Recomendación de cine en casa: ‘Una Casa de Dinamita’

Un misil nuclear de origen desconocido es lanzado sin previo aviso y se dirige hacia Estados Unidos, con destino a la ciudad de Chicago. Ante la gravedad de la amenaza, las más altas autoridades del gobierno y del ejército, incluyendo al mismo presidente, se verán obligados a reaccionar de inmediato.

Kathryn Bigelow tiene una carrera que ha pasado desde la mítica heist-movie de Punto de quiebre, misma que fue reconocida por su extravagante combinación de géneros, hasta la combinación de dos títulos cargados de tensión psicológica; donde operativos militares se dedicaron a indagar en los conflictos que enfrentó Barack Obama en su mandato: The Hurt Locker y Zero Dark Thirty.

Mediante su trabajo como cineasta, Kathryn ha procurado ser partícipe de formar parte de una nueva generación de cineastas radicados en los Estados Unidos que mantienen sus intereses en exponer el estado actual de la política mundial.