Recomendación desde la butaca de cine: ‘Amores Materialistas’
Lucy es una experimentada “casamentera” dedicada a crear historias de amor para otros, aunque se le dificulta buscar la suya. Su vida cambia cuando conoce a un exitoso empresario que podría ser su pareja ideal, Harry. Sin embargo, la inesperada reaparición de John, su ex novio, despierta emociones que creía superadas y le tocará enfrentar una decisión entre seguir adelante o retomar algo que dejó en el pasado.
No es casualidad que en la cartelera actual estén dos estrenos tan parecidos como opuestos. Together, dirigida por Michael Shanks, funciona como una reflexión contemporánea sobre las relaciones afectivas, marcadas por un miedo al compromiso. Materialistas, en cambio, va seguida de un legado que dejó su antecesora Past Lives.
En la anterior cinta, hay una propuesta fresca para hablar de la forma de entender a las relaciones que normalmente no contemplan el siguiente paso, pero se quedan en lo que pudo haber sido.
Entre risas y confusiones, la nueva cinta de Celine Song se sostiene por su comedia y un tono lejos de ser reflexivo para ser en cambio una película marcada por un ambiente satírico y divertido. Con una mirada hacia el problema que tienen las personas en una ciudad tan grande como Nueva York expone la incapacidad social, el miedo al afecto o la novedad.
Todo ello forma parte de algunos conflictos que incapacitan a los neoyorquinos de relacionarse afectivamente.
Chris Evans entrega una actuación muy buena, zafándose de su papel del Capitán América, -mismo que le permitió estar diez años atado al universo cinematográfico-. Pedro Pascal, quien pareciera ser la nueva estrella de Hollywood, se vuelve entrañable y carismático al exhibir en su personaje uno de los lados de una relación romántica: el materialismo.
Song nos recuerda que en la ciudad que nunca duerme el afecto no siempre estará disponible. Bajo un año marcado por los éxitos de verano continuos, seguido de la estela que dejó Superman, Amores Materialistas funciona como una cinta de entretenimiento y diversión para ver en una tarde.
¿Dónde?: Cines
Directora: Celine Song
Año: 2025
Duración: 116 minutos
Calificación: 74/100