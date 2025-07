‘Si me tengo que encuerar, me encuero’: propone Alexis Ayala armar Solo para Mujeres en La Casa de los Famosos

Durante la presentación oficial, el artista de 59 años confesó que decidió entrar sin plan alguno, apostando por la espontaneidad: “no tengo ninguna estrategia para llegar a la final, ni para no llegar. No traigo una estrategia preconcebida, quiero conocer a la gente” , explicó ante los medios.

En medio del evento, Alexis compartió una de las ideas más curiosas que tiene para amenizar la estancia en el reality. Recordó el famoso espectáculo que él mismo produjo hace años: Solo para mujeres, un show de baile y striptease que protagonizó junto a Sergio Mayer y otros galanes de telenovela, el cual se convirtió en un fenómeno en México y América Latina desde principios de los 2000.

Ahora, sin dudar, propuso montar una versión improvisada dentro de la casa: “si me tengo que encuerar, me encuero, y si eso me da una semana más ahí, pues me encuero. Haría un ‘Solo para mujeres’ con Aaron Mercury, porque está durísimo, y con Facundo como presentador”, dijo entre risas.

Además, confesó sentirse impresionado por el físico del influencer Aaron Mercury, a quien no le costaría ver subir al escenario: “me llama la atención cómo está hecho”, comentó divertido. Sobre Facundo, resaltó su carisma y sentido del humor como el complemento ideal para animar un show en vivo. Con esta propuesta, el veterano actor deja ver que su paso por el reality promete entretenimiento y mucho de su personalidad desinhibida.

Por otro lado, Ayala aseguró que cuenta con el apoyo total de su círculo más cercano para sumarse a este proyecto. Su madre Elina le pidió prudencia con ciertas ocurrencias, pero lo respalda; mientras que su esposa, la actriz Cinthia Aparicio, se mostró entusiasta de verlo en televisión las 24 horas. Alexis, por su parte, dejó un mensaje directo a su público: “quiero que se diviertan, que pasen un buen rato, que vean quién soy realmente y que disfruten el programa conmigo”.

Esta tercera temporada de La Casa de los Famosos México será conducida por Galilea Montijo, Diego de Erice y Odalys Ramírez, transmitida por Las Estrellas y Canal 5. Acompañarán a Alexis otros famosos ya confirmados como Olivia Collins, Facundo y el propio Aaron Mercury. La producción prevé que el programa se convierta de nuevo en un fenómeno de conversación en redes sociales, tal como ocurrió con sus ediciones previas.

Para Alexis, no es nuevo ser el centro de atención de los titulares. En fechas recientes reveló que había ganado peso debido a problemas de tiroides, aunque prometió retomar su rutina y recuperar la figura. También ha trabajado en una docuserie donde narra sus altibajos personales y profesionales, incluyendo el impacto que tuvo Solo para mujeres en su vida, con giras que se extendieron por más de una década.