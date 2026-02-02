$!Trump amenaza con demandar a Trevor Noah tras comentario sobre Epstein durante los Grammy

La advertencia fue difundida por el propio mandatario a través de su red social Truth, donde negó de manera categórica cualquier vínculo con Epstein y calificó el señalamiento como falso y difamatorio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que evalúa emprender acciones legales contra Trevor Noah, presentador de la más reciente edición de los premios Grammy, luego de un comentario realizado durante uno de los monólogos de la ceremonia en el que se hizo referencia a la isla del financiero Jeffrey Epstein.

EL COMENTARIO DE TREVOR NOAH QUE DESATÓ LA FURIA DE DONALD TRUMP

Durante la gala, Trevor Noah hizo una alusión política en tono humorístico al referirse al presidente estadounidense. En su monólogo, el presentador dijo que “desde que no está Epstein necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton”, comentario que vinculó con Groenlandia.

La frase se produjo en el contexto de una rutina que incluyó referencias a temas de actualidad y política internacional. En años anteriores, Noah había mantenido un perfil más discreto respecto a comentarios políticos durante la ceremonia, de la cual ha sido anfitrión en seis ocasiones.

DONALD TRUMP COMPARA A TREVOR NOAH CON JIMMY KIMMEL

Horas después del evento, Trump respondió con un mensaje extenso publicado en Truth, donde criticó tanto la ceremonia como al presentador. En su publicación escribió: “Los premios Grammy son lo PEOR, ¡prácticamente imposibles de ver! CBS tiene suerte de que esta basura ya no contamine sus ondas”.

En el mismo mensaje, el mandatario descalificó a Noah y rechazó el contenido del comentario realizado durante la gala. “El presentador, Trevor Noah, sea quien sea, es casi tan malo como Jimmy Kimmel en los premios Óscar de baja audiencia”, afirmó.

DONALD TRUMP NIEGA HABER ASISTIDO A LA ISLA DE EPSTEIN

Trump negó de forma explícita haber tenido relación con la isla de Epstein y sostuvo que la afirmación hecha durante los Grammy es falsa. En su mensaje señaló: “Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla de Epstein. ¡¡¡FALSO!!!”.

Añadió que nunca ha estado en dicho lugar ni en zonas cercanas: “No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado en la isla de Epstein, ni en ningún lugar cercano, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca me habían acusado de estar allí, ni siquiera los medios de comunicación falsos”.

DONALD TRUMP AMENAZA CON DEMANDA A TREVOR NOAH

En su publicación, el presidente estadounidense advirtió que podría iniciar un proceso legal contra el presentador de los Grammy. “Noah, un perdedor total, más le vale aclarar los hechos, y hacerlo rápido. Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético y sin talento presentador, y le voy a demandar por mucho dinero”, escribió.

Trump también agregó: “Prepárate, Noah, ¡me voy a divertir contigo! Presidente DJT”, al cierre de su mensaje en la red social.