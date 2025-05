Trent Reznor y ‘la cacería de brujas musical’

El pasado sábado 17 estuvo de fiesta al “llegar al sexto piso” el compositor, músico, productor y único miembro del acto multiplatínico con el que irrumpió en la escena musical Nine Inch Nails: Trent Reznor.

Reznor, nacido en Mercer, Pennsylvania, el 17 de mayo de 1965, comenzó a hacer música en su ciudad natal primero en el piano y luego tocando otros instrumentos. Posteriormente se mudó a la ciudad de Cleveland, Ohio, donde comenzó a trabajar en un estudio de grabación combinando sus deberes de asistente de ingenieros con el de empleado de la limpieza, grabando su propio material en sus ratos libres. Esas grabaciones se convirtieron en el álbum debut de su concepto musical que combinaba el rock industrial con el punk Nine Inch Nails bajo el título de “Pretty Hate Machine” y el resto es historia.

Para inicios de la década de los 90, sin tener conocimiento alguno al respecto, “aterrizó” en un nuevo estudio de grabación con la dirección de Benedict Canyon en la ciudad de Los Ángeles y el número de 100050 Cielo Drive para grabar uno de los mejores álbumes de Nine Inch Nails, “The Downward Spiral”, siendo esta casa nada menos donde los miembros de “La familia” de Charles Manson asesinaron a la actriz Sharon Tate y otros cuatro amigos en el verano de 1969 que inspiraron a el cineasta Quentin Tarantino a hacer su película del 2019 “Había una vez en Hollywood” pero al enterarse del fatídico suceso dejó el lugar porque “había mucho historia en esa casa para poder procesar”.

Con todo, “The Downward Spiral” terminó transmitiendo perturbadores sonidos e imágenes en sus videos que lograron que cineastas icónicos como David Lynch lo invitaran a colaborar en clásicos de culto como “Por el lado oscuro del camino” (1997) para en el nuevo milenio, y ya habiendo dejado de lado el concepto de Nine Inch Nails, ya como Trent Reznor se convirtió haciendo dueto con otro destacado músico como Atticus Ross en compositor de bandas sonoras ganadoras del Oscar como la de “La Red Social” (2010) y ambos en conjunto con el músico y cantante afroamericano Jon Batiste de la película animada “Soul” (2021). Muchas felicidades y que sigan los éxitos.

Para terminar y no dejarlo en el tintero, desde la semana pasada ha dado de qué hablar en los Estados Unidos “la cacería de brujas” que el presidente Trump ha iniciado contra cantantes y músicos muy conocidos como Bruce Springsteen, Taylor Swift y Beyoncé que apoyaron e incluso endosaron a la contrincante del mandatario por la presidencia, Kamala Harris, no sólo denostándolos sino amenazándolos con castigarlos a través de recursos legales que se supone no debían existir en un país que se ufana por ser de los más libres del mundo ... mientras esa “libre expresión” no vaya en contra de ya saben quién. Por lo pronto Springsteen estrenó un álbum en vivo dedicado totalmente a él.

Ahora sí que a ver de qué cueros salen más correas.

Comentarios a: tavoneto69 yahoo.com.mx