¡Todo mal! Critican fans duración, playback y escenografía del show de Christina Aguilera en CDMX

El paso por México de la cantante Christina Aguilera no resultó tan positivo como se esperaba. Aunque se trató de una única presentación en el Palacio de los Deportes, su actuación dejó mucho que desear, ya que cantó poco más de una hora, presentó un setlist limitado y, además, confundió la ciudad al momento de agradecer al público.

A través de diversas publicaciones en Facebook y X, asistentes al concierto señalaron deficiencias y fallas en el espectáculo. Aunque el evento fue sold out, varios usuarios consideraron que no tuvo la misma calidad que otros shows de la artista.

En el escenario no hubo una gran producción: una pared de plástico, aparentes bolsas del mismo material colgando y tres pantallas gigantes conformaron la escenografía principal, mientras una banda de seis músicos inició el show con una introducción rítmica.