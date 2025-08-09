Recomendación desde la butaca de cine: ‘Amores Materialistas’

Lucy es una experimentada “casamentera” dedicada a crear historias de amor para otros, aunque se le dificulta buscar la suya. Su vida cambia cuando conoce a un exitoso empresario que podría ser su pareja ideal, Harry. Sin embargo, la inesperada reaparición de John, su ex novio, despierta emociones que creía superadas y le tocará enfrentar una decisión entre seguir adelante o retomar algo que dejó en el pasado.

No es casualidad que en la cartelera actual estén dos estrenos tan parecidos como opuestos. Together, dirigida por Michael Shanks, funciona como una reflexión contemporánea sobre las relaciones afectivas, marcadas por un miedo al compromiso. Materialistas, en cambio, va seguida de un legado que dejó su antecesora Past Lives.

En la anterior cinta, hay una propuesta fresca para hablar de la forma de entender a las relaciones que normalmente no contemplan el siguiente paso, pero se quedan en lo que pudo haber sido.