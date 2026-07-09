¡Le piden 40 MDD! Pierde Bad Bunny juicio con exnovia por frase usada en sus canciones

Lo que parecía un juicio con final feliz para Bad Bunny resultó ser todo lo contrario, ya que, de acuerdo con lo que se dio a conocer este jueves, su exnovia obtuvo un importante triunfo jurídico luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico fallara a su favor por el uso de su voz en dos de las canciones del artista sin su autorización.

La mujer que demanda al ídolo latino es Carliz de la Cruz, quien mantuvo una relación sentimental con el intérprete puertorriqueño entre 2011 y 2016. La demanda fue presentada en marzo de 2023, al asegurar que su voz fue utilizada sin su consentimiento en los temas ‘Pa Ti’ y ‘Dos Mil 16’, donde se escucha la frase “Bad Bunny, baby”.

De acuerdo con el proceso judicial, el tribunal determinó que la reclamación de la expareja del artista es procedente, por lo que el caso continuará su curso a su favor.