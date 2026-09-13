Regresan Margarita Rosa de Francisco y Eugenio Derbez

La segunda semana de septiembre inició con el estreno por HBO de la primera telenovela realizada para esta plataforma, que, bajo el título de ‘Colisión’, regresó a la pantalla chica a Margarita Rosa de Francisco.

Margarita Rosa de Francisco hizo historia en la última década del siglo XX, tanto a nivel continental como en España, al ser “La Gaviota” original de la telenovela colombiana ‘Café con aroma de mujer’ (1994), y ya en el nuevo milenio hizo en México una de las últimas telenovelas de Epigmenio Ibarra para TV Azteca, bajo el título de ‘Mientras haya vida’ (2007), la cual tuvo una buena aceptación y actualmente retransmite al mediodía el canal aMás, por lo que su regreso al género que la dio a conocer, luego de su exitosa participación en diversas series en las últimas dos décadas, no podía haber causado tanta expectativa.

Tristemente, ‘Colisión’, que estrenó sus primeros cinco capítulos el lunes pasado por HBO, debe su título a que la historia tiene su origen con la trágica muerte, en un accidente aéreo, del patriarca de un emporio televisivo (Leonardo Daniel), lo que provoca la subsecuente lucha por su patrimonio entre su viuda (De Francisco) y su hija (Macarena Achaga, ‘Amar a muerte’; ‘Luis Miguel: La serie’). La producción queda corta en su propuesta, que nos recuerda a clásicos superiores del género, a pesar de ser del siglo XX, que van desde ‘La Leona’ (1961) y ‘Cuna de Lobos’ (1986), en cuyo desafortunado refrito de 2019 Leonardo Daniel hizo, coincidentemente, un papel similar al de ‘Colisión’.

Caso contrario, y en su caso en el formato de serie para la plataforma de Prime Video, el viernes 11 regresó el actor Eugenio Derbez con mejor fortuna al drama, con el que inició su trayectoria televisiva en pequeños papeles, como en la telenovela ‘Caminemos’ (1980) y otras más. Ahora lo hace en una historia inspirada en hechos reales, bajo la batuta de Daniel Krauze (‘Luis Miguel: La serie’), que recrea un caso real ocurrido en Puebla en el año 2014, en donde un viudo (Derbez), padre de familia y chofer de Uber, enfrenta legalmente a un hombre adinerado de aquella ciudad (Pedro Alonso, de ‘La casa de papel’) cuando el hijo de este último abusa sexualmente de la hija del primero.

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