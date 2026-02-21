Recomendación de cine en Casa: ‘This Is Spinal Tap’

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 21 febrero 2026
    Recomendación de cine en Casa: ‘This Is Spinal Tap’
    Trama. Rob Reiner realiza el filme satirizando la grandilocuencia del rock and roll. FOTO: INTERNET

Con el mismo formato del falso documental y muchas ganas de enfurecer a todo un país, no queda en duda que la comedia también se adentra y evoluciona en distintas formas

Un recorrido de la banda ficticia británica de heavy metal, Spinal Tap, durante su gira por Estados Unidos a través de entrevistas, conciertos y momentos detrás de escenarios mientras intentan promocionar su nuevo álbum. En el viaje, la banda enfrentará problemas técnicos ridículos, cambios constantes de bateristas, escenarios mal planeados y tensiones creativas que revelan lo frágil que es su éxito.

¿Qué sucedía con el rock de los años ochenta? Los recuerdos no faltan: la época de MTV, del VHS, del Walkman, de la Madrid o de cuando un actor era presidente de Estados Unidos tras ser reelegido para su segundo mandato. Sin duda, es hablar de una época marcada por el heavy metal y el glam, caracterizada por el exceso, los conciertos masivos con escenografías descomunales, egos inflados y una estética exagerada que rozaba lo cómico.

Con el mismo formato del falso documental y muchas ganas de enfurecer a todo un país, no queda en duda que la comedia también se adentra y evoluciona en distintas formas. Resuena vivazmente el ejemplo del políticamente incorrecto y aclamado trabajo paródico del 2006, Borat. Aquí, un periodista interpretado por el multifacético actor, Sacha Baron Cohen, viaja a Estados Unidos para realizar un documental en el que se enfrenta a múltiples choques culturales que no solo logró escanzalidar a la nación más polémica del mundo, sino reflejar lo peor que hay en la sociedad occidental.

Es así, por eso, que un cineasta como Rob Reiner realice algo como This Is Spinal Tap, satirizando la grandilocuencia del rock and roll que alocaba estadios a través de un grupo que aparentemente vive absurdas situaciones excesivamente cercanas de la realidad que se vive en la industria musical.

Mediante un falso documental, el gran Rob hizo un trabajo que exponía cómo es que un género como este, se tomaba tan en serio como para dejar al aire una brillante crítica que está lejos de ser algo meramente eventual.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo estrena en México? ‘Toy Story 5’: Woody regresa para enfrentar a su rival más real, la tecnología

Director: Rob Reiner

Año: 1984

Duración: 82 minutos

¿Dónde?: Renta disponible en Amazon Prime Video o Apple TV

Calificación: 89/100

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cine
Espectáculos
Streaming

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Amazon Prime Video
Apple TV

Fernando Gaxiola Corona

Fernando Gaxiola Corona

Originario de Saltillo, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ibero Ciudad de México. Asistente de director en cortometrajes filmados en la ciudad de Saltillo, lector y cinéfilo.

Selección de los editores
El objetivo del encuentro fue fortalecer la coordinación en seguridad y procuración de justicia.

Ernestina Godoy, titular de la FGR, llega a Coahuila por visita de Sheinbaum; investigación por Pasta de Conchos ‘sigue abierta’
La Fiscalía para las Mujeres y la Niñez aplica un protocolo de actuación inmediata para proteger a víctimas y judicializar los casos

Fiscalía reporta 20 carpetas por violación contra niñas en lo que va de 2026 en Coahuila
Internet y TikTok están de luto, luego que se confirmó el fallecimiento de la adulta mayor que se convirtió en todo un fenómeno, al ser reconocida por el popular meme de “Apaga la vela”.

Se apagó la vela: muere abuelita del video viral de TikTok a los 108 años
Autoridades sanitarias aplican el refuerzo de la vacunación con horarios ampliados y brigadas en campo.

Coahuila bajo vigilancia: pasa de 48 a 59 casos sospechosos de sarampión
Ni venganza, ni perdón, ni vergüenza

Ni venganza, ni perdón, ni vergüenza
Economía anticipa un análisis de alcance antes de fijar postura sobre posibles efectos en el intercambio bilateral.

México evaluará impacto de arancel general de 10% anunciado por Trump, dice Marcelo Ebrard
El Tecate Emblema anunció su lineup oficial para su festival de este 2026.

Tecate Emblema 2026: Desde los Jonas Brothers hasta Cazzu y Kenia Os... este es el line up oficial
Presidenta realiza ‘six-seven’, la expresión viral del momento durante evento en Guanajuato.

Claudia Sheinbaum hace ‘six-seven’ durante inauguración de bachiller en Guanajuato, ¿qué significa y por qué es viral?