Recomendación desde la butaca de cine: ‘Amores Materialistas’

Show
/ 9 agosto 2025
    Recomendación desde la butaca de cine: ‘Amores Materialistas’
    Chris Evans entrega una actuación muy buena, zafándose de su papel del Capitán América y Pedro Pascal, quien pareciera ser la nueva estrella de Hollywood, se vuelve entrañable y carismático. FOTO: INTERNET

No es casualidad que en la cartelera actual estén dos estrenos tan parecidos como opuestos

Lucy es una experimentada “casamentera” dedicada a crear historias de amor para otros, aunque se le dificulta buscar la suya. Su vida cambia cuando conoce a un exitoso empresario que podría ser su pareja ideal, Harry. Sin embargo, la inesperada reaparición de John, su ex novio, despierta emociones que creía superadas y le tocará enfrentar una decisión entre seguir adelante o retomar algo que dejó en el pasado.

No es casualidad que en la cartelera actual estén dos estrenos tan parecidos como opuestos. Together, dirigida por Michael Shanks, funciona como una reflexión contemporánea sobre las relaciones afectivas, marcadas por un miedo al compromiso. Materialistas, en cambio, va seguida de un legado que dejó su antecesora Past Lives.

En la anterior cinta, hay una propuesta fresca para hablar de la forma de entender a las relaciones que normalmente no contemplan el siguiente paso, pero se quedan en lo que pudo haber sido.

Entre risas y confusiones, la nueva cinta de Celine Song se sostiene por su comedia y un tono lejos de ser reflexivo para ser en cambio una película marcada por un ambiente satírico y divertido. Con una mirada hacia el problema que tienen las personas en una ciudad tan grande como Nueva York expone la incapacidad social, el miedo al afecto o la novedad.

Todo ello forma parte de algunos conflictos que incapacitan a los neoyorquinos de relacionarse afectivamente.

Chris Evans entrega una actuación muy buena, zafándose de su papel del Capitán América, -mismo que le permitió estar diez años atado al universo cinematográfico-. Pedro Pascal, quien pareciera ser la nueva estrella de Hollywood, se vuelve entrañable y carismático al exhibir en su personaje uno de los lados de una relación romántica: el materialismo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿De regreso con el señor Sheffield? Dejará la actriz Fran Drescher cargo en SAG-AFTRA

Song nos recuerda que en la ciudad que nunca duerme el afecto no siempre estará disponible. Bajo un año marcado por los éxitos de verano continuos, seguido de la estela que dejó Superman, Amores Materialistas funciona como una cinta de entretenimiento y diversión para ver en una tarde.

¿Dónde?: Cines

Directora: Celine Song

Año: 2025

Duración: 116 minutos

Calificación: 74/100

Temas


Cine
Viral

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Dakota Johnson
Pedro Pascal

COMENTARIOS

Selección de los editores
Saraperos de Saltillo vivió una temporada de contrastes en 2025: de un juego histórico sin hit ni carrera a quedarse fuera de los playoffs LMB.

Saraperos de Saltillo 2025: del juego histórico sin hit a la dolorosa eliminación de Playoffs en la LMB
La cancillería mexicana subrayó que el combate al tráfico de drogas y armas con Estados Unidos seguirá en un marco de igualdad y respeto territorial

México reafirma que no aceptará fuerzas militares estadounidenses en su territorio; SRE emite comunicado
Los imputados por la muerte de Fernandito enfrentan prisión preventiva tras confirmarse la legalidad de su detención, mientras continúa la investigación del caso.

‘Yo lo atendí, pero, pues, se murió’: Lilia ‘N’ declara sobre la muerte de Fernandito
Autoridades federales desmantelaron un laboratorio de metanfetaminas en Chiapas y aseguraron una bodega con más de cuatro toneladas de insumos químicos en Guerrero

Desmantelan laboratorio clandestino de metanfetaminas en Chiapas y aseguran 2.5 toneladas de drogas

Vista de la puerta de una farmacia CVS perforada por una bala, cerca de donde un hombre disparó en la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Atlanta. FOTO:

Identifican al sospechoso del tiroteo en los CDC en Atlanta donde un policía fue asesinado
Al lugar acudieron autoridades de seguridad para salvaguardar el área donde ocurrieron los hechos, así como para realizar las indagaciones pertinentes: FOTO:

Tiroteo en Time Square en Nueva York deja tres heridos; hay un adolescente detenido como sospechoso
Vladímir Putin se reunió con Donald Trump seis veces durante su primer mandato, en y al margen de las reuniones del Grupo de los 20 (G20) y del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

Las reuniones entre Putin y los presidentes de EU, de la cooperación a la confrontación

Edificios destruidos durante las operaciones terrestres y aéreas israelíes en el norte de la Franja de Gaza, vistos desde el sur de Israel, el viernes 8 de agosto de 2025. FOTO:

EU acusa a Francia de frustrar el alto el fuego en Gaza por reconocer a Palestina como Estado