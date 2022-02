$!‘Un actor tiene que regresar siempre al teatro para poderse renovar’, Plutarco Haza vuelve a escena en ‘Prueba Perfecta’

“Realmente es como si fuera la primera vez, porque no la tenía tan clara, porque yo la hice hace 19 años en un papel de chavo y pues en 19 años han pasado tantas obras y tantas cosas que no me acordaba mucho. Pero obviamente una parte por la que decidí hacerla es porque me acordaba que era muy buena obra y a la hora en que me la ofrecieron dije, esto es un clásico, es una obra que vale mucho la pena volver a hacer, mas en el papel de papá, ahora que tengo edad para hacerlo”.

¿Por qué regresar a hacer teatro después de tu éxito en la televisión?

“Honestamente en mi caso es la razón por la que me hice actor, yo me hice actor para hacer teatro y nunca me imaginé que iba a terminar haciendo televisión y cine, yo probé el teatro en la preparatoria y me enamoré de él y ese enamoramiento sigue hasta la fecha, y creo que si dejara el teatro me costaría mucho trabajo disfrutar mi carrera si solo hiciera televisión y cine. Realmente necesito el teatro para redondear mi carrera y por otro lado, en esas cuestiones de principios y de carrera, creo que el actor en general necesita el teatro para no viciarse, para no estar en sus laureles, el teatro te mantiene al filo, te mantiene alerta, refrescándote, porque es un espectáculo en vivo y si te quedas haciendo solo televisión y cine te llenas de vicios y de mañas, un actor tiene que regresar siempre al teatro para poderse renovar”.

Entre los proyectos del actor y director mexicano este año se encuentra seguir incursionando en el teatro con dos puestas en escena más: ‘Dos más dos’ y ‘Quiero ser papá’, así como la novela ‘Donde hubo fuego’ que será trasmitida por Netflix este 2022, en la que comparte créditos con Eduardo Capetillo, Itatí Cantoral y Esmeralda Pimentel.

‘Prueba Perfecta’ contará con presentaciones del 4 de marzo al 8 de mayo en el Foro Shakespeare en Ciudad de México.