¡Sin llorar! Lisa de Blackpink estaría en pláticas con Disney para protagonizar el live action de ‘Enredados’

/ 27 octubre 2025
    ¡Sin llorar! Lisa de Blackpink estaría en pláticas con Disney para protagonizar el live action de ‘Enredados’
    Estrella. La cantante tailandesa debutó este año como actriz en la serie ‘The White Lotus’, filmada en su país natal. FOTO: AP / ARCHIVO

Hace unas semanas trascendió que la empresa también estaría en negociaciones con Scarlett Johansson para dar vida a la villana del filme

Parece que cada día se acerca más la realidad del nuevo live action que prepara Disney, y de confirmarse, recuperaría la tradición de integrar elencos poderosos y queridos por el público. La sorpresa llegó cuando trascendió que Lisa, de Blackpink, estaría en conversaciones con la casa de Mickey Mouse para interpretar a ‘Rapunzel’ en ‘Enredados’.

La noticia se viralizó en redes sociales, donde la fanbase de la estrella tailandesa celebró la posibilidad de verla debutar en un musical de gran formato.

“Es posible que Lisa esté en conversaciones para interpretar a Rapunzel en la película de acción real Enredados”, publicó la cuenta @AboutMusicYT en X, perfil especializado en noticias de los artistas más influyentes del momento.

¿DÓNDE ACTUARÁ LISA?

De concretarse su participación, esta sería la segunda incursión de Lalisa Manobal en la actuación, luego de su debut este año en la tercera temporada de ‘The White Lotus’, donde interpretó a ‘Mook’ en escenas grabadas precisamente en su país natal, Tailandia.

Aunque Disney aún no ha hecho un anuncio oficial, los rumores cobran fuerza, especialmente después de que Lisa firmara hace unos días con WME, una de las agencias internacionales más importantes para la gestión de carreras musicales y de talento global.

Actualmente, la cantante se encuentra cumpliendo con la segunda etapa de la gira ‘Deadline Tour’ junto a sus compañeras de Blackpink, mientras se especula sobre un posible nuevo álbum grupal.

¿CUÁNDO ESTRENA ENREDADOS?

Otra gran sorpresa sería la posible incorporación de Scarlett Johansson al elenco, quien estaría en la mira para interpretar a ‘Madre Gothel’, la icónica villana que secuestra a la joven princesa Rapunzel para aprovechar su don y mantenerse joven eternamente.

Aunque todavía no hay fecha de estreno oficial, el proyecto recién recibió luz verde por parte de Disney, por lo que se prevé que las filmaciones comiencen en algún punto de 2026 y la película llegue a los cines en 2027.

Temas


Cine
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Scarlett Johansson

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

