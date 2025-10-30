¡Rosalía hermana, ya eres mexicana! Conquista el pozole a Rosalía durante visita a la Ciudad de México
La cantante española está promocionando su reciente material ‘LUX’ de donde pertenece su reciente sencillo exitoso ‘Berghain’
Una vez más la española Rosalía volvió a demostrar su amor por la cultura mexicana, y es que en su anterior visita se dijo ‘enamorada’ de la gastronomía como el guacamole, y esta vez se dejó conquistar por el pozole y otros platillos, sólo que esta vez fue vista por el trío regiomontano Latin Mafia .
La cantante de ‘Despechá’ acudió al popular restaurante ‘La Casa de Toño’ en la sucursal de Parque Delta, donde no sólo degustó la comida, sino que también convivió con comensales y realizó una transmisión en vivo para sus fans.
Con estas acciones Rosalía vuelve a demostrar la conexión que tiene con sus fanáticos mexicanos, quienes le han demostrado lealtad y gusto en cada una de sus presentaciones en vivo.
📍CAPTAN a la cantante española ROSALÍA cenando pozole, flautas y agua de horchata en LA CASA DE TOÑO— La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 30, 2025
La cantante española Rosalía llegó a México como parte de la gira promocional de su más reciente producción musical, LUX.#Rosalia #Pozole #horchata #LUX pic.twitter.com/JgesE7dxjA
POZOLE Y ROSALÍA
Durante la velada probó por primera vez el pozole, uno de los platillos más emblemáticos del País, y no ocultó su entusiasmo.
“Primera vez que como pozole, chicos. Huele bien. Pica, es traicionero, pica, pero está muy bueno. Me gusta, me sorprende que tenga lechuga me ha encantado”, comentó entre risas.
Rosalía cenando enfrijoladas en CDMX, una vez más México ganándole a la IA #Rosalia #LUX #CDMX pic.twitter.com/EhKbK9AMFX— Alan Ramírez (@ramirez7alan) October 30, 2025
Además del pozole, Rosalía probó enfrijoladas, flautas y agua de horchata, los cuales calificó como sus favoritos de la noche. También se animó a probar un sope, aunque admitió ser “muy sensible al picante”, dijo la intérprete de ‘New Woman’.
En un momento divertido, la artista imitó cómo un mexicano pediría su orden de tacos, provocando risas entre los presentes. “¡Quiero unos pinches tacos, cabrón!”, exclamó entre carcajadas, desatando la euforia de sus acompañantes.
LLAMA LA ATENCIÓN
La presencia de la estrella española no pasó desapercibida, pues varios comensales la reconocieron y aprovecharon para saludarla y tomarse fotografías, a lo que Rosalía respondió con amabilidad y sonrisas.
Horas antes, fue vista en un local de piñatas en la Alcaldía Cuauhtémoc, reforzando lo mucho que disfruta de su estancia en México. (Con información de Reforma)