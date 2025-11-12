¿Se retira de la música? Adele debutará como actriz en película del diseñador Tom Ford
El reparto se completa con estrellas como Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, Colin Firth, Paul Bettany, Mark Strong y Thandiwe Newton
El regreso a la dirección cinematográfica de Tom Ford ya es todo un acontecimiento. Este miércoles trascendió que el reconocido diseñador de moda logró convencer a Adele para dar el salto a la actuación y debutar en su próxima película, cuyo rodaje comenzará en enero de 2026 en Roma.
De acuerdo con información confirmada por Variety, la intérprete de ‘Hello’ se suma al elenco del filme que el propio Ford dirige y financia, con planes de estrenarse a finales del próximo año.
La noticia llega después de que Adele concluyera su exitosa residencia en Las Vegas y una breve gira por Alemania. En julio de 2024, la cantante ya había adelantado que se tomaría un descanso de la música. “No tengo planes para nueva música, en absoluto. Quiero explorar otras facetas creativas, sólo por un tiempo”, dijo en entrevista.
CONFIRMADO: ADELE hará su debut como actriz en la próxima película de Tom Ford. El director y diseñador de modas prepara una adaptación del libro Cry To Heaven de Anne Rice 🎬 pic.twitter.com/uCF3aVmHOd— Gaby Meza 🍿 (@GabyMeza8) November 12, 2025
¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA DE ADELE?
La película, titulada Cry to Heaven, es una adaptación de la novela homónima de Anne Rice publicada en 1982. Está ambientada en la Italia del siglo XVIII y cuenta la historia de un noble veneciano y un cantante de ópera castrado cuyas vidas se entrelazan de forma inesperada.
El elenco incluye a Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, Colin Firth, Paul Bettany, Mark Strong y Thandiwe Newton, además de la incorporación estelar de Adele.
Well what an adventure! Las Vegas you’ve been so good to me. This residency went on to mirror what 30 was about - lost and broken to healed and thriving! Seems so fitting in the end. pic.twitter.com/e7xyp420tu— Adele (@Adele) November 25, 2024
La cinta se encuentra actualmente en preproducción en Londres y Roma, con rodaje previsto para enero de 2026 y estreno en otoño del mismo año.
Tom Ford, quien saltó del mundo de la moda al cine, debutó como director con ‘A Single Man’ (2009), nominada al Oscar, y posteriormente dirigió ‘Animales Nocturnos’ (2016), galardonada con el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia. (Con información de Reforma)