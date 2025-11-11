¡Primero se fue contra ChatGPT! Culpa Kim Kardashian a psíquicos por reprobar su examen de abogacía

La hicieron enojar. Kim Kardashian no aprobó el examen de abogacía en California, requisito indispensable para cumplir su sueño de ejercer el Derecho en los próximos años. Y ahora, la empresaria encontró nuevos culpables por su fracaso: los psíquicos a los que acudió durante meses y que, según ella, le aseguraron que aprobaría sin problemas. En un video que circula en redes sociales, la fundadora de SKIMS se mostró furiosa al hablar sobre los videntes que le prometieron éxito en su evaluación, clasificándolos de “farsantes y mentirosos”. “Solo les estoy diciendo que todos esos malditos psíquicos con los que nos hemos reunido, y con los que estamos obsesionados, son unos malditos farsantes”, expresó la madre de North West, visiblemente molesta.

Kim Kardashian’s fuming after flunking her California Bar Exam -- 'cause turns out, she was banking on a different kind of counsel... a bunch of psychics who swore she’d pass! pic.twitter.com/QNYzmFKKS8 — TMZ (@TMZ) November 11, 2025

¿QUÉ LE PASÓ A KIM KARDASHIAN? De acuerdo con lo mostrado en su reality show ‘Las Kardashians’, Kim divide su tiempo entre su vida empresarial, sus grabaciones y su preparación legal. Sin embargo, sus múltiples ocupaciones no le impidieron culpar a los videntes por haberle hecho creer que aprobaría. “Todos ellos —quizás cuatro— me dijeron que iba a aprobar el examen de abogacía. Así que son unos mentirosos patológicos. No les crean nada”, dijo la también modelo y empresaria durante una llamada telefónica.

Según información de Reforma, Kim aseguró que no se rendirá y continuará con su preparación legal para seguir los pasos de su padre, Robert Kardashian, reconocido abogado que formó parte del equipo defensor de O.J. Simpson. “Llevo seis años estudiando Derecho y sigo con todo hasta aprobar el examen de abogacía. Sin atajos, sin rendirme: solo más estudio y aún más determinación. Gracias a todos los que me han apoyado”, escribió la empresaria en Instagram.

SU SUEÑO DE SER ABOGADA Kardashian inició su formación legal en 2018 mediante una pasantía en un despacho de San Francisco, aprovechando una vía alternativa que ofrece el estado de California, sin necesidad de asistir a la facultad de Derecho tradicional. Desde entonces, ha participado en casos de reforma penitenciaria y clemencia, ayudando a personas como Alice Marie Johnson y Chris Young a obtener reducciones de sentencia.