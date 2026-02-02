Trump amenaza con demandar a Trevor Noah tras comentario sobre Epstein durante los Grammy
Donald Trump amenazó con emprender acciones legales contra Trevor Noah por un comentario hecho en los Grammy sobre Trump y Jeffrey Epstein
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que evalúa emprender acciones legales contra Trevor Noah, presentador de la más reciente edición de los premios Grammy, luego de un comentario realizado durante uno de los monólogos de la ceremonia en el que se hizo referencia a la isla del financiero Jeffrey Epstein.
La advertencia fue difundida por el propio mandatario a través de su red social Truth, donde negó de manera categórica cualquier vínculo con Epstein y calificó el señalamiento como falso y difamatorio.
EL COMENTARIO DE TREVOR NOAH QUE DESATÓ LA FURIA DE DONALD TRUMP
Durante la gala, Trevor Noah hizo una alusión política en tono humorístico al referirse al presidente estadounidense. En su monólogo, el presentador dijo que “desde que no está Epstein necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton”, comentario que vinculó con Groenlandia.
La frase se produjo en el contexto de una rutina que incluyó referencias a temas de actualidad y política internacional. En años anteriores, Noah había mantenido un perfil más discreto respecto a comentarios políticos durante la ceremonia, de la cual ha sido anfitrión en seis ocasiones.
DONALD TRUMP COMPARA A TREVOR NOAH CON JIMMY KIMMEL
Horas después del evento, Trump respondió con un mensaje extenso publicado en Truth, donde criticó tanto la ceremonia como al presentador. En su publicación escribió: “Los premios Grammy son lo PEOR, ¡prácticamente imposibles de ver! CBS tiene suerte de que esta basura ya no contamine sus ondas”.
En el mismo mensaje, el mandatario descalificó a Noah y rechazó el contenido del comentario realizado durante la gala. “El presentador, Trevor Noah, sea quien sea, es casi tan malo como Jimmy Kimmel en los premios Óscar de baja audiencia”, afirmó.
DONALD TRUMP NIEGA HABER ASISTIDO A LA ISLA DE EPSTEIN
Trump negó de forma explícita haber tenido relación con la isla de Epstein y sostuvo que la afirmación hecha durante los Grammy es falsa. En su mensaje señaló: “Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla de Epstein. ¡¡¡FALSO!!!”.
Añadió que nunca ha estado en dicho lugar ni en zonas cercanas: “No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado en la isla de Epstein, ni en ningún lugar cercano, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca me habían acusado de estar allí, ni siquiera los medios de comunicación falsos”.
DONALD TRUMP AMENAZA CON DEMANDA A TREVOR NOAH
En su publicación, el presidente estadounidense advirtió que podría iniciar un proceso legal contra el presentador de los Grammy. “Noah, un perdedor total, más le vale aclarar los hechos, y hacerlo rápido. Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético y sin talento presentador, y le voy a demandar por mucho dinero”, escribió.
Trump también agregó: “Prepárate, Noah, ¡me voy a divertir contigo! Presidente DJT”, al cierre de su mensaje en la red social.
Trevor Noah había anunciado previamente que esta edición de los premios Grammy sería la última que conduciría, tras seis años consecutivos como anfitrión del evento. Hasta el momento, el presentador no ha emitido una respuesta pública a las declaraciones del presidente ni ha aclarado el comentario realizado durante la ceremonia.
Tampoco se ha informado de manera oficial sobre la presentación de una demanda ante tribunales. El caso permanece, por ahora, en el ámbito de las declaraciones públicas y ha generado reacciones debido a la relevancia de las figuras involucradas y al contexto en el que se produjeron los señalamientos.