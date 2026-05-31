Segundas temporadas, Nicolas Cage y ‘Star City’

Los últimos días de mayo trajeron los estrenos de segundas temporadas de series en streaming de géneros muy diferentes, pero con suficientes características para seguir enganchando a los públicos a los que van dirigidas.

La primera de ellas es “Citadel”, la serie de acción y espionaje producida por los hermanos Russo (“Avengers”) para Prime Video, que quizá el único pero que podemos verle es que se tardó casi tres años entre su primera y segunda temporada, en la que incluso a su protagonista masculino, Richard Madden, se le ve más “flaco, ojeroso y sin ilusiones”. Sin embargo, además de Priyanka Jonas y los nominados al Oscar Stanley Tucci y Lesley Manville, trae nuevas caras a su historia, como la de Jack Reynor (“Midsommar”), quien interpreta a un agente de la CIA que entra al quite en una conspiración para matar a un importante político ruso, donde incluso se hace un guiño al Mundial de México 70.

La segunda es “Las cuatro estaciones”, serie de Netflix basada en una exitosa película de principios de los años 80 dirigida y protagonizada por el primer actor Alan Alda, que, a diferencia de “Citadel”, regresa con una segunda temporada a menos de un año de su estreno. Y, a pesar de haber terminado la primera con la muerte de uno de sus personajes protagónicos —el también nominado al Oscar Steve Carell—, da inicio a las cuatro estaciones de un nuevo año, donde regresa la mayoría de su elenco original, que incluye a los comediantes surgidos del programa “Saturday Night Live”, Tina Fey y Will Forte, junto con otro nominado al Oscar, Colman Domingo, quien además participa como director.

Para terminar, hablando de Prime Video, el pasado miércoles sorprendió con un nuevo multiverso derivado de la saga de “El Hombre Araña”, mezclado con clásicos del cine negro, desde “Barrio Chino” hasta “La ciudad del pecado”. Se trata de “Spider-Noir”, donde el ganador del Oscar Nicolas Cage interpreta a un detective durante la Gran Depresión que posee los poderes del superhéroe.

Por su parte, Apple TV+ estrenó el viernes “Star City”, una serie de época que debe su título a un espacio clandestino de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, donde el actor Rhys Ifans (“Notting Hill”) interpreta a un científico ruso que encabeza el proyecto para adelantarse a Occidente en la conquista espacial.

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