¡Rosalía hermana, ya eres mexicana! Conquista el pozole a Rosalía durante visita a la Ciudad de México

Una vez más la española Rosalía volvió a demostrar su amor por la cultura mexicana, y es que en su anterior visita se dijo ‘enamorada’ de la gastronomía como el guacamole, y esta vez se dejó conquistar por el pozole y otros platillos, sólo que esta vez fue vista por el trío regiomontano Latin Mafia .

La cantante de ‘Despechá’ acudió al popular restaurante ‘La Casa de Toño’ en la sucursal de Parque Delta, donde no sólo degustó la comida, sino que también convivió con comensales y realizó una transmisión en vivo para sus fans.

Con estas acciones Rosalía vuelve a demostrar la conexión que tiene con sus fanáticos mexicanos, quienes le han demostrado lealtad y gusto en cada una de sus presentaciones en vivo.