¡Será una batalla épica! Revela Stranger Things avance oficial de su temporada final

Se acabó la espera, Netflix dio un adelanto para la aventura final en la ciudad de Hawkings la cuál está en peligro, ya que ‘Vecna’ está al acecho además de que la búsqueda de ‘Eleven’ se intensifica para la batalla final de la aclamada ‘Stranger Things’. “Por fin podemos empezar”, da inicio al avance la voz de Vecna invitando al espectador a un dramático tráiler de casi tres minutos que comienza con Hawkings desolada por completo. “Con la ciudad bajo cuarentena militar y ‘Vecna’ desatando nuevas pesadillas sobre nuestros héroes, la situación no sólo se complica, sino que todo se vuelve completamente diferente en esta quinta y última temporada”, informó Netflix en un escrito a través de su página de seguidores TUDUM.

¿QUÉ PASARÁ EN EL FINAL DE ‘STRANGER THINGS’? Unidos por el único objetivo de matar a ‘Vecna’ y al son de la mítica canción ‘Who Wants to Live Forever?’, de la legendaria banda de música británica Queen, los personajes van apareciendo de a poco, a cámara lenta en ocasiones, para otorgarle mayor dramatismo a la épica batalla final. “Estamos muy tristes por perderla. Estar atrapados aquí, sin un final a la vista”, dice por su parte Mike Wheeler (Finn Wolfhard) en su afán por encontrar a Eleven (Millie Boby Brown) desde lo alto de un edificio mientras Hawkings se fortifica.

“Encontraremos a Vecna y terminaremos con esto de una vez por todas”, agrega el avance, mientras muestra una imagen de los cuatro amigos adolescentes que comenzaron juntos la aventura de ‘Stranger Things’: Mike, Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp) y Lucas (Caleb McLaughlin). El final de avance muestra a Vecna abduciendo a Will, el personaje que dio inicio a la trama con su desaparición en la primera temporada y su misteriosa conexión con el Upside Down.