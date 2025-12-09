¿Te acuerdas de ‘El Chico Pony’?... regresó, lo entrevistó Adrián Marcelo y esto es lo que dijo (video)

Hoy, a ocho años de aquel momento, el joven reapareció en internet gracias a una entrevista con Adrián Marcelo , donde sorprendió al compartir detalles íntimos sobre su historia personal. Entre ellos, confesó que no sabe leer , debido a que nunca pudo asistir a la escuela por la falta de oportunidades en su familia.

En 2017, el nombre de Luis Armando se convirtió en tendencia nacional cuando un video en el que defendía su gusto por My Little Pony lo expuso al bullying, las burlas y los memes. Desde entonces fue conocido como “El Chico Pony” , un apodo que lo marcó por años y que definió una etapa complicada de su vida.

“Ni siquiera sé leer”, dijo, explicando que situaciones de salud en su infancia impidieron que fuera inscrito en una institución educativa, mientras su madre debía hacerse cargo de sus hermanos.

UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN QUE INSPIRÓ A LOS USUARIOS

A pesar de sus dificultades, Luis Armando destacó que cuenta con el apoyo total de su familia, algo que considera su mayor fortaleza. Además, reveló su deseo de estudiar y superarse, con el sueño de convertirse en escritor o actor de doblaje.

Tras la entrevista, el joven compartió en TikTok un video de su primer día de escuela, donde mostró cómo comenzó a aprender las vocales del abecedario. Con emoción y orgullo, envió un mensaje a quienes creen que ya es tarde para estudiar.

“Si yo estoy aprendiendo a leer y escribir a los 23, ustedes también pueden”, aseguró, alentando a quienes pasaron por situaciones similares a no rendirse y aprovechar cada oportunidad.

LAS REDES SE DISCULPAN Y LO APOYAN

El video se volvió viral rápidamente, provocando una ola de reacciones positivas. Muchos usuarios que en su momento se burlaron de él reconocieron su error y le ofrecieron disculpas públicas, celebrando su valentía y determinación.

Otros internautas aseguraron que Luis Armando se ha convertido en un ejemplo de resiliencia, especialmente por afrontar una etapa escolar desde cero mientras lucha contra el estigma que internet le creó cuando era adolescente.

La comunidad también prometió apoyarlo de ahora en adelante, convirtiendo su historia en un recordatorio sobre la empatía y el impacto del bullying digital.

DATOS CURIOSOS

• “El Chico Pony” tenía solo 15 años cuando su video se hizo viral.

• El clip original superó los 10 millones de visualizaciones en redes.

• Miles de usuarios han pedido que Luis Armando tenga su propio espacio como creador de contenido.