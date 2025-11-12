¿Se retira de la música? Adele debutará como actriz en película del diseñador Tom Ford

Show
/ 12 noviembre 2025
    ¿Se retira de la música? Adele debutará como actriz en película del diseñador Tom Ford
    Proyecto. La historia se filmará en enero de 2026 para ser estrenada a finales del mismo año. FOTOS: ESPECIAL

El reparto se completa con estrellas como Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, Colin Firth, Paul Bettany, Mark Strong y Thandiwe Newton

El regreso a la dirección cinematográfica de Tom Ford ya es todo un acontecimiento. Este miércoles trascendió que el reconocido diseñador de moda logró convencer a Adele para dar el salto a la actuación y debutar en su próxima película, cuyo rodaje comenzará en enero de 2026 en Roma.

De acuerdo con información confirmada por Variety, la intérprete de ‘Hello’ se suma al elenco del filme que el propio Ford dirige y financia, con planes de estrenarse a finales del próximo año.

La noticia llega después de que Adele concluyera su exitosa residencia en Las Vegas y una breve gira por Alemania. En julio de 2024, la cantante ya había adelantado que se tomaría un descanso de la música. “No tengo planes para nueva música, en absoluto. Quiero explorar otras facetas creativas, sólo por un tiempo”, dijo en entrevista.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA DE ADELE?

La película, titulada Cry to Heaven, es una adaptación de la novela homónima de Anne Rice publicada en 1982. Está ambientada en la Italia del siglo XVIII y cuenta la historia de un noble veneciano y un cantante de ópera castrado cuyas vidas se entrelazan de forma inesperada.

El elenco incluye a Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, Colin Firth, Paul Bettany, Mark Strong y Thandiwe Newton, además de la incorporación estelar de Adele.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo se estrena? Tenemos el primer avance de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’

La cinta se encuentra actualmente en preproducción en Londres y Roma, con rodaje previsto para enero de 2026 y estreno en otoño del mismo año.

Tom Ford, quien saltó del mundo de la moda al cine, debutó como director con ‘A Single Man’ (2009), nominada al Oscar, y posteriormente dirigió ‘Animales Nocturnos’ (2016), galardonada con el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia. (Con información de Reforma)

Temas


Cine
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Roma

Personajes


Adele

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
NVIDIA invertirá mil mdd de dólares en el primer Green Data Center de inteligencia artificial en México, ubicado en Nuevo León, según lo señaló Samuel García

Samuel García confirma llegada de NVIDIA a NL; invertirán 1 billón de dólares en Green Data Center
En el área de pediatría del Hospital Universitario, los dos bebés reportados en el oficio interno recibieron atención médica oportuna y lograron recuperarse satisfactoriamente, según confirmó la dirección del hospital.

‘Se mezclaron hechos’; Hospital Universitario de Saltillo niega muerte de bebé por falta de equipo
Una tormenta geomagnética provocó un espectáculo de luces en el cielo del norte de México; las auroras boreales pudieron observarse desde Coahuila, Nuevo León y otros estados, sin representar riesgo para la población, según la UNAM.

Captan auroras boreales en el cielo de Coahuila y otros estados del norte de México
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar: ¿qué letras reciben el pago de 6 mil 200 pesos del 12 al 27 de noviembre?
Autoridades investigan el asesinato de Noelia Daylen, niña de 4 años hallada sin vida en Oaxaca.

Noelia Daylen, es encontrada sin vida; la niña de 4 años fue asesinada en Juchitán, Oaxaca
A pesar de la situación, ambos hermanos, Omar y Julio César Jr., tienen previsto participar en una pelea de exhibición el 24 de enero de 2026 en San Luis Potosí

Julio César Chávez interna a su hijo Omar en su clínica de rehabilitación de Tijuana
Ubica los módulos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para el registro del Programa Vivienda para el Bienestar, de la Conavi.

Vivienda para el Bienestar lanzó nueva convocatoria: Ubica AQUÍ los módulos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
Aventura. Llevará a los icónicos personajes al espacio en una aventura galáctica encabezada por Mario, Peach, Rosalina y Koopa Jr..

¡Con nuevos personajes! Estrena Nintendo el primer avance de ‘Super Mario Bros 2’