular como Nicolas Roeg, se convierte en una pieza cinematográfica única para un público infantil: un círculo donde coexisten lo inquietante, lo inocente y lo fantástico. Las brujas de Roeg, con una obra maestra de maquillaje para su época, se alejan de lo caricaturesco y se acercan a lo visceral y grotesco, a través de una elección estética que personifica la brutalidad tal cuál que caminaba por la pluma de Roald.

Así es como Las Brujas, de Dahl y Roeg, se consolida como una rareza en el cine: un cuento de hadas con cicatrices de guerra o una declaración de una fantasía que surge del accidente y el trauma. Una obra esencial que nos recuerda que, para derrotar al monstruo, primero es necesario tener el coraje de ver su rostro verdadero.

https://vanguardia.com.mx/show/luto-en-la-television-muere-nicholas-brendon-actor-de-buffy-la-cazavampiros-NL19655945

Director: Nicolas Roeg

Año: 1990

Duración: 91 minutos

¿Dónde?: Netflix, HBO Max

Calificación: 84/100

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Fernando Gaxiola Corona

Fernando Gaxiola Corona

Originario de Saltillo, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ibero Ciudad de México. Asistente de director en cortometrajes filmados en la ciudad de Saltillo, lector y cinéfilo.

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