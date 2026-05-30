Recomendación de Cine en Casa: ‘Silvia Prieto’
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La película, como parte del Nuevo Cine Argentino, se consolida como una especie de Amélie sudamericana
Silvia, una mujer que está por cumplir treinta años, deja su trabajo como camarera e intenta ordenar su vida de manera irremediable: consigue empleos temporales, se relaciona con personas igual de desconectadas que ella y descubre que hay otra mujer con su mismo nombre. Al descubrir que otras personas comparten su identidad, desarrolla una extraña obsesión por las “otras” Silvias.
En El séptimo continente, cinta dirigida por el transgresor cineasta Michael Haneke, una familia parece vivir su propio apocalipsis zombi. Dejan el teléfono descolgado, se aíslan de la vida social común y se alejan de las convenciones europeas a las que suele conocer como “una buena vida”. En Maborosi, ópera prima del realizador japonés Hirokazu Koreeda, una mujer es perseguida por lo que parece ser el fantasma de su marido fallecido en una ciudad acechada por la globalización. Dos cineastas, desde lugares y vivencias distintas, entienden la globalización como una capa difícil de quitarse de encima.
Para Martin Rejtman, la globalización en Buenos Aires proviene de la influencia de países como Italia o Estados Unidos. Sus personajes anhelan el sueño americano, pero no comprenden del todo qué significa estar en Los Ángeles o en Siena. Una desconexión semejante con el propio lugar de nacimiento transforma a la capital argentina en un espacio inhabitable: la identidad local se ha desgastado lo suficiente como para que los doppelgängers se conviertan en una forma de reconexión.
Silvia Prieto, como parte del Nuevo Cine Argentino, se consolida como una especie de Amélie sudamericana. No obstante, a diferencia del clásico francés donde se idealiza la calidez de lo cotidiano, el vacío existencial en Silvia Prieto surge desde su alejamiento del melodrama. Sin centrarse en los acontecimientos políticos o económicos que atravesaba Argentina en la época, Rejtman prefiere contar una historia urbana, sencilla y divertida sobre la manera en que las personas intentan encontrarse a sí mismas en las grandes ciudades.
¿Dónde?: MUBI
Director: Martin Rejtman
Año: 1999
Duración: 93 minutos
Calificación: 82/100