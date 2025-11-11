¿Vamos por boletos? Proyectarán la película ‘El Desaire’ en festival de cine en Monterrey

La historia inspirada en el corrido de Rosita Alvirez, que aborda temas de violencia contra la mujer y feminicidio, continúa su recorrido por distintos festivales y ahora llegará al público de Monterrey. El próximo 15 de noviembre, la película ‘El Desaire’, dirigida por Gabriel Ramos, se proyectará dentro del Festival Plano Norte en Corto, en la Cineteca Nuevo León.

De acuerdo con información compartida por el propio director en redes sociales, la función de cortometrajes iniciará a las 5:30 p.m., mientras que la proyección de ‘El Desaire’ está programada para las 7:40 p.m.

“¡Hay pocos lugares! Los boletos se pueden adquirir directamente en la Cineteca”, compartió Ramos a través de sus redes sociales, invitando al público regiomontano a asistir.