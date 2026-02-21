Recomendación de cine en Casa: ‘This Is Spinal Tap’

Un recorrido de la banda ficticia británica de heavy metal, Spinal Tap, durante su gira por Estados Unidos a través de entrevistas, conciertos y momentos detrás de escenarios mientras intentan promocionar su nuevo álbum. En el viaje, la banda enfrentará problemas técnicos ridículos, cambios constantes de bateristas, escenarios mal planeados y tensiones creativas que revelan lo frágil que es su éxito.

¿Qué sucedía con el rock de los años ochenta? Los recuerdos no faltan: la época de MTV, del VHS, del Walkman, de la Madrid o de cuando un actor era presidente de Estados Unidos tras ser reelegido para su segundo mandato. Sin duda, es hablar de una época marcada por el heavy metal y el glam, caracterizada por el exceso, los conciertos masivos con escenografías descomunales, egos inflados y una estética exagerada que rozaba lo cómico.

Con el mismo formato del falso documental y muchas ganas de enfurecer a todo un país, no queda en duda que la comedia también se adentra y evoluciona en distintas formas. Resuena vivazmente el ejemplo del políticamente incorrecto y aclamado trabajo paródico del 2006, Borat. Aquí, un periodista interpretado por el multifacético actor, Sacha Baron Cohen, viaja a Estados Unidos para realizar un documental en el que se enfrenta a múltiples choques culturales que no solo logró escanzalidar a la nación más polémica del mundo, sino reflejar lo peor que hay en la sociedad occidental.