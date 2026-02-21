Recomendación de cine en Casa: ‘This Is Spinal Tap’
Un recorrido de la banda ficticia británica de heavy metal, Spinal Tap, durante su gira por Estados Unidos a través de entrevistas, conciertos y momentos detrás de escenarios mientras intentan promocionar su nuevo álbum. En el viaje, la banda enfrentará problemas técnicos ridículos, cambios constantes de bateristas, escenarios mal planeados y tensiones creativas que revelan lo frágil que es su éxito.
¿Qué sucedía con el rock de los años ochenta? Los recuerdos no faltan: la época de MTV, del VHS, del Walkman, de la Madrid o de cuando un actor era presidente de Estados Unidos tras ser reelegido para su segundo mandato. Sin duda, es hablar de una época marcada por el heavy metal y el glam, caracterizada por el exceso, los conciertos masivos con escenografías descomunales, egos inflados y una estética exagerada que rozaba lo cómico.
Con el mismo formato del falso documental y muchas ganas de enfurecer a todo un país, no queda en duda que la comedia también se adentra y evoluciona en distintas formas. Resuena vivazmente el ejemplo del políticamente incorrecto y aclamado trabajo paródico del 2006, Borat. Aquí, un periodista interpretado por el multifacético actor, Sacha Baron Cohen, viaja a Estados Unidos para realizar un documental en el que se enfrenta a múltiples choques culturales que no solo logró escanzalidar a la nación más polémica del mundo, sino reflejar lo peor que hay en la sociedad occidental.
Es así, por eso, que un cineasta como Rob Reiner realice algo como This Is Spinal Tap, satirizando la grandilocuencia del rock and roll que alocaba estadios a través de un grupo que aparentemente vive absurdas situaciones excesivamente cercanas de la realidad que se vive en la industria musical.
Mediante un falso documental, el gran Rob hizo un trabajo que exponía cómo es que un género como este, se tomaba tan en serio como para dejar al aire una brillante crítica que está lejos de ser algo meramente eventual.
Director: Rob Reiner
Año: 1984
Duración: 82 minutos
¿Dónde?: Renta disponible en Amazon Prime Video o Apple TV
Calificación: 89/100