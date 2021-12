Sergio Mayer agrede a Javier Ceriani tras cuestionamientos por libro de Anabel Hernández

?wmode=transparent&controls=2&showinfo=0&theme=light">

Gran encontronazo se armó hace algunas hora en la entrada de la Expo Compositores 2021 cuya Gala Anual se realizaba en el Pacific Palms Resort de Los Ángeles, California. Ahí a la llegada del actor y ex diputado Sergio Mayer, el periodista argentino Javier Ceriani, conductor del programa “Chisme No Like” le cuestionó sobre su aparición en el libro reciente de Anabel Hernández, ante lo que éste lo agredió.

A través de redes sociales se viralizó el video en donde se evidencia cómo Ceriani busca que Mayer responda sobre sus cuestionamientos en el libro, “Emma y otras señoras del narco”.

No obstante, en el encuentro con la prensa, el ex diputado hizo caso omiso de Ceriani. Entonces el periodista argumentó que Issabela Camil, esposa de Mayer, se refirió a él como “basura”, cuando el ex integrante de Garibaldi reaccionó ante la insistencia del argentino.

“Cuidado lo que hablas de mi mujer”, le dijo Sergio Mayer en tono claramente enojado. Luego Ceriani aseguró que Sergio Mayer lo había agredido de manera física.

“Llegó el señor Sergio Mayer con su mujer Issabela Camil y empezó a ponerse muy nervioso. Le fui a preguntar con todo respeto qué opinaba de la acusación de la escritora Anabel Hernández sobre ‘La Barbie’, y salió corriendo”, relata Ceriani.