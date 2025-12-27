¡Se le cumplió el sueño! Celebra Navidad Britney Spears ‘en familia’ junto a su hijo menor

Todo parece indicar que Britney Spears pasó una Nochebuena y Navidad felices en compañía de su hijo menor, Jayden James. Aunque el resto de su familia decidió mantenerse distante, la visita del joven habría significado un regalo muy especial para la cantante. Según informó TMZ, Jayden pasó las celebraciones junto a la intérprete de Toxic, mientras que su hermano mayor, Sean Preston, permaneció en Luisiana debido a compromisos laborales. Por ello, el joven celebró las fiestas con su tía Jamie Lynn Spears y otros miembros de la familia. La prensa estadounidense reportó que la cantante vivió el reencuentro de manera “genial”, disfrutando de una de las celebraciones más importantes del año, luego de que madre e hijo se mantuvieran distanciados desde 2022.

¿QUÉ HIZO BRITNEY EN NAVIDAD? Lo que generó revuelo en redes sociales y entre los seguidores de la artista fue que su hijo mayor, Sean Preston, decidiera no compartir las fiestas con su madre y su hermano, optando por pasar esos días con su tía, con quien Britney mantiene una relación distante, al menos públicamente. La exestrella de Zoey 101 compartió en redes sociales una imagen familiar en la que se observa a Sean abrazando a su abuela, Lynne Spears, y a su prima Maddie. “Feliz NAVIDAD”, escribió Jamie Lynn en la publicación, donde también aparecen su esposo, Jamie Watson, y su hija menor, Ivey, de 7 años. No es la primera vez que Sean Preston convive con la familia de su tía. En septiembre pasado, tanto él como Jayden posaron sonrientes junto a sus primas Maddie e Ivey en una fotografía que Jamie Lynn también difundió en sus redes sociales.

UNA RELACIÓN AGRIDULCE De acuerdo con Reforma, la relación entre Britney y Jayden ha mostrado señales positivas en los últimos meses. En marzo, la llamada “Princesa del Pop” compartió un video en el que se aprecia a su hijo tocando el piano mientras ella lo anima con evidente orgullo. Britney Spears dio a luz a Sean Preston y Jayden James durante su matrimonio con Kevin Federline, con quien estuvo casada entre 2004 y 2007.