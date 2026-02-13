Taylor Swift libra nueva disputa legal para proteger su firma y su nombre contra una marca de sábanas

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 13 febrero 2026
    Taylor Swift libra nueva disputa legal para proteger su firma y su nombre contra una marca de sábanas
    Motivo. El rediseño del logotipo de “Swift Home” detonó la nueva acción legal del equipo de la cantante. FOTO: ARCHIVO

La cantante pidió a autoridades estadounidenses bloquear el registro de ‘Swift Home’, al considerar que su logotipo podría confundirse con su autógrafo oficial

Una nueva batalla legal mantiene a Taylor Swift en tendencia. Esta vez, su disputa es con la marca ‘Swift Home’, luego de que solicitara formalmente a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos bloquear el registro federal del logotipo de esa empresa, propiedad de Cathay Home Inc., al considerar que podría generar confusión entre el público.

De acuerdo con documentos difundidos por el diario británico Daily Mail, la cantante sostiene que el uso de la palabra “Swift” en una tipografía cursiva estilizada —acompañada de un símbolo similar a un ala— se asemeja demasiado a su firma registrada.

En la presentación, Swift advierte que permitir el registro podría llevar a los consumidores a creer erróneamente que está vinculada con la línea de productos para el hogar —que incluye sábanas, edredones, almohadas y artículos de baño— comercializada en cadenas como Amazon, Macy’s, Target y Costco, entre otras.

UNA BATALLA DE AÑOS

La empresa TAS Rights Management, encargada de gestionar los derechos de imagen de la artista, ya había manifestado su inconformidad en diciembre de 2025.

Ahora, con el respaldo de la abogada Rebecca Liebowitz, socia del despacho Venable LLP en Washington, el equipo legal de Swift busca frenar formalmente la solicitud presentada por Cathay en octubre pasado.

Swift registró por primera vez una versión cursiva de su firma en 2010 y actualizó esa protección en 2014. Además, cuenta con una versión impresa de su nombre registrada desde 2018, lo que refuerza su estrategia de protección de marca.

TAYLOR, DE ALTO PERFIL

El abogado especializado en propiedad intelectual Josh Gerben señaló que, en comparación con otras celebridades de alto perfil, Swift no suele oponerse con frecuencia a registros similares. No obstante, apuntó que la similitud directa con su autógrafo pudo haber sido el elemento decisivo para que esta vez interviniera.

La tensión entre ambas partes se remonta a 2015, cuando Cathay solicitó por primera vez la marca “Swift Home”. Aunque entonces hubo indicios de oposición, el registro fue aprobado en 2016; sin embargo, el rediseño reciente del logotipo parece haber cambiado el panorama.

TE PUEDE INTERESAR: José Manuel Figueroa demanda a Imelda Garza y defiende la memoria de Julián

El conflicto también se intensificó después de que la empresa utilizara referencias directas a la cantante en redes sociales. En octubre, publicó en Instagram una imagen promocional que incluía la portada de su álbum The Life of a Showgirl, junto con un mensaje alusivo a “Mrs. Swift en repetición”. La publicación fue eliminada posteriormente. (Con información de Reforma)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Denuncias
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Taylor Swift

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
AMLO: Adulado

AMLO: Adulado
true

Fosas clandestinas: Concordia, microcosmos del horror
La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que México cuenta con reservas de litio, aunque no produce el mineral por los elevados costos de extracción en arcillas.

Sheinbaum aclara que sí hay Litio en México, pero cuesta mucho extraerlo
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la agresión armada ocurrida en Zacatecas no fue un ataque directo contra la Familia Aguilar, sino un hecho derivado de un operativo en la zona.

‘No fue ataque directo’... Sheinbaum sobre agresión a convoy de la familia Aguilar en Zacatecas
El esquema de vacunación cambia según la edad; autoridades recomiendan revisar la cartilla y acudir al centro de salud para completar o actualizar las dosis necesarias.

Vacunas por edad: cuáles debes tener en cada etapa y dónde descargar la cartilla
Promoción “Burger a 1 Beso” dará una Famous Star con Queso gratis al comprar un combo y dar un beso; solo aplica el 14 de febrero en sucursales participantes.

Carl’s Jr. lanza promoción ‘Burger a 1 Beso’ por el 14 de febrero: así te regala una Famous Star

Florinda Meza enfrenta críticas por usar inteligencia artificial en su documental Atrévete a vivir, centrado en Roberto Gómez Bolaños. Redes cuestionan autenticidad y calidad.

Critican a Florinda Meza por usar Inteligencia Artificial en su nuevo documental ‘Atrévete a vivir’
Allan Corona (lentes rojos) compitió en el esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, donde firmó una actuación histórica para México.

¡Orgullo de México! Allan Corona hace historia en el esquí de fondo de Milano-Cortina 2026