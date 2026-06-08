¡Será Lilypad! Confirma Disney a Belinda como la villana de ‘Toy Story 5’
La estrella se suma a figuras como Bad Bunny y Penélope Cruz, quienes tendrán una participación especial en la película
Una vez más, resultó una verdadera sorpresa la confirmación de Belinda como parte del elenco de actores que prestarán su voz a personajes de ‘Toy Story 5’. Y esta vez no se trata de cualquier papel, sino de ‘Lilypad’, la villana de la historia protagonizada por ‘Woody’, ‘Buzz’ y ‘Jessie’.
“Hola, estoy en los estudios de Pixar en San Francisco y me emociona mucho contarles que voy a ser la voz de Lilypad en ‘Toy Story 5’ de Disney y Pixar”, dice Belinda en el reel con el que confirmó su participación en la película.
Desde hace unos días se especulaba sobre la incorporación de la actriz mexicana al proyecto, aunque no estaba claro si se trataba de una canción, como ocurrió recientemente con el lanzamiento de un tema relacionado con la franquicia.
BELINDA DA VOZ A LA VILLANA
También desde la cuenta de Walt Disney Studios se celebró la llegada de la intérprete de ‘Cactus’ al proyecto.
“¡Sí, está pasando! Belinda se suma a #ToyStory5 como la voz de Lilypad. No te lo pierdas, 17 de junio, solo en cines”, escribió la cuenta oficial de Walt Disney en sus redes sociales, provocando la emoción y celebración entre sus seguidores.
La protagonista de ‘Mentiras, La Serie’ se une a otras figuras de la industria que también fueron convocadas para participar en la película, como Bad Bunny, quien dará vida a ‘Pizza con Gafas’; Bizarrap, como ‘Santa de Jardín’; y Penélope Cruz, como ‘Flamenco’.
¿CUÁNDO ESTRENA ‘TOY STORY 5’ EN MÉXICO?
La película llegará a los cines mexicanos el próximo 18 de junio y contará una nueva aventura de ‘Woody’, ‘Buzz’ y otros personajes que se suman a la historia.
En esta entrega, el propósito del grupo de juguetes se verá amenazado cuando se enfrenten a ‘Lilypad’, una nueva tableta que llega con sus propias ideas sobre lo que considera mejor para Bonnie. Esto dará pie a un nuevo viaje lleno de desafíos para los protagonistas.