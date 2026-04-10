Carin León llevará su música hasta Japón con presentaciones en el Summer Sonic 2026

El nombre de Carin León sigue cruzando fronteras y, al parecer, 2026 será uno de sus años más exitosos, ya que este viernes se confirmó que el sonorense encabezará el Summer Sonic 2026 en Tokio y Osaka, en Japón.

La noticia la confirmó el propio músico desde sus redes sociales, donde fanáticos y seguidores celebraron el alcance que ha mostrado el intérprete de ‘Primera Cita’.

Carin se sumará a artistas como The Strokes y Jennie, de Blackpink, en el festival que se realizará en el ZOZO Marine Stadium el 14 de agosto en Tokio; ahí también se presentarán Latin Mafia y Paloma Morphy.