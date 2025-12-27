¡Se le cumplió el sueño! Celebra Navidad Britney Spears ‘en familia’ junto a su hijo menor

/ 27 diciembre 2025
    ¡Se le cumplió el sueño! Celebra Navidad Britney Spears ‘en familia’ junto a su hijo menor
    Separados. Jayden James celebró las fiestas junto a la cantante en California, mientras Sean Preston permaneció con su tía Jamie Lynn Spears en Luisiana. FOTOS: INTERNET/ INSTAGRAM

La estrella del pop permaneció en su mansión de California, mientras que su primogénito, Sean Preston, pasó las fiestas junto a su tía Jamie Lynn en Luisiana

Todo parece indicar que Britney Spears pasó una Nochebuena y Navidad felices en compañía de su hijo menor, Jayden James. Aunque el resto de su familia decidió mantenerse distante, la visita del joven habría significado un regalo muy especial para la cantante.

Según informó TMZ, Jayden pasó las celebraciones junto a la intérprete de Toxic, mientras que su hermano mayor, Sean Preston, permaneció en Luisiana debido a compromisos laborales. Por ello, el joven celebró las fiestas con su tía Jamie Lynn Spears y otros miembros de la familia.

La prensa estadounidense reportó que la cantante vivió el reencuentro de manera “genial”, disfrutando de una de las celebraciones más importantes del año, luego de que madre e hijo se mantuvieran distanciados desde 2022.

¿QUÉ HIZO BRITNEY EN NAVIDAD?

Lo que generó revuelo en redes sociales y entre los seguidores de la artista fue que su hijo mayor, Sean Preston, decidiera no compartir las fiestas con su madre y su hermano, optando por pasar esos días con su tía, con quien Britney mantiene una relación distante, al menos públicamente.

La exestrella de Zoey 101 compartió en redes sociales una imagen familiar en la que se observa a Sean abrazando a su abuela, Lynne Spears, y a su prima Maddie. “Feliz NAVIDAD”, escribió Jamie Lynn en la publicación, donde también aparecen su esposo, Jamie Watson, y su hija menor, Ivey, de 7 años.

No es la primera vez que Sean Preston convive con la familia de su tía. En septiembre pasado, tanto él como Jayden posaron sonrientes junto a sus primas Maddie e Ivey en una fotografía que Jamie Lynn también difundió en sus redes sociales.

UNA RELACIÓN AGRIDULCE

De acuerdo con Reforma, la relación entre Britney y Jayden ha mostrado señales positivas en los últimos meses. En marzo, la llamada “Princesa del Pop” compartió un video en el que se aprecia a su hijo tocando el piano mientras ella lo anima con evidente orgullo.

Britney Spears dio a luz a Sean Preston y Jayden James durante su matrimonio con Kevin Federline, con quien estuvo casada entre 2004 y 2007.

Los hermanos se distanciaron de su madre en 2022, luego de acusarla públicamente de conductas violentas e inestables, en medio de la transición de la cantante tras el fin de la tutela que su padre ejerció durante 13 años.

Posteriormente, se mudaron a Hawái con su padre y su madrastra, Victoria Prince, una vez que Spears dejó de estar obligada a pagar manutención. (Con información de Reforma)

Temas


Espectáculos
Navidad
Viral

Localizaciones


California

Personajes


Britney Spears

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

