¡Todo mal! Critican fans duración, playback y escenografía del show de Christina Aguilera en CDMX

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Show
/ 18 marzo 2026
    ¡Todo mal! Critican fans duración, playback y escenografía del show de Christina Aguilera en CDMX
    Vergüenza. Fans señalaron fallas en el show de la cantante, incluida la confusión al mencionar “Nuevo México” durante su presentación. FOTO: FACEBOOK@ocESA/ TWITTER

La intérprete de ‘Dirrty’ se equivocó y agradeció a ‘Nuevo México’ en lugar de la Ciudad de México

El paso por México de la cantante Christina Aguilera no resultó tan positivo como se esperaba. Aunque se trató de una única presentación en el Palacio de los Deportes, su actuación dejó mucho que desear, ya que cantó poco más de una hora, presentó un setlist limitado y, además, confundió la ciudad al momento de agradecer al público.

A través de diversas publicaciones en Facebook y X, asistentes al concierto señalaron deficiencias y fallas en el espectáculo. Aunque el evento fue sold out, varios usuarios consideraron que no tuvo la misma calidad que otros shows de la artista.

En el escenario no hubo una gran producción: una pared de plástico, aparentes bolsas del mismo material colgando y tres pantallas gigantes conformaron la escenografía principal, mientras una banda de seis músicos inició el show con una introducción rítmica.

¿QUÉ PASÓ CON CHRISTINA AGUILERA?

Los videos difundidos en redes sociales muestran un recinto lleno y con buena energía, pese a la baja intensidad que, según asistentes, proyectó Aguilera en el escenario.

“Quiero escuchar a mis queridos seguidores de México. Estoy emocionada de estar aquí. Saben, soy mitad irlandesa y mitad ecuatoriana, y hoy es el Día de San Patricio, así que estamos celebrando un poco de todo”, dijo la cantante. Sin embargo, más adelante, conforme avanzó el show, olvidó en dónde se presentaba.

En otro momento de interacción con sus seguidores, la diva del pop expresó ante miles de asistentes: “¡Los amo mucho, Nuevo México!”, antes de interpretar uno de sus icónicos solos.

MAL Y DE MALAS

Uno de los mensajes que más se viralizó fue el de un fan colombiano, quien documentó los errores y lamentó que, a su juicio, no se respetara al público mexicano.

“El espectáculo fue extremadamente corto. No duró ni una hora, incluyendo los intermedios. Subió al escenario con más de una hora de retraso para un show de 55 minutos. Acortó muchas canciones, la puesta en escena fue mediocre, la iluminación era pésima”, escribió el usuario identificado como @ThePopStage.

https://vanguardia.com.mx/show/denuncia-esposa-a-cantante-de-monclova-y-exvocalista-de-banda-los-recoditos-FP19619628
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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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