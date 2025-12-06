Recomendación de cine en casa: ‘Una Casa de Dinamita’

Show
/ 6 diciembre 2025
    Recomendación de cine en casa: ‘Una Casa de Dinamita’
    Emocionante. En esta nueva cinta de Bigelow, misma que ha sido un éxito rotundo en el streaming, hay habitaciones de mando, salas de crisis y centros de comando militar. FOTO: ARCHIVO

Más allá del suspenso inmediato, la película funciona como una reflexión sobre la fragilidad actual del mundo moderno

Un misil nuclear de origen desconocido es lanzado sin previo aviso y se dirige hacia Estados Unidos, con destino a la ciudad de Chicago. Ante la gravedad de la amenaza, las más altas autoridades del gobierno y del ejército, incluyendo al mismo presidente, se verán obligados a reaccionar de inmediato.

Kathryn Bigelow tiene una carrera que ha pasado desde la mítica heist-movie de Punto de quiebre, misma que fue reconocida por su extravagante combinación de géneros, hasta la combinación de dos títulos cargados de tensión psicológica; donde operativos militares se dedicaron a indagar en los conflictos que enfrentó Barack Obama en su mandato: The Hurt Locker y Zero Dark Thirty.

Mediante su trabajo como cineasta, Kathryn ha procurado ser partícipe de formar parte de una nueva generación de cineastas radicados en los Estados Unidos que mantienen sus intereses en exponer el estado actual de la política mundial.

En esta nueva cinta de Bigelow, misma que ha sido un éxito rotundo en el streaming, hay habitaciones de mando, salas de crisis y centros de comando militar; hay funcionarios desesperados por identificar al responsable de un ataque desconocido, evaluar esta situación, manejar la presión política mundial y definir una respuesta.

Más allá del suspenso inmediato, la película funciona como una reflexión sobre la fragilidad actual del mundo moderno: estamos en un momento determinado donde las armas nucleares tienen la capacidad de destruirlo todo y teniendo de autores a los propios humanos. La civilización está dentro de un arsenal capaz de estallar en cualquier momento y que se caigan abajo las paredes por una decisión consciente.

Con esta historia partida en tres, no hay limitación a un solo punto de vista: la crisis se encuentra desde varios ángulos: el gobierno, la administración militar y la tensión diplomática. Todo esto mediante una reflexión interesante y propensa a quedar relevante por un extenso periodo de tiempo.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Acaba la gira mundial! Se despide Dua Lipa cantando ‘Amor Prohibido’ de Selena

¿Dónde?: Netflix

Directora: Kathryn Bigelow

Año: 2025

Duración: 112 minutos

Calificación: 78/100

Temas


Cine
Espectáculos
Streaming

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Netflix

true

Fernando Gaxiola Corona

Originario de Saltillo, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ibero Ciudad de México. Asistente de director en cortometrajes filmados en la ciudad de Saltillo, lector y cinéfilo.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sosteniendo una espada durante un discurso el mes pasado. Si finalmente pierde el poder, su posible reemplazo dependerá en gran medida de su salida.

Trump quiere fuera a Maduro. Estos son los posibles sustitutos
Algunos señalaron que Godoy cuenta con la trayectoria necesaria para el cargo y otros pensaron lo opuesto.

Divide opiniones en redes la elección de Ernestina Godoy en la FGR
Sheinbaum también aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los pueblos originarios, a los migrantes, y al pueblo mexicano en general.

Sheinbaum jura lealtad al pueblo ante 600 mil simpatizantes y cierra filas contra sus enemigos
En el Zócalo capitalino, Sheinbaum afirmó que México mantiene una relación con Estados Unidos basada en respeto y principios, tras su reunión con Donald Trump y Mark Carney en Washington.

Sheinbaum reafirma soberanía de México durante mitin, tras encuentro con Trump: ‘Llegamos a un entendido’
Tiendas que sirven de refugios para palestinos desplazados, entre la devastación causada por las operaciones terrestre y aérea de Israel en la Ciudad de Gaza, el 5 de diciembre de 2025. FOTO: AP Foto/Abdel Kareem Hana

Qatar alerta que alto al fuego en Gaza llegó a “punto crítico”
Derecho divino

Derecho divino
true

Claudia Sheinbaum ha sabido tratar con Donald Trump
Ricardo Anaya informó que su bancada dejó constancia por escrito de su rechazo absoluto a la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

‘Fue un no rotundo’: PAN enfrenta polémica por votos nulos en designación de la nueva fiscal