¡Será Lilypad! Confirma Disney a Belinda como la villana de ‘Toy Story 5’

Una vez más, resultó una verdadera sorpresa la confirmación de Belinda como parte del elenco de actores que prestarán su voz a personajes de ‘Toy Story 5’. Y esta vez no se trata de cualquier papel, sino de ‘Lilypad’, la villana de la historia protagonizada por ‘Woody’, ‘Buzz’ y ‘Jessie’.

“Hola, estoy en los estudios de Pixar en San Francisco y me emociona mucho contarles que voy a ser la voz de Lilypad en ‘Toy Story 5’ de Disney y Pixar”, dice Belinda en el reel con el que confirmó su participación en la película.

Desde hace unos días se especulaba sobre la incorporación de la actriz mexicana al proyecto, aunque no estaba claro si se trataba de una canción, como ocurrió recientemente con el lanzamiento de un tema relacionado con la franquicia.