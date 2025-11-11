¡Primero se fue contra ChatGPT! Culpa Kim Kardashian a psíquicos por reprobar su examen de abogacía

/ 11 noviembre 2025
    ¡Primero se fue contra ChatGPT! Culpa Kim Kardashian a psíquicos por reprobar su examen de abogacía
    Meta. La empresaria y estrella de televisión aseguró que seguirá estudiando Derecho hasta lograr su objetivo, siguiendo los pasos de su padre, Robert Kardashian. FOTO: ARCHIVO

La protagonista de la serie ‘Todo Vale’ aseguró durante una llamada que estaba cansada de los videntes ‘farsantes’ con los que solía consultar

La hicieron enojar. Kim Kardashian no aprobó el examen de abogacía en California, requisito indispensable para cumplir su sueño de ejercer el Derecho en los próximos años. Y ahora, la empresaria encontró nuevos culpables por su fracaso: los psíquicos a los que acudió durante meses y que, según ella, le aseguraron que aprobaría sin problemas.

En un video que circula en redes sociales, la fundadora de SKIMS se mostró furiosa al hablar sobre los videntes que le prometieron éxito en su evaluación, clasificándolos de “farsantes y mentirosos”.

“Solo les estoy diciendo que todos esos malditos psíquicos con los que nos hemos reunido, y con los que estamos obsesionados, son unos malditos farsantes”, expresó la madre de North West, visiblemente molesta.

¿QUÉ LE PASÓ A KIM KARDASHIAN?

De acuerdo con lo mostrado en su reality show ‘Las Kardashians’, Kim divide su tiempo entre su vida empresarial, sus grabaciones y su preparación legal. Sin embargo, sus múltiples ocupaciones no le impidieron culpar a los videntes por haberle hecho creer que aprobaría.

“Todos ellos —quizás cuatro— me dijeron que iba a aprobar el examen de abogacía. Así que son unos mentirosos patológicos. No les crean nada”, dijo la también modelo y empresaria durante una llamada telefónica.

Sólo les estoy diciendo que todos esos malditos psíquicos con los que nos hemos reunido, y con los que estamos obsesionados, son unos malditos farsantes”.
Kim Kardashian, empresaria, modelo y actriz.

Según información de Reforma, Kim aseguró que no se rendirá y continuará con su preparación legal para seguir los pasos de su padre, Robert Kardashian, reconocido abogado que formó parte del equipo defensor de O.J. Simpson.

“Llevo seis años estudiando Derecho y sigo con todo hasta aprobar el examen de abogacía. Sin atajos, sin rendirme: solo más estudio y aún más determinación. Gracias a todos los que me han apoyado”, escribió la empresaria en Instagram.

SU SUEÑO DE SER ABOGADA

Kardashian inició su formación legal en 2018 mediante una pasantía en un despacho de San Francisco, aprovechando una vía alternativa que ofrece el estado de California, sin necesidad de asistir a la facultad de Derecho tradicional.

Desde entonces, ha participado en casos de reforma penitenciaria y clemencia, ayudando a personas como Alice Marie Johnson y Chris Young a obtener reducciones de sentencia.

En 2021, celebró haber aprobado el “baby bar”, un examen preliminar al de abogacía, luego de tres intentos fallidos.

Durante su preparación, también enfrentó problemas tecnológicos, mencionando que el uso de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT le causó errores en ejercicios de práctica que la hicieron reprobar en ocasiones anteriores. (Con información de Reforma)

Temas


Espectáculos
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Kim Kardashian

Organizaciones


Disney

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

