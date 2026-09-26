Recomendación de Cine en Casa: ‘Model’
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El documental de Frederick Wiseman explora el mundo del modelaje en Nueva York y revela, desde una mirada observacional, la relación entre belleza, consumo, identidad e imagen
Una mirada al mundo del modelaje en Nueva York, siguiendo a modelos, fotógrafos y agencias durante castings, sesiones y campañas publicitarias, mientras se revela el funcionamiento cotidiano de una industria dedicada a producir y vender imágenes.
La teoría de la espectacularización de Guy Debord se ve reflejada en el trabajo que realiza el aclamado cineasta Frederick Wiseman. En los años ochenta, la vida moderna neoyorquina estaba dominada por la representación de ídolos, figuras emblemáticas y el consumo masivo de imágenes. En ‘Model’, un par de fotógrafos análogos realizan exposiciones rápidas, casi sin pensarlas, para producir la mayor cantidad de imágenes posible, en una época en la que ninguno de ellos pensaría en lo caro que se volvería hacer este tipo de trabajo.
Las ideas de un analista como Debord se han vuelto más relevantes y atemporales con el paso del tiempo: los profesionales de la fotografía de antaño y de la actualidad se han obsesionado con comercializar el deseo y la belleza de las modelos, terminando, de esta forma, por despojarlas de su propia identidad y convertirlas en un producto de comercio masivo.
Entre los innumerables temas que ofrece este documental, que además destaca por una textura visual análoga irremplazable, sobresale el desafío a los estándares de género de la época. A pocos minutos de su conclusión, se hace énfasis en un hombre que se viste como mujer y baila ante un grupo de modelos. Esta escena, que denota una directa atemporalidad, refuerza una vez más el profundo interés con el que contaba Wiseman y su obra ante lo que sucedía en los Estados Unidos de Ronald Reagan.
El documental de Wiseman posee un estilo de observación inigualable que lo consolida como uno de los grandes triunfos del documental estadounidense, ofreciendo una aproximación sociológica al sistema económico y cultural de la belleza que demuestra ser sorprendentemente vigente frente a los análisis y trabajos de campo contemporáneos.
Director: Frederick Wiseman
Año: 1981
Duración: 129 minutos
¿Dónde?: MUBI
Calificación: 82/100