Tom Holland y Messi se unen en teaser para promocionar ‘Spider-Man: Brand New Day’

A poco menos de un mes del estreno de “Spider-Man: Brand New Day”, Sony Pictures encontró la fórmula para conquistar a los aficionados del futbol y a los seguidores del Universo Marvel. Lionel Messi y Tom Holland se reunieron para crear un divertido teaser promocional que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La inesperada colaboración aprovecha el impacto global del Mundial 2026 para impulsar la nueva aventura del Hombre Araña.

El video, de apenas 40 segundos, presenta a Tom Holland en su papel de Peter Parker cuando recibe una visita sorpresa. Lionel Messi aparece con un dispositivo capaz de rastrear al superhéroe, lo que da pie a un intercambio cargado de humor. “Escuché que me estabas buscando”, responde el futbolista argentino antes de que Spider-Man lo invite a recorrer los cielos de Nueva York entre edificios y telarañas.