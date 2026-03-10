Sergio Mayer es eliminado de La Casa de los Famosos 6... ¿Regresará al Congreso?

/ 10 marzo 2026
    Sergio Mayer es eliminado de La Casa de los Famosos 6... ¿Regresará al Congreso?
    El actor y político Sergio Mayer se convirtió en el tercer eliminado de La Casa de los Famosos 6. Su salida revive la discusión sobre su futuro político tras haber solicitado licencia como diputado para participar en el reality. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sergio Mayer fue eliminado de La Casa de los Famosos 6 tras tres semanas en el reality. Su salida reabre el debate sobre su regreso a la política y su licencia como diputado

La tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos 6 dejó una sorpresa para la audiencia. El actor y político Sergio Mayer abandonó el reality show apenas tres semanas después de su estreno, convirtiéndose en el tercer eliminado de la temporada.

El exintegrante del llamado Team Infierno en la versión mexicana del programa ingresó a esta edición como el habitante sorpresa, una decisión que generó expectativas entre seguidores y panelistas debido a su experiencia previa en realities de convivencia.

Sin embargo, su estrategia dentro del juego no logró convencer al público. Mayer permaneció hasta el final de la noche de expulsión junto a Julia Argüelles, pero finalmente fue el participante que recibió menos apoyo en la votación.

TE PUEDE INTERESAR: Morena suspende derechos políticos de Sergio Mayer, tras licencia por ‘La Casa de los Famosos’

Tras su salida, el también diputado con licencia de Morena reconoció que su estilo de juego pudo influir en el resultado.

Me encanta jugar con fuego, pero el público decidió que me quemara”, comentó el actor durante su primera entrevista después de abandonar la competencia.

SU ESTRATEGIA GENERÓ DIVISIÓN ENTRE EL PÚBLICO

En sus primeras declaraciones tras dejar la casa, Sergio Mayer explicó que su manera de competir dentro del reality siempre ha estado basada en una estrategia directa y, en ocasiones, confrontativa.

Me siento raro, me hubiera encantado tener una mayor estadía y continuidad, pero así es el juego”, expresó ante las cámaras del programa.

El actor agregó que cambiar su forma de participar habría significado traicionarse a sí mismo dentro de la competencia. Según explicó, su estilo se basa en analizar a los participantes y mover piezas dentro del juego.

El público nunca se equivoca; eso se respeta siempre y se reconoce”, dijo Mayer al asumir el resultado de la votación.

La salida del exdiputado también generó reacciones dentro del panel del programa. Lupita Jones, quien fue la segunda eliminada de la temporada, admitió que la decisión del público la tomó por sorpresa.

Pensé que estaba muy fuerte y tenía muchos seguidores por toda su experiencia”, comentó la exreina de belleza.

POLÉMICA POR SU PARTICIPACIÓN EN EL REALITY

La presencia de Sergio Mayer en La Casa de los Famosos 6 generó controversia incluso antes del estreno del programa. Para integrarse al reality, el político solicitó licencia temporal como diputado federal, lo que provocó críticas en el ámbito político.

El actor defendió su decisión en un video publicado en redes sociales, donde planteó que este tipo de programas incluso podrían servir como una forma de conocer mejor a figuras públicas.

Este experimento debería ser utilizado para quienes buscamos ser votados como representación popular”, señaló Mayer en su mensaje.

Aun así, su participación provocó reacciones en distintos sectores. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena anunció la suspensión temporal de sus derechos partidistas, al considerar que su conducta debía analizarse conforme a los principios del partido.

El organismo partidista señaló en un comunicado que los militantes deben conducirse con “respeto y apego a los principios con los que se fundó Morena”.

REACCIONES Y FUTURO POLÍTICO DE MAYER

La salida del actor también provocó comentarios de figuras del espectáculo. Una de las críticas más comentadas fue la de la cantante y actriz Susana Zabaleta, quien cuestionó públicamente la participación del político en un reality televisivo.

Mientras tanto, en redes sociales comenzó a circular la pregunta sobre su futuro inmediato: si Sergio Mayer regresará a su actividad política tras abandonar el programa.

Por ahora, el actor continuará participando en segmentos posteriores del reality mientras se define su siguiente paso fuera de la casa.

DATOS CURIOSOS SOBRE SERGIO MAYER Y EL REALITY

Sergio Mayer fue uno de los participantes más experimentados del reality debido a su paso previo por versiones similares del programa.

• La sexta temporada de La Casa de los Famosos comenzó el 17 de febrero y reúne a celebridades de distintos países.

• El actor también es recordado por su carrera en televisión y cine, incluyendo producciones conocidas popularmente como “películas de Pemex”.

TE PUEDE INTERESAR: Llega a San Lázaro comerciante de Central de Abasto; entra por licencia de Sergio Mayer

La eliminación del actor reconfigura la dinámica dentro del programa y mantiene el interés del público en un reality donde las estrategias, alianzas y conflictos suelen cambiar semana a semana.

