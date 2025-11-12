¿Se retira de la música? Adele debutará como actriz en película del diseñador Tom Ford

El regreso a la dirección cinematográfica de Tom Ford ya es todo un acontecimiento. Este miércoles trascendió que el reconocido diseñador de moda logró convencer a Adele para dar el salto a la actuación y debutar en su próxima película, cuyo rodaje comenzará en enero de 2026 en Roma.

De acuerdo con información confirmada por Variety, la intérprete de ‘Hello’ se suma al elenco del filme que el propio Ford dirige y financia, con planes de estrenarse a finales del próximo año.

La noticia llega después de que Adele concluyera su exitosa residencia en Las Vegas y una breve gira por Alemania. En julio de 2024, la cantante ya había adelantado que se tomaría un descanso de la música. “No tengo planes para nueva música, en absoluto. Quiero explorar otras facetas creativas, sólo por un tiempo”, dijo en entrevista.