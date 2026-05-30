Recomendación de Cine en Casa: ‘Silvia Prieto’

Silvia, una mujer que está por cumplir treinta años, deja su trabajo como camarera e intenta ordenar su vida de manera irremediable: consigue empleos temporales, se relaciona con personas igual de desconectadas que ella y descubre que hay otra mujer con su mismo nombre. Al descubrir que otras personas comparten su identidad, desarrolla una extraña obsesión por las “otras” Silvias.

En El séptimo continente, cinta dirigida por el transgresor cineasta Michael Haneke, una familia parece vivir su propio apocalipsis zombi. Dejan el teléfono descolgado, se aíslan de la vida social común y se alejan de las convenciones europeas a las que suele conocer como “una buena vida”. En Maborosi, ópera prima del realizador japonés Hirokazu Koreeda, una mujer es perseguida por lo que parece ser el fantasma de su marido fallecido en una ciudad acechada por la globalización. Dos cineastas, desde lugares y vivencias distintas, entienden la globalización como una capa difícil de quitarse de encima.