Saltillo responde: Concierto sinfónico de Yandel roza el lleno total antes de su estreno

    Fusión inédita. El reguetonero unirá su potencia urbana con la Orquesta Filarmónica del Desierto para presentar un espectáculo sin precedentes en la región. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

La venta de entradas se realiza de dos maneras: a través del sitio boletito.com, y mediante boletos físicos disponibles en las sucursales de Jr. Sombreros

La producción del concierto sinfónico de Yandel ha sorprendido a los fanáticos del reguetón, pues el cantante puertorriqueño, que recorre diversas ciudades de Latinoamérica con su nueva propuesta musical y un homenaje a su trayectoria, anunció su llegada a Saltillo con gran éxito de ventas.

Durante una rueda de prensa, el equipo de representantes y organizadores hizo un llamado a los seguidores del artista, ya que confirmaron que más del 80% de los boletos ya fue vendido, por lo que el espectáculo podría convertirse en sold out en muy poco tiempo.

Ricardo Valdés, representante de Jr. Sombreros, platicó con VMÁS y expresó la satisfacción del equipo ante la respuesta del público local. Sin embargo, recomendó no esperar más para adquirir boletos: “Yandel es casi imposible que cancele, ya que tiene más del 80% de la venta, que viene siendo el Auditorio Parque Las Maravillas”, señaló.

$!Los boletos
Los boletos FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

¿CUÁNDO ES EL CONCIERTO DE YANDEL EN SALTILLO?

El vocero del evento comentó que desde la primera noche de venta se percataron del alto interés por parte de la audiencia.

“El primer día, durante la madrugada para el día siguiente, ya tenía un 40% de boletos vendidos. Yandel es un artista internacional y simplemente con su nombre los boletos vuelan”, aseguró Valdés.

Además, indicó que la preferencia del público local ha marcado una tendencia clara. “La gente de Saltillo está acostumbrada a comprar los boletos más caros; quieren asegurar su pase. Y ahora se batalla para la venta General. Creo que a Saltillo le están gustando este tipo de eventos”, declaró.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Para siempre? María Julia Lafuente ‘se despide’ de la televisión en Monterrey en un emotivo programa

La venta de entradas se realiza de dos maneras: a través del sitio boletito.com, y mediante boletos físicos disponibles en las sucursales de Jr. Sombreros, ubicadas en la calle Allende y en Eulalio Gutiérrez, al norte de la ciudad.

Este espectáculo fusionará los éxitos más representativos de Yandel con la potencia musical en vivo de la Orquesta Filarmónica del Desierto, creando una experiencia única que conecta lo urbano con lo sinfónico, algo sin precedentes en la región.

“Simplemente con escuchar ‘Yandel’ sabes que es el ‘Vaquero Galáctico’. Antes uno tenía que viajar a Monterrey para disfrutar artistas de este nivel. Es muy importante que se aproveche y apoye a estas empresas locales, y que volteen a ver ciudades como Torreón y Saltillo. Créeme, es muy importante. Y como decimos: ¿por qué no lo hizo en Monterrey y escogió Saltillo?”, concluyó el representante.

