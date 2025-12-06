Recomendación de cine en casa: ‘Una Casa de Dinamita’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Más allá del suspenso inmediato, la película funciona como una reflexión sobre la fragilidad actual del mundo moderno
Un misil nuclear de origen desconocido es lanzado sin previo aviso y se dirige hacia Estados Unidos, con destino a la ciudad de Chicago. Ante la gravedad de la amenaza, las más altas autoridades del gobierno y del ejército, incluyendo al mismo presidente, se verán obligados a reaccionar de inmediato.
Kathryn Bigelow tiene una carrera que ha pasado desde la mítica heist-movie de Punto de quiebre, misma que fue reconocida por su extravagante combinación de géneros, hasta la combinación de dos títulos cargados de tensión psicológica; donde operativos militares se dedicaron a indagar en los conflictos que enfrentó Barack Obama en su mandato: The Hurt Locker y Zero Dark Thirty.
Mediante su trabajo como cineasta, Kathryn ha procurado ser partícipe de formar parte de una nueva generación de cineastas radicados en los Estados Unidos que mantienen sus intereses en exponer el estado actual de la política mundial.
En esta nueva cinta de Bigelow, misma que ha sido un éxito rotundo en el streaming, hay habitaciones de mando, salas de crisis y centros de comando militar; hay funcionarios desesperados por identificar al responsable de un ataque desconocido, evaluar esta situación, manejar la presión política mundial y definir una respuesta.
Más allá del suspenso inmediato, la película funciona como una reflexión sobre la fragilidad actual del mundo moderno: estamos en un momento determinado donde las armas nucleares tienen la capacidad de destruirlo todo y teniendo de autores a los propios humanos. La civilización está dentro de un arsenal capaz de estallar en cualquier momento y que se caigan abajo las paredes por una decisión consciente.
Con esta historia partida en tres, no hay limitación a un solo punto de vista: la crisis se encuentra desde varios ángulos: el gobierno, la administración militar y la tensión diplomática. Todo esto mediante una reflexión interesante y propensa a quedar relevante por un extenso periodo de tiempo.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Acaba la gira mundial! Se despide Dua Lipa cantando ‘Amor Prohibido’ de Selena
¿Dónde?: Netflix
Directora: Kathryn Bigelow
Año: 2025
Duración: 112 minutos
Calificación: 78/100