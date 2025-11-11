¿Vamos por boletos? Proyectarán la película ‘El Desaire’ en festival de cine en Monterrey
Apenas hace unos días, el filme protagonizado por Vico Escorcia, Joshua Okamoto y un gran elenco se estrenó en el Festival Internacional de Cine de León, donde recibió una presea
La historia inspirada en el corrido de Rosita Alvirez, que aborda temas de violencia contra la mujer y feminicidio, continúa su recorrido por distintos festivales y ahora llegará al público de Monterrey. El próximo 15 de noviembre, la película ‘El Desaire’, dirigida por Gabriel Ramos, se proyectará dentro del Festival Plano Norte en Corto, en la Cineteca Nuevo León.
De acuerdo con información compartida por el propio director en redes sociales, la función de cortometrajes iniciará a las 5:30 p.m., mientras que la proyección de ‘El Desaire’ está programada para las 7:40 p.m.
“¡Hay pocos lugares! Los boletos se pueden adquirir directamente en la Cineteca”, compartió Ramos a través de sus redes sociales, invitando al público regiomontano a asistir.
‘EL DESAIRE’ SIGUE SUMANDO RECONOCIMIENTOS
La participación del filme en Plano Norte en Corto se suma a su exitoso paso por festivales nacionales e internacionales.
Apenas la semana pasada, Ramos asistió a la proyección de la cinta en el Festival Internacional de Cine de León, acompañado por Karen Martí y Guillermo Alonso, donde la película fue galardonada con el Premio del Público.
‘El Desaire’ es protagonizada por Vico Escorcia, Guillermo Alonso, Joshua Okamoto y un elenco estelar, continúa conquistando al público gracias a su poderosa historia ambientada en Coahuila y su mensaje sobre la lucha contra la violencia de género.