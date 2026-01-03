Recomendación de Cine en Casa: ‘Tempestad’

    Recomendación de Cine en Casa: ‘Tempestad’
    Historia. En una época saturada de cine diseñado para festivales y premios, Tatiana Huezo se distancia con una propuesta más arriesgada y honesta. FOTO: ARCHIVO

A través de voces en off y un lenguaje visual contundente, expone el impacto humano de la corrupción, la impunidad y el sistema de justicia fallido

Miriam, acusada injustamente de tráfico de personas, es encarcelada en una prisión controlada por el crimen organizado, donde enfrenta abusos y extorsiones. Por otra parte, Adela busca a su hija desaparecida mientras trabaja en un circo ambulante. A partir de un viaje en carretera y de imágenes que observan la vida cotidiana se dará voz a dos mujeres cuyas experiencias revelan la fragilidad del sistema de justicia en México.

En 2004, el mítico y galardonado Denzel Washington encarnó al superhéroe americano al interpretar a un exoficial de la CIA en Hombre en llamas. Despiadado pero guiado por un sentido personal de justicia, su personaje se convierte en guardaespaldas y, tras el secuestro de una niña de nueve años al que protege, se embarca en una ola de venganza ambientada en la Ciudad de México. La cinta consolidó una mirada dosmilera donde la violencia mexicana funcionaba como telón de fondo para el justiciero en potencia mundial: el ciudadano estadounidense.

Para 2024, el multifacético cineasta francés Jacques Audiard ofrece nuevamente una visión ajena de México, imaginada desde el exterior con su obra supuestamente des-musicalizada, Emilia Pérez. Entre críticas y un enojo comprensible ante el supuesto derecho y deseo de exponer violencia nacional desde afuera, resurgió el recuerdo del triunfo internacional de La Civil, coproducción belga que, de forma paralela, presenta a una activista casi a prueba de balas enfrentando al narco bajo una óptica internacionalizada.

En una época saturada de cine diseñado para festivales y premios, Tatiana Huezo se distancia con una propuesta más arriesgada y honesta. A través de voces en off y un lenguaje visual contundente, expone el impacto humano de la corrupción, la impunidad y el sistema de justicia fallido. Todo esto evitando la violencia explícita y apostando en cambio por la fuerza de testimonios reales y una atmósfera inquietantemente real.

¿Dónde?: Netflix

Directora: Tatiana Huezo

Año: 2016

Duración: 107 minutos

Calificación: 90/100

Fernando Gaxiola Corona

Originario de Saltillo, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ibero Ciudad de México. Asistente de director en cortometrajes filmados en la ciudad de Saltillo, lector y cinéfilo.

