Recomendación de streaming: ‘Noche de Fuego’

¿Terror de ser mujer? Sí. Un miedo tan común que a veces parece exagerado cuando se menciona en las reuniones, pero que se vuelve real cuando escuchas estas historias. Un miedo que incluso, puede llevarte a esconder aquello que te identifica como mujer. Tatiana Huezo lo retrata así en ‘Noche de Fuego’, su primer largometraje, basado en la novela Prayers for the Stolen de Jennifer Clement. El filme aborda la amistad entre tres niñas que viven en un lugar donde es peligroso crecer siendo mujer. Ahí, el riesgo de ser secuestrada por un cartel está presente todos los días. Para protegerlas, sus madres les cortan el cabello, las visten con ropa holgada y construyen escondites en sus casas.

En ese lugar, usar aretes es un riesgo. Tener el cabello largo es un riesgo. Tener cuerpo de mujer es un riesgo. Y aunque la historia se sitúa en una comunidad rural, la sensación no es lejana. Muchas también aprendemos desde niñas a esconder aquello que nos pone en riesgo. No es casualidad, en México, si eres mujer, tienes el doble de probabilidades de sufrir violencia que un hombre. La realidad lo confirma. En menos de 15 días, dos mujeres de la misma comunidad fueron víctimas de feminicidio.

El 20 de febrero, Kimberly Joselín Ramos Beltrán, de 18 años, estudiante de contaduría de la UAEM, fue reportada como desaparecida. Su cuerpo fue hallado el 2 de marzo. El 2 de marzo, Karol Toledo Gómez, de 18 años, alumna de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec de la UAEM, fue reportada como desaparecida. Su cuerpo fue hallado el 5 de marzo. Por eso ‘Noche de Fuego’ se siente tan cercana. Estrenada en 2021 en el Festival de Cannes, la película recibió una mención especial en la sección Un Certain Regard, y posteriormente fue seleccionada por México para competir por el Oscar a Mejor Película Internacional. La cinta retrata con crudeza cómo la infancia de estas niñas se rige por la violencia, mientras ellas intentan simplemente ser niñas.

¿Cuántas veces has tenido que usar ropa holgada para no atraer miradas? ¿O no maquillarte o peinarte para no llamar la atención cuando vas sola? Quizá no tengamos que escondernos en un hoyo bajo tierra, pero sí aprendemos muy pronto a hacernos invisibles, a calcular cada paso, a sobrevivir.

¿Dónde ver? Netflix Directora: Tatiana Huezo Año: 2021 Duración: 1 h 50 min Calificación: 96/100

