Sergio Mayer Mori, Manola Díez, Lis Vega y Eleazar Gómez, nominados en La Granja VIP

La jornada estuvo marcada por giros inesperados. En el caso de Sergio Mayer Mori , su llegada a la nominación se debió a una combinación de factores dentro de la dinámica del programa: la “ ruleta ” y el juego de “ La Tentación ” fueron decisivos para que el joven actor terminara en riesgo. Por su parte, Lis Vega obtuvo su pase tras perder el duelo semanal contra Alfredo Adame , mientras que Eleazar Gómez fue arrastrado a la placa por el “ Legado ” dejado por Jawy Méndez antes de su salida.

La tensión crece dentro de La Granja VIP , luego de que se revelaran los nombres de los cuatro concursantes que podrían abandonar el reality en la próxima asamblea de eliminación. Durante la más reciente transmisión, los conductores anunciaron que Sergio Mayer Mori y Manola Díez se suman a la lista de nominados junto a Eleazar Gómez y Lis Vega , completando así una placa que promete emociones intensas.

La suma de estrategias, alianzas y decisiones sorpresivas ha convertido esta quinta semana en una de las más comentadas por el público, que ya comienza a tomar partido por sus favoritos.

TE PUEDE INTERESAR: La Granja VIP... Quién fue el cuarto eliminado del reality

POLÉMICAS Y ALIANZAS DURANTE LA ASAMBLEA

En la asamblea realizada este miércoles 12 de noviembre, los granjeros debatieron abiertamente sus votos frente a las cámaras, dando pie a momentos de tensión. Los motivos detrás de cada nominación fueron discutidos con franqueza, en un ambiente cargado de emociones y rivalidades.

Uno de los momentos más comentados fue la reacción de Fabiola Campomanes, quien resultó beneficiada con la inmunidad del Huevo Dorado, asegurando su permanencia en la competencia. La actriz protagonizó un tenso intercambio con Eleazar Gómez, quien la había nominado minutos antes. “Yo ya me lo esperaba. Ahí está el 24/7. No es la primera vez que me quieres dar por la espalda, me estás dando de frente”, declaró Fabiola frente a todos sus compañeros.

Por su parte, Manola Díez no ocultó su molestia tras ser nominada por tercera vez, especialmente al recibir un voto duplicado de Lis Vega luego de que la ruleta decidiera su destino. La actriz expresó con firmeza: “Es la tercera vez que me nominas”, dejando claro su descontento con la dinámica.

EXPECTATIVA ANTE LA PRÓXIMA JORNADA DE SALVACIÓN

Con cuatro nombres en riesgo, la atención ahora se centra en la jornada de Salvación, donde uno de los nominados podrá asegurar su permanencia en la competencia. Este desafío será clave para determinar quién logra revertir el rumbo y quién queda más cerca de abandonar la granja.

El público, que sigue de cerca cada movimiento, ha convertido las redes sociales en un campo de debate. Las encuestas y comentarios se multiplican, evidenciando que esta semana podría marcar un punto de quiebre en la convivencia. Los favoritos cambian constantemente, y el juego de estrategias se intensifica a medida que avanza el reality.

En esta etapa, los participantes que aún permanecen en competencia son Alfredo Adame, Kim Shantal, Alberto del Río “El Patrón”, César Doroteo “Teo”, Manola Díez, Kike Mayagoitia, Lis Vega, Eleazar Gómez, La Bea, Sergio Mayer Mori y Fabiola Campomanes, quienes continúan enfrentando las pruebas físicas, emocionales y sociales que propone La Granja VIP.

TE PUEDE INTERESAR: La Granja VIP... ellos son los cinco nominados de la cuarta semana del reality

DATOS CURIOSOS

• En lo que va de la temporada, Lis Vega ha estado nominada tres veces, convirtiéndose en una de las participantes más resistentes del reality.

• El Huevo Dorado solo puede usarse una vez por semana y su poder ha cambiado el destino de varios concursantes.

• Cada asamblea es vista por más de 1.5 millones de espectadores, consolidando a La Granja VIP como uno de los realities más seguidos en Latinoamérica.