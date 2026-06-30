Tom Holland y Messi se unen en teaser para promocionar ‘Spider-Man: Brand New Day’
El astro argentino se envolvió en las telarañas para una campaña global que mezcla futbol, cine y tecnología rumbo al estreno del filme
A poco menos de un mes del estreno de “Spider-Man: Brand New Day”, Sony Pictures encontró la fórmula para conquistar a los aficionados del futbol y a los seguidores del Universo Marvel. Lionel Messi y Tom Holland se reunieron para crear un divertido teaser promocional que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
La inesperada colaboración aprovecha el impacto global del Mundial 2026 para impulsar la nueva aventura del Hombre Araña.
El video, de apenas 40 segundos, presenta a Tom Holland en su papel de Peter Parker cuando recibe una visita sorpresa. Lionel Messi aparece con un dispositivo capaz de rastrear al superhéroe, lo que da pie a un intercambio cargado de humor. “Escuché que me estabas buscando”, responde el futbolista argentino antes de que Spider-Man lo invite a recorrer los cielos de Nueva York entre edificios y telarañas.
La campaña forma parte de la promoción internacional de “Spider-Man: Brand New Day”, cinta dirigida por Destin Daniel Cretton que llegará a los cines el 31 de julio de 2026 y marcará una nueva etapa para Peter Parker tras los acontecimientos de “No Way Home”. En esta entrega, el personaje interpretado por Tom Holland enfrenta una vida completamente anónima mientras intenta consolidarse como un Spider-Man de tiempo completo.
MESSI: DE LA CANCHA A MARVEL
Aunque Lionel Messi ya es considerado una figura habitual en campañas publicitarias de alcance mundial, esta es una de sus colaboraciones más llamativas con una franquicia cinematográfica. En el teaser interpreta una versión de sí mismo que, lejos de buscar un balón, intenta localizar al superhéroe más famoso de Nueva York utilizando el llamado Spidey Tracker, una herramienta creada como parte de la estrategia promocional de la película.
La campaña también se apoya en el contexto del Mundial 2026, torneo en el que Messi continúa siendo una de las figuras más seguidas, reforzando el alcance internacional del filme entre públicos que normalmente no coinciden: aficionados al futbol y fanáticos de Marvel.