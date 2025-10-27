¡Sin llorar! Lisa de Blackpink estaría en pláticas con Disney para protagonizar el live action de ‘Enredados’

Parece que cada día se acerca más la realidad del nuevo live action que prepara Disney, y de confirmarse, recuperaría la tradición de integrar elencos poderosos y queridos por el público. La sorpresa llegó cuando trascendió que Lisa, de Blackpink, estaría en conversaciones con la casa de Mickey Mouse para interpretar a ‘Rapunzel’ en ‘Enredados’.

La noticia se viralizó en redes sociales, donde la fanbase de la estrella tailandesa celebró la posibilidad de verla debutar en un musical de gran formato.

“Es posible que Lisa esté en conversaciones para interpretar a Rapunzel en la película de acción real Enredados”, publicó la cuenta @AboutMusicYT en X, perfil especializado en noticias de los artistas más influyentes del momento.