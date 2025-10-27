¿Y su novio Ricardo Pérez? Extorsionan a Susana Zabaleta y roban su casa

/ 27 octubre 2025
    ¿Y su novio Ricardo Pérez? Extorsionan a Susana Zabaleta y roban su casa
    Reclamo. La soprano monclovense pidió a sus seguidores tener precaución y lamentó la falta de seguridad en México. FOTO: ESPECIAL

La soprano señaló estar cansada de la inseguridad en el país y denunció que no es la primera vez que sufre un robo o intento de extorsión

Luego de varias semanas alejada de la prensa, pero cercana a sus seguidores, la actriz y cantante Susana Zabaleta denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de extorsión y robo, reclamando a las autoridades la falta de seguridad.

De acuerdo con su testimonio, el incidente ocurrió el domingo 26 de octubre, cuando personas desconocidas extorsionaron a la empleada doméstica que trabaja en su hogar, logrando ingresar al domicilio y sustraer diversos objetos de valor.

Alrededor del mediodía, la monclovense compartió un video donde, visiblemente afectada, explicó que se encontraba fuera del país disfrutando de unas vacaciones cuando recibió mensajes sospechosos de un número desconocido. Tras comunicarse con su trabajadora del hogar, confirmó que su casa había sido asaltada.

¿QUÉ LE PASÓ A SUSANA ZABALETA?

La soprano expresó su hartazgo ante la situación de violencia que se vive en México y lamentó que no sea la primera vez que sufre un hecho similar.

“Como muchos saben, no estoy en casa, estoy disfrutando de unas vacaciones, como siempre lo hago en octubre, pero hace como media hora me mandó un mensaje alguien raro. Hablé por teléfono a mi casa y extorsionaron a la muchacha que trabaja conmigo para sacar todas las cosas valiosas”, relató.

La intérprete también recordó haber sido víctima de robo en otras ocasiones. “No es la primera vez que me pasa, han entrado a mi casa, me han robado en la calle, me han extorsionado. Parece que uno nunca termina de pagar, y esto sigue y sigue.”

TE PUEDE INTERESAR: No era un rumor: Confirman Katy Perry y Justin Trudeau romance desde París

Visiblemente conmovida, Zabaleta lanzó un llamado de alerta a sus seguidores. “Tengan cuidado, por favor. México no es seguro, hay que tener mucho cuidado.”

Horas después, la artista compartió una nueva historia desde un recinto cultural, donde se mostró más tranquila y acompañada de su novio, el comediante Ricardo Pérez, quien viajó para reunirse con ella y ofrecerle apoyo en este difícil momento. (Con información de El Universal)

