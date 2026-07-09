¡Le piden 40 MDD! Pierde Bad Bunny juicio con exnovia por frase usada en sus canciones

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    ¡Le piden 40 MDD! Pierde Bad Bunny juicio con exnovia por frase usada en sus canciones
    Error. La grabación con la frase “Bad Bunny, baby” fue realizada cuando Benito Martínez Ocasio y Carliz de la Cruz mantenían una relación sentimental. FOTO: AP

Carliz de la Cruz solicita una compensación por diversos conceptos, entre ellos la presunta violación a su derecho a la integridad

Lo que parecía un juicio con final feliz para Bad Bunny resultó ser todo lo contrario, ya que, de acuerdo con lo que se dio a conocer este jueves, su exnovia obtuvo un importante triunfo jurídico luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico fallara a su favor por el uso de su voz en dos de las canciones del artista sin su autorización.

La mujer que demanda al ídolo latino es Carliz de la Cruz, quien mantuvo una relación sentimental con el intérprete puertorriqueño entre 2011 y 2016. La demanda fue presentada en marzo de 2023, al asegurar que su voz fue utilizada sin su consentimiento en los temas ‘Pa Ti’ y ‘Dos Mil 16’, donde se escucha la frase “Bad Bunny, baby”.

De acuerdo con el proceso judicial, el tribunal determinó que la reclamación de la expareja del artista es procedente, por lo que el caso continuará su curso a su favor.

¿QUÉ HIZO BAD BUNNY?

En la demanda, la mujer aseguró que fue el propio Benito Martínez Ocasio quien le pidió grabar un mensaje de voz cuando ambos eran pareja y trabajaban en un centro comercial.

La frase habría sido grabada en el baño de una amiga en Arecibo, Puerto Rico, sin imaginar que años después terminaría convirtiéndose en una de las firmas sonoras más reconocidas de la carrera del artista.

La joven sostiene que el uso de ese audio provocó que constantemente fuera identificada en redes sociales y en espacios públicos, situación que le ocasionó ansiedad, angustia e intimidación.

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¿EL DINERO SÍ IMPORTA?

El expediente judicial también señala que el 3 de mayo de 2022, días antes del lanzamiento de uno de los álbumes de Bad Bunny, un representante del artista, de Noah Assad y de Rimas Entertainment contactó a Carliz para ofrecerle 2 mil dólares con el objetivo de llegar a un acuerdo y evitar un litigio. Sin embargo, la propuesta no prosperó.

https://vanguardia.com.mx/show/facundo-cabral-y-su-historia-con-coahuila-de-saltillo-a-torreon-JD22038265

De la Cruz solicita una compensación de al menos 40 millones de dólares por diversos conceptos, entre ellos la presunta violación a su derecho a la integridad, daños y perjuicios, enriquecimiento injusto, afectaciones a su intimidad, el uso no autorizado de su imagen con fines no comerciales y daños a su dignidad. (Con información de Agencia México)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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