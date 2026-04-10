Carin León llevará su música hasta Japón con presentaciones en el Summer Sonic 2026
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El intérprete de ‘Primera Cita’ se presentará antes en Saltillo el próximo 2 de mayo
El nombre de Carin León sigue cruzando fronteras y, al parecer, 2026 será uno de sus años más exitosos, ya que este viernes se confirmó que el sonorense encabezará el Summer Sonic 2026 en Tokio y Osaka, en Japón.
La noticia la confirmó el propio músico desde sus redes sociales, donde fanáticos y seguidores celebraron el alcance que ha mostrado el intérprete de ‘Primera Cita’.
Carin se sumará a artistas como The Strokes y Jennie, de Blackpink, en el festival que se realizará en el ZOZO Marine Stadium el 14 de agosto en Tokio; ahí también se presentarán Latin Mafia y Paloma Morphy.
¿QUÉ PASÓ CON CARIN LEÓN?
Para su presentación en Osaka, Carin se presentará en el Makuhari Messe; ahí el festival también incluye estrellas como Kasabian, The Warning y Audrey Nuna, de ‘K-POP Demon Hunters’.
Los boletos estarán a la venta desde el sitio summersonic.com, por lo que sus fanáticos podrán vivir la experiencia del festival en Japón.
Apenas hace unas semanas, León fue noticia porque celebró con éxito la primera edición de La Cura Fest, donde además de actuar, organizó el evento que reunió a estrellas como Alejandro Sanz, Kany García y más.
De hecho, confirmó que en 2027 la primera versión internacional del festival se realizará en España, a la espera de revelar el line up oficial del evento creado por él.
SU PASO POR SALTILLO
Carin incluyó a la capital coahuilense como parte de su gira nacional, por lo que su llegada es uno de los eventos más esperados del año.
La cita será el próximo 2 de mayo en el Estadio Olímpico, y la venta de boletos se realiza en el sitio Ticket To Go en línea y en las instalaciones de Forti Gamer, donde los precios van desde los 900 pesos en general de pie hasta los 18,000 pesos en Mesa VIP B Sala.