Gerardo Lucio explicó que durante la participación de su último melodrama para la televisión en donde interpretó a don Abel, Corazón Guerrero el actor no se encontraba en plenitud: “Manuel ya venía un poco mal, podemos verlo en ‘Corazón Guerrero’ que está un poco demacrado”, resaltó.

Lucio explicó que el actor, de 81 años, tuvo que ser hospitalizado de emergencia hace unos días, pero toda acción para reanimarlo fueron en vano: “Él ya estaba un poco decaído, ya estaba un poco malito. Ingresó al hospital y ya no pudieron hacer nada por él”, reportó para el canal de YouTube.

“ Fueron cerca de dos meses que estuvo viendo a doctores porque no podía comer, tenía cierto asco por la comida”, evocó con la prensa mexicana a las afueras del velatorio donde se llevaron a cabo los servicios fúnebres.

En febrero pasado, el actor contó a Las Estrellas que tenía un problema en la rodilla, pero señaló que no tenía ningún padecimiento: “Nunca he sentido ningún problema, pero cuando viene así un tiempo como de frío me empieza un poco a doler la rodilla, es el único problema serio que yo tengo actualmente”, reveló para las cámaras de Televisa.

El intérprete que dio vida a Ernesto Contreras en el exitoso melodrama La tempestad (2013) comenzó su carrera desde muy joven, a los 15 años decidió meterse a estudiar en el Instituto de Bellas Artes (INBAL) y se inició como actor en teatro.