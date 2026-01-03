Recomendación de Cine en Casa: ‘Tempestad’

Miriam, acusada injustamente de tráfico de personas, es encarcelada en una prisión controlada por el crimen organizado, donde enfrenta abusos y extorsiones. Por otra parte, Adela busca a su hija desaparecida mientras trabaja en un circo ambulante. A partir de un viaje en carretera y de imágenes que observan la vida cotidiana se dará voz a dos mujeres cuyas experiencias revelan la fragilidad del sistema de justicia en México.

En 2004, el mítico y galardonado Denzel Washington encarnó al superhéroe americano al interpretar a un exoficial de la CIA en Hombre en llamas. Despiadado pero guiado por un sentido personal de justicia, su personaje se convierte en guardaespaldas y, tras el secuestro de una niña de nueve años al que protege, se embarca en una ola de venganza ambientada en la Ciudad de México. La cinta consolidó una mirada dosmilera donde la violencia mexicana funcionaba como telón de fondo para el justiciero en potencia mundial: el ciudadano estadounidense.

Para 2024, el multifacético cineasta francés Jacques Audiard ofrece nuevamente una visión ajena de México, imaginada desde el exterior con su obra supuestamente des-musicalizada, Emilia Pérez. Entre críticas y un enojo comprensible ante el supuesto derecho y deseo de exponer violencia nacional desde afuera, resurgió el recuerdo del triunfo internacional de La Civil, coproducción belga que, de forma paralela, presenta a una activista casi a prueba de balas enfrentando al narco bajo una óptica internacionalizada.