Recomendación de Cine en Casa: ‘Precious’

/ 15 noviembre 2025
    FOTO: ARCHIVO

En esta cinta de Lee Daniels, el espectador se vuelve testigo de cómo incluso en los entornos más opresores y dañinos, tener la posibilidad de tomar decisiones en nuestra vida se convierte en el punto de partida

‘Precious Jones’ es una adolescente que crece en un ambiente extremadamente difícil marcado por violencia familiar, abusos y abandono. A pesar de estas circunstancias, su vida cambia cuando es enviada a una escuela alternativa donde una maestra y un grupo de jóvenes la ayudan a descubrir su valor, su voz y la posibilidad de construir un futuro diferente.

Entre los reconocimientos que tiene el filósofo francés Jean-Paul Sartré sobre la libertad y la responsabilidad individual, se le es aclamado por su frase “Estamos condenados a ser libres”. En la actualidad, son pocas las películas que encarnan la voluntad con tanta crudeza como lo es un largometraje como este.

En la historia de la protagonista, Claireece “Precious” Jones, la libertad no se encuentra presente como un privilegio, sino como una carga a soportar que la obliga a confrontar una realidad marcada por la violencia, el abuso y la marginación. En esta cinta de Lee Daniels, el espectador se vuelve testigo de cómo incluso en los entornos más opresores y dañinos, tener la posibilidad de tomar decisiones en nuestra vida se convierte en el punto de partida para la transformación personal.

Con una magnífica actuación por parte de Gabourey Sidibe y de Mo’nique, Precious convierte esta filosofía existencialista en un retrato humano, íntimo y desgarrador sobre lo que significa tomar responsabilidad por nuestra propia vida cuando todo parece estar en contra. Querer romper ciclos y años de abuso, para intentar recuperar el control sobre nuestra propia vida, jamás resulta sencillo. Por eso, películas como esta recuerdan que la libertad no siempre aparece como un camino fácil, sino que surge viniendo de una decisión dolorosa que exige valentía.

Una cinta tan desgarradora como esta nos muestra que asumir nuestra responsabilidad, incluso desde el sufrimiento, es el primer acto auténtico de reconstrucción para un mejor camino.

¿Dónde?: Amazon Prime Video

Director: Lee Daniels

Año: 2009

Duración: 110 minutos

Calificación: 74/100

