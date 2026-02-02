Trump amenaza con demandar a Trevor Noah tras comentario sobre Epstein durante los Grammy

/ 2 febrero 2026
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó en su red social Truth a un comentario del presentador Trevor Noah durante la ceremonia de los premios Grammy VANGUARDIA

Donald Trump amenazó con emprender acciones legales contra Trevor Noah por un comentario hecho en los Grammy sobre Trump y Jeffrey Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que evalúa emprender acciones legales contra Trevor Noah, presentador de la más reciente edición de los premios Grammy, luego de un comentario realizado durante uno de los monólogos de la ceremonia en el que se hizo referencia a la isla del financiero Jeffrey Epstein.

La advertencia fue difundida por el propio mandatario a través de su red social Truth, donde negó de manera categórica cualquier vínculo con Epstein y calificó el señalamiento como falso y difamatorio.

TE PUEDE INTERESAR: Histórico triunfo latino: Bad Bunny gana Álbum del Año en los Grammy con ‘Debí Tirar Más Fotos’

EL COMENTARIO DE TREVOR NOAH QUE DESATÓ LA FURIA DE DONALD TRUMP

Durante la gala, Trevor Noah hizo una alusión política en tono humorístico al referirse al presidente estadounidense. En su monólogo, el presentador dijo que “desde que no está Epstein necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton”, comentario que vinculó con Groenlandia.

La frase se produjo en el contexto de una rutina que incluyó referencias a temas de actualidad y política internacional. En años anteriores, Noah había mantenido un perfil más discreto respecto a comentarios políticos durante la ceremonia, de la cual ha sido anfitrión en seis ocasiones.

DONALD TRUMP COMPARA A TREVOR NOAH CON JIMMY KIMMEL

Horas después del evento, Trump respondió con un mensaje extenso publicado en Truth, donde criticó tanto la ceremonia como al presentador. En su publicación escribió: “Los premios Grammy son lo PEOR, ¡prácticamente imposibles de ver! CBS tiene suerte de que esta basura ya no contamine sus ondas”.

En el mismo mensaje, el mandatario descalificó a Noah y rechazó el contenido del comentario realizado durante la gala. “El presentador, Trevor Noah, sea quien sea, es casi tan malo como Jimmy Kimmel en los premios Óscar de baja audiencia”, afirmó.

DONALD TRUMP NIEGA HABER ASISTIDO A LA ISLA DE EPSTEIN

Trump negó de forma explícita haber tenido relación con la isla de Epstein y sostuvo que la afirmación hecha durante los Grammy es falsa. En su mensaje señaló: “Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla de Epstein. ¡¡¡FALSO!!!”.

Añadió que nunca ha estado en dicho lugar ni en zonas cercanas: “No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado en la isla de Epstein, ni en ningún lugar cercano, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca me habían acusado de estar allí, ni siquiera los medios de comunicación falsos”.

DONALD TRUMP AMENAZA CON DEMANDA A TREVOR NOAH

En su publicación, el presidente estadounidense advirtió que podría iniciar un proceso legal contra el presentador de los Grammy. “Noah, un perdedor total, más le vale aclarar los hechos, y hacerlo rápido. Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético y sin talento presentador, y le voy a demandar por mucho dinero”, escribió.

Trump también agregó: “Prepárate, Noah, ¡me voy a divertir contigo! Presidente DJT”, al cierre de su mensaje en la red social.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Wildflower’ de Billie Eilish gana la Canción del año en los Premios Grammy

Trevor Noah había anunciado previamente que esta edición de los premios Grammy sería la última que conduciría, tras seis años consecutivos como anfitrión del evento. Hasta el momento, el presentador no ha emitido una respuesta pública a las declaraciones del presidente ni ha aclarado el comentario realizado durante la ceremonia.

Tampoco se ha informado de manera oficial sobre la presentación de una demanda ante tribunales. El caso permanece, por ahora, en el ámbito de las declaraciones públicas y ha generado reacciones debido a la relevancia de las figuras involucradas y al contexto en el que se produjeron los señalamientos.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

