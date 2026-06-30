Tom Holland y Messi se unen en teaser para promocionar ‘Spider-Man: Brand New Day’

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Tom Holland y Messi se unen en teaser para promocionar ‘Spider-Man: Brand New Day’
    El actor y el futbolista se han viralizado rápidamente por el tráiler de la nueva película. FOTO: SONY PICTURES

El astro argentino se envolvió en las telarañas para una campaña global que mezcla futbol, cine y tecnología rumbo al estreno del filme

A poco menos de un mes del estreno de “Spider-Man: Brand New Day”, Sony Pictures encontró la fórmula para conquistar a los aficionados del futbol y a los seguidores del Universo Marvel. Lionel Messi y Tom Holland se reunieron para crear un divertido teaser promocional que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La inesperada colaboración aprovecha el impacto global del Mundial 2026 para impulsar la nueva aventura del Hombre Araña.

El video, de apenas 40 segundos, presenta a Tom Holland en su papel de Peter Parker cuando recibe una visita sorpresa. Lionel Messi aparece con un dispositivo capaz de rastrear al superhéroe, lo que da pie a un intercambio cargado de humor. “Escuché que me estabas buscando”, responde el futbolista argentino antes de que Spider-Man lo invite a recorrer los cielos de Nueva York entre edificios y telarañas.

https://vanguardia.com.mx/show/minions-y-monstruos-lo-que-debes-saber-del-estreno-que-promete-conquistar-los-cines-en-mexico-KN21794196

La campaña forma parte de la promoción internacional de “Spider-Man: Brand New Day”, cinta dirigida por Destin Daniel Cretton que llegará a los cines el 31 de julio de 2026 y marcará una nueva etapa para Peter Parker tras los acontecimientos de “No Way Home”. En esta entrega, el personaje interpretado por Tom Holland enfrenta una vida completamente anónima mientras intenta consolidarse como un Spider-Man de tiempo completo.

MESSI: DE LA CANCHA A MARVEL

Aunque Lionel Messi ya es considerado una figura habitual en campañas publicitarias de alcance mundial, esta es una de sus colaboraciones más llamativas con una franquicia cinematográfica. En el teaser interpreta una versión de sí mismo que, lejos de buscar un balón, intenta localizar al superhéroe más famoso de Nueva York utilizando el llamado Spidey Tracker, una herramienta creada como parte de la estrategia promocional de la película.

La campaña también se apoya en el contexto del Mundial 2026, torneo en el que Messi continúa siendo una de las figuras más seguidas, reforzando el alcance internacional del filme entre públicos que normalmente no coinciden: aficionados al futbol y fanáticos de Marvel.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cine
Estrenos
Futbol

Adriana Armendáriz

Adriana Armendáriz

Coordinadora de Soft News en VANGUARDIA MX en las secciones de Artes, Extremo, Vmás, Vida y las revistas Saltillo360 y Círculo de Oro. Periodista con experiencia en el ámbito deportivo, periodismo de investigación, tendencias y estrategias digitales en redes sociales.

Selección de los editores
true

Columna para pleito y orquesta

Contribución yanqui

Contribución yanqui
true

¿La Presidenta sabía del golpeador y lo encubrió?

Moy sostuvo que, más que una determinación, la eventual salida de EU del T-MEC es una estrategia de Trump para negociar el tratado.

Ve Imco poco probable salida de EU del T-MEC
El director del IMSS-Bienestar señaló que México tiene una de las regulaciones más estrictas de Norteamérica para controlar tanto el fentanilo de uso médico.

Busca Salud alternativas al fentanilo para dolor
Conoce el calendario tentativo para el pago de la Pensión del Bienestar correspondiente al bimestre julio-agosto 2026. Incluye fechas por apellido, recomendaciones y cómo consultar tu saldo en línea.

Pensión del Bienestar... ¿Cuándo depositan los 6 mil 400 pesos del periodo julio-agosto de 2026? (Calendario tentativo)
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
La película se desarrolla en el Hollywood de 1920.

Minions y Monstruos: lo que debes saber del estreno que promete conquistar los cines en México