Recomendación de Cine en Casa: ‘Las Brujas’

Luke es un niño huérfano que vive con su abuela, la cual lo alerta sobre la presencia de auténticas brujas: mujeres de aspecto normal que desprecian a los niños y tienen como objetivo matarlos. El niño, en un hotel de Inglaterra durante unas vacaciones, encuentra por casualidad una convención secreta dirigida por La Gran Bruja. Allí, con el propósito de convertir a todos los niños en ratones con una poción mágica, obliga a Luke y su abuela a elaborar un plan para impedirlas y frustrar su malévolo plan.

Roald Dahl, célebre por sus maravillosas narraciones para niños, no solo fue un gran escritor de relatos astutos con héroes genuinos y monstruos verdaderos, sino también un experto en aviación. ¿Cómo es posible que un piloto haya cultivado un talento tan grande para la prosa fantástica? La respuesta tiene que ser analizada desde el punto de vista de un militar de la Real Fuerza Aérea Británica que, después de un accidente en el desierto libio, experimentó una “sacudida” neuronal que resultó en una agudeza y un retorcimiento del sentido del humor mucho mayor.

La adaptación de una obra tan particular como Las Brujas, realizada por un cineasta tan singular como Nicolas Roeg, se convierte en una pieza cinematográfica única para un público infantil: un círculo donde coexisten lo inquietante, lo inocente y lo fantástico. Las brujas de Roeg, con una obra maestra de maquillaje para su época, se alejan de lo caricaturesco y se acercan a lo visceral y grotesco, a través de una elección estética que personifica la brutalidad tal cuál que caminaba por la pluma de Roald.