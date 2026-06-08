¡Será Lilypad! Confirma Disney a Belinda como la villana de ‘Toy Story 5’

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ¡Será Lilypad! Confirma Disney a Belinda como la villana de ‘Toy Story 5’
    Acierto. La artista amplía su presencia internacional al formar parte de una de las franquicias animadas más exitosas de la historia del cine. FOTOS: FACEBOOK@WALTDISNEYSTUDIOS
Israel García
por Israel García

COMPARTIR

TEMAS


Cine
Doblaje
Espectáculos

Localizaciones


México

Personajes


Belinda

Organizaciones


Disney
Pixar

La estrella se suma a figuras como Bad Bunny y Penélope Cruz, quienes tendrán una participación especial en la película

Una vez más, resultó una verdadera sorpresa la confirmación de Belinda como parte del elenco de actores que prestarán su voz a personajes de ‘Toy Story 5’. Y esta vez no se trata de cualquier papel, sino de ‘Lilypad’, la villana de la historia protagonizada por ‘Woody’, ‘Buzz’ y ‘Jessie’.

“Hola, estoy en los estudios de Pixar en San Francisco y me emociona mucho contarles que voy a ser la voz de Lilypad en ‘Toy Story 5’ de Disney y Pixar”, dice Belinda en el reel con el que confirmó su participación en la película.

Desde hace unos días se especulaba sobre la incorporación de la actriz mexicana al proyecto, aunque no estaba claro si se trataba de una canción, como ocurrió recientemente con el lanzamiento de un tema relacionado con la franquicia.

BELINDA DA VOZ A LA VILLANA

También desde la cuenta de Walt Disney Studios se celebró la llegada de la intérprete de ‘Cactus’ al proyecto.

“¡Sí, está pasando! Belinda se suma a #ToyStory5 como la voz de Lilypad. No te lo pierdas, 17 de junio, solo en cines”, escribió la cuenta oficial de Walt Disney en sus redes sociales, provocando la emoción y celebración entre sus seguidores.

La protagonista de ‘Mentiras, La Serie’ se une a otras figuras de la industria que también fueron convocadas para participar en la película, como Bad Bunny, quien dará vida a ‘Pizza con Gafas’; Bizarrap, como ‘Santa de Jardín’; y Penélope Cruz, como ‘Flamenco’.

¿CUÁNDO ESTRENA ‘TOY STORY 5’ EN MÉXICO?

La película llegará a los cines mexicanos el próximo 18 de junio y contará una nueva aventura de ‘Woody’, ‘Buzz’ y otros personajes que se suman a la historia.

https://vanguardia.com.mx/show/kurt-russell-habla-en-exclusiva-sobre-su-muerte-y-su-vida-lejos-de-hollywood-CA21213607

En esta entrega, el propósito del grupo de juguetes se verá amenazado cuando se enfrenten a ‘Lilypad’, una nueva tableta que llega con sus propias ideas sobre lo que considera mejor para Bonnie. Esto dará pie a un nuevo viaje lleno de desafíos para los protagonistas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cine
Doblaje
Espectáculos

Localizaciones


México

Personajes


Belinda

Organizaciones


Disney
Pixar

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Coahuila: El voto duro cuenta

Coahuila: El voto duro cuenta
true

Por agradecimiento voté por el PRI
Especialistas advierten que el Congreso local aún tiene pendientes reformas, presupuesto e infraestructura para implementar el nuevo sistema de justicia civil y familiar antes de 2027.

Coahuila: reformas pendientes quedarán en manos de la próxima Legislatura
PAN, PRD, PVEM, fuera del Congreso de Coahuila

PAN, PRD, PVEM, fuera del Congreso de Coahuila
La tormenta tropical Boris avanza cerca de Guerrero y Oaxaca con lluvias torrenciales, mientras la depresión tropical Tres-E permanece bajo vigilancia.

Tormenta tropical Boris se fortalece frente a Guerrero y se forma la depresión tropical Tres-E en el Pacífico
Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío y Tormenta Negra ‘Boris’ a México; azotarán con heladas, lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
A casi tres décadas del asesinato de Paco Stanley, el conductor Mario Bezares volvió a hablar públicamente sobre uno de los casos más mediáticos de la historia reciente de México.

Mario Bezares rompe el silencio en caso del asesinato de Paco Stanley... ¿Qué dijo sobre nuevo documental?
El técnico uruguayo regresa a la Liga MX después de su paso por el futbol español.

Oficial: Guillermo Almada es el nuevo DT del América para el Apertura 2026