¿Y su novio Ricardo Pérez? Extorsionan a Susana Zabaleta y roban su casa

Luego de varias semanas alejada de la prensa, pero cercana a sus seguidores, la actriz y cantante Susana Zabaleta denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de extorsión y robo, reclamando a las autoridades la falta de seguridad. De acuerdo con su testimonio, el incidente ocurrió el domingo 26 de octubre, cuando personas desconocidas extorsionaron a la empleada doméstica que trabaja en su hogar, logrando ingresar al domicilio y sustraer diversos objetos de valor. Alrededor del mediodía, la monclovense compartió un video donde, visiblemente afectada, explicó que se encontraba fuera del país disfrutando de unas vacaciones cuando recibió mensajes sospechosos de un número desconocido. Tras comunicarse con su trabajadora del hogar, confirmó que su casa había sido asaltada.

🚨ROBO EN CASA DE FAMOSA | Mientras SUSANA ZABALETA vacaciona con RICARDO PÉREZ, delincuentes saquearon su casa 😱



“Extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar las cosas valiosas, todas las cosas valiosas, de mi casa.”



Lo mismo le pasó a la CHAPOY, cuya... pic.twitter.com/aUfcfxsRLE — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 27, 2025

¿QUÉ LE PASÓ A SUSANA ZABALETA? La soprano expresó su hartazgo ante la situación de violencia que se vive en México y lamentó que no sea la primera vez que sufre un hecho similar. “Como muchos saben, no estoy en casa, estoy disfrutando de unas vacaciones, como siempre lo hago en octubre, pero hace como media hora me mandó un mensaje alguien raro. Hablé por teléfono a mi casa y extorsionaron a la muchacha que trabaja conmigo para sacar todas las cosas valiosas”, relató. La intérprete también recordó haber sido víctima de robo en otras ocasiones. “No es la primera vez que me pasa, han entrado a mi casa, me han robado en la calle, me han extorsionado. Parece que uno nunca termina de pagar, y esto sigue y sigue.”

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5