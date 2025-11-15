Recomendación de Cine en Casa: ‘Precious’

‘Precious Jones’ es una adolescente que crece en un ambiente extremadamente difícil marcado por violencia familiar, abusos y abandono. A pesar de estas circunstancias, su vida cambia cuando es enviada a una escuela alternativa donde una maestra y un grupo de jóvenes la ayudan a descubrir su valor, su voz y la posibilidad de construir un futuro diferente.

Entre los reconocimientos que tiene el filósofo francés Jean-Paul Sartré sobre la libertad y la responsabilidad individual, se le es aclamado por su frase “Estamos condenados a ser libres”. En la actualidad, son pocas las películas que encarnan la voluntad con tanta crudeza como lo es un largometraje como este.

En la historia de la protagonista, Claireece “Precious” Jones, la libertad no se encuentra presente como un privilegio, sino como una carga a soportar que la obliga a confrontar una realidad marcada por la violencia, el abuso y la marginación. En esta cinta de Lee Daniels, el espectador se vuelve testigo de cómo incluso en los entornos más opresores y dañinos, tener la posibilidad de tomar decisiones en nuestra vida se convierte en el punto de partida para la transformación personal.