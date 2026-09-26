Recomendación de Cine en Casa: ‘Model’

Una mirada al mundo del modelaje en Nueva York, siguiendo a modelos, fotógrafos y agencias durante castings, sesiones y campañas publicitarias, mientras se revela el funcionamiento cotidiano de una industria dedicada a producir y vender imágenes.

La teoría de la espectacularización de Guy Debord se ve reflejada en el trabajo que realiza el aclamado cineasta Frederick Wiseman. En los años ochenta, la vida moderna neoyorquina estaba dominada por la representación de ídolos, figuras emblemáticas y el consumo masivo de imágenes. En ‘Model’, un par de fotógrafos análogos realizan exposiciones rápidas, casi sin pensarlas, para producir la mayor cantidad de imágenes posible, en una época en la que ninguno de ellos pensaría en lo caro que se volvería hacer este tipo de trabajo.

Las ideas de un analista como Debord se han vuelto más relevantes y atemporales con el paso del tiempo: los profesionales de la fotografía de antaño y de la actualidad se han obsesionado con comercializar el deseo y la belleza de las modelos, terminando, de esta forma, por despojarlas de su propia identidad y convertirlas en un producto de comercio masivo.