Recomendación de Cine en Casa: ‘Vampira Humanista Busca Suicida’

Sasha, una adolescente vampiro con 68 años de edad, se resiste a cazar humanos para alimentarse. Su madre, desesperada por la situación, la manda con una de sus primas. Ahí, Sasha conocerá a Paul, un adolescente con tendencias suicidas que le ofrece su vida para que ella pueda alimentarse sin culpa. Sin embargo, las emociones que surgen entre ellos entorpecerán los planes.

Desde Pablo Larraín, Robert Eggers, Jim Jarmusch hasta Tomas Alfredson, en este siglo se ha reconstruido el vampirismo como una forma de hablar incluso de aquello que parece imposible nombrar. La fuerza de estas películas radica en cómo transforman el mito del vampiro y en este caso tan particular, la inmortalidad no es un signo de glamour, sino una carga que agota.

En esta cinta de Ariane Louis-Seize, hay horror, coming of age y comedia oscura para crear un relato íntimo sobre dos jóvenes que se encuentran en un punto crucial de sus vidas: un exceso sofocante de tiempo por vivir. En Vampira humanista busca suicida, dos soledades comienzan a iluminarse mutuamente gracias a un tono delicado que nunca olvida a sus criaturas. El monstruo no es ella o su familia, sino el dolor que ambos arrastran en sus vidas.