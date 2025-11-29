Recomendación de Cine en Casa: ‘Vampira Humanista Busca Suicida’

El vampirismo funciona como espejo de aquello que más nos pesa como humanos: la culpa, la soledad y las heridas que cargamos desde la familia

Sasha, una adolescente vampiro con 68 años de edad, se resiste a cazar humanos para alimentarse. Su madre, desesperada por la situación, la manda con una de sus primas. Ahí, Sasha conocerá a Paul, un adolescente con tendencias suicidas que le ofrece su vida para que ella pueda alimentarse sin culpa. Sin embargo, las emociones que surgen entre ellos entorpecerán los planes.

Desde Pablo Larraín, Robert Eggers, Jim Jarmusch hasta Tomas Alfredson, en este siglo se ha reconstruido el vampirismo como una forma de hablar incluso de aquello que parece imposible nombrar. La fuerza de estas películas radica en cómo transforman el mito del vampiro y en este caso tan particular, la inmortalidad no es un signo de glamour, sino una carga que agota.

En esta cinta de Ariane Louis-Seize, hay horror, coming of age y comedia oscura para crear un relato íntimo sobre dos jóvenes que se encuentran en un punto crucial de sus vidas: un exceso sofocante de tiempo por vivir. En Vampira humanista busca suicida, dos soledades comienzan a iluminarse mutuamente gracias a un tono delicado que nunca olvida a sus criaturas. El monstruo no es ella o su familia, sino el dolor que ambos arrastran en sus vidas.

A través del humor sutil y diálogos dolorosos pero divertidos, surge una esperanza: buscar en la oscuridad una búsqueda genuina de sentido.

Con esta mezcla de humor oscuro, humanidad y dolor generacional, Vampira humanista se logra insertar en la tradición moderna del cine de vampiros que utiliza el mito para evitar generar terror, y en cambio, revelar verdades emocionales. La cineasta canadiense permite que el vampirismo funcione como espejo de aquello que más nos pesa como humanos: la culpa, la soledad y las heridas que cargamos desde la familia, y nos recuerda que, incluso en la oscuridad, hay espacio para un posible sentido de sanar.

¿Dónde?: Netflix

Directora: Ariane Louis-Seize

Año: 2024

Duración: 91 minutos

Calificación: 80/100

