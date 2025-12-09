¿Te acuerdas de ‘El Chico Pony’?... regresó, lo entrevistó Adrián Marcelo y esto es lo que dijo (video)

Show
/ 9 diciembre 2025
    ¿Te acuerdas de ‘El Chico Pony’?... regresó, lo entrevistó Adrián Marcelo y esto es lo que dijo (video)
    A ocho años del video viral, “El Chico Pony” reapareció en una entrevista con Adrián Marcelo, donde reveló que no sabía leer y contó cómo busca reconstruir su vida y estudiar desde cero. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El “Chico Pony” regresó en una entrevista con Adrián Marcelo. Reveló que no sabía leer, habló de su infancia y ahora inspira a miles tras iniciar la escuela a los 23 años

En 2017, el nombre de Luis Armando se convirtió en tendencia nacional cuando un video en el que defendía su gusto por My Little Pony lo expuso al bullying, las burlas y los memes. Desde entonces fue conocido como “El Chico Pony”, un apodo que lo marcó por años y que definió una etapa complicada de su vida.

Hoy, a ocho años de aquel momento, el joven reapareció en internet gracias a una entrevista con Adrián Marcelo, donde sorprendió al compartir detalles íntimos sobre su historia personal. Entre ellos, confesó que no sabe leer, debido a que nunca pudo asistir a la escuela por la falta de oportunidades en su familia.

Ni siquiera sé leer”, dijo, explicando que situaciones de salud en su infancia impidieron que fuera inscrito en una institución educativa, mientras su madre debía hacerse cargo de sus hermanos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué hacer en Saltillo? Adrián Marcelo y Ricardo O’Farrill presentan show de comedia, y dos conciertos de música mexicana clásica

UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN QUE INSPIRÓ A LOS USUARIOS

A pesar de sus dificultades, Luis Armando destacó que cuenta con el apoyo total de su familia, algo que considera su mayor fortaleza. Además, reveló su deseo de estudiar y superarse, con el sueño de convertirse en escritor o actor de doblaje.

Tras la entrevista, el joven compartió en TikTok un video de su primer día de escuela, donde mostró cómo comenzó a aprender las vocales del abecedario. Con emoción y orgullo, envió un mensaje a quienes creen que ya es tarde para estudiar.

Si yo estoy aprendiendo a leer y escribir a los 23, ustedes también pueden”, aseguró, alentando a quienes pasaron por situaciones similares a no rendirse y aprovechar cada oportunidad.

LAS REDES SE DISCULPAN Y LO APOYAN

El video se volvió viral rápidamente, provocando una ola de reacciones positivas. Muchos usuarios que en su momento se burlaron de él reconocieron su error y le ofrecieron disculpas públicas, celebrando su valentía y determinación.

Otros internautas aseguraron que Luis Armando se ha convertido en un ejemplo de resiliencia, especialmente por afrontar una etapa escolar desde cero mientras lucha contra el estigma que internet le creó cuando era adolescente.

La comunidad también prometió apoyarlo de ahora en adelante, convirtiendo su historia en un recordatorio sobre la empatía y el impacto del bullying digital.

TE PUEDE INTERESAR: Desmiente Taylor Swift que declarará en juicio de Blake Lively y Justin Baldoni; el actor asegura que sí

DATOS CURIOSOS

• “El Chico Pony” tenía solo 15 años cuando su video se hizo viral.

• El clip original superó los 10 millones de visualizaciones en redes.

• Miles de usuarios han pedido que Luis Armando tenga su propio espacio como creador de contenido.

Temas


Curiosidades

Personajes


Adrián Marcelo

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
De 25 a 30 años es el rango de edad con más fallecidos y representa al 84% de víctimas en edad adulta.

Sexenio de AMLO ha sido el más letal de la historia en México: ONG
El desempeño durante el primer trimestre de 2026 dependerá en gran medida de la evolución del entorno económico nacional e internacional.

Empresas frenan contrataciones por incertidumbre económica rumbo a 2026
Los productores deben cubrir los costos de alimentación y sanidad del ganado que no puede exportarse, lo que también se refleja en los precios finales.

Gusano barrenador y frontera cerrada disparan el precio de la carne
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, endurecer las penas por la venta y producción de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de suministro de nicotina o sustancias.

Diputados aprueban en lo general endurecer sanciones por vapeadores
Eva García, madre de Naasón Joaquín García —líder de la Iglesia la Luz del Mundo—, habría ofrecido 5 millones de dólares para obtener libertad bajo fianza.

Luz del Mundo: Eva García, madre de Naasón Joaquín, habría ofrecido 5 mdd para libertad bajo fianza
Un pesebre con el Niño Jesús con las manos atadas y cubierto por una manta de aluminio como la usadas en el centro de detención de inmigración, María y José con máscaras para protegerse de gases lacrimógenos.

Un pesebre ‘custodiado’ por ICE y con un Niño Jesús esposado provoca polémica en Chicago
Catorce mexicanos detenidos fueron extraditados de Estados Unidos a México el pasado 5 de diciembre.

EU extradita a 14 prisioneros a México, sentenciados por narcotráfico y posesión de armas
La Embajada de Rusia en Ciudad de México es una de las más grandes en el mundo, según su Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque el Kremlin y México tienen pocos vínculos económicos, culturales o militares.

EU dio a México una lista de espías rusos. México los dejó quedarse