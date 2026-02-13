Taylor Swift libra nueva disputa legal para proteger su firma y su nombre contra una marca de sábanas

Una nueva batalla legal mantiene a Taylor Swift en tendencia. Esta vez, su disputa es con la marca ‘Swift Home’, luego de que solicitara formalmente a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos bloquear el registro federal del logotipo de esa empresa, propiedad de Cathay Home Inc., al considerar que podría generar confusión entre el público. De acuerdo con documentos difundidos por el diario británico Daily Mail, la cantante sostiene que el uso de la palabra “Swift” en una tipografía cursiva estilizada —acompañada de un símbolo similar a un ala— se asemeja demasiado a su firma registrada. En la presentación, Swift advierte que permitir el registro podría llevar a los consumidores a creer erróneamente que está vinculada con la línea de productos para el hogar —que incluye sábanas, edredones, almohadas y artículos de baño— comercializada en cadenas como Amazon, Macy’s, Target y Costco, entre otras.

UNA BATALLA DE AÑOS La empresa TAS Rights Management, encargada de gestionar los derechos de imagen de la artista, ya había manifestado su inconformidad en diciembre de 2025. Ahora, con el respaldo de la abogada Rebecca Liebowitz, socia del despacho Venable LLP en Washington, el equipo legal de Swift busca frenar formalmente la solicitud presentada por Cathay en octubre pasado. Swift registró por primera vez una versión cursiva de su firma en 2010 y actualizó esa protección en 2014. Además, cuenta con una versión impresa de su nombre registrada desde 2018, lo que refuerza su estrategia de protección de marca.

TAYLOR, DE ALTO PERFIL El abogado especializado en propiedad intelectual Josh Gerben señaló que, en comparación con otras celebridades de alto perfil, Swift no suele oponerse con frecuencia a registros similares. No obstante, apuntó que la similitud directa con su autógrafo pudo haber sido el elemento decisivo para que esta vez interviniera. La tensión entre ambas partes se remonta a 2015, cuando Cathay solicitó por primera vez la marca “Swift Home”. Aunque entonces hubo indicios de oposición, el registro fue aprobado en 2016; sin embargo, el rediseño reciente del logotipo parece haber cambiado el panorama.