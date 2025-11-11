¿Vamos por boletos? Proyectarán la película ‘El Desaire’ en festival de cine en Monterrey

Show
/ 11 noviembre 2025
    ¿Vamos por boletos? Proyectarán la película ‘El Desaire’ en festival de cine en Monterrey
    Invitación. El director Gabriel Ramos anunció la proyección de ‘El Desaire’ en la Cineteca Nuevo León, dentro del festival Plano Norte en Corto. FOTO: OMAR SAUCEDO

Apenas hace unos días, el filme protagonizado por Vico Escorcia, Joshua Okamoto y un gran elenco se estrenó en el Festival Internacional de Cine de León, donde recibió una presea

La historia inspirada en el corrido de Rosita Alvirez, que aborda temas de violencia contra la mujer y feminicidio, continúa su recorrido por distintos festivales y ahora llegará al público de Monterrey. El próximo 15 de noviembre, la película ‘El Desaire’, dirigida por Gabriel Ramos, se proyectará dentro del Festival Plano Norte en Corto, en la Cineteca Nuevo León.

De acuerdo con información compartida por el propio director en redes sociales, la función de cortometrajes iniciará a las 5:30 p.m., mientras que la proyección de ‘El Desaire’ está programada para las 7:40 p.m.

“¡Hay pocos lugares! Los boletos se pueden adquirir directamente en la Cineteca”, compartió Ramos a través de sus redes sociales, invitando al público regiomontano a asistir.

‘EL DESAIRE’ SIGUE SUMANDO RECONOCIMIENTOS

La participación del filme en Plano Norte en Corto se suma a su exitoso paso por festivales nacionales e internacionales.

Apenas la semana pasada, Ramos asistió a la proyección de la cinta en el Festival Internacional de Cine de León, acompañado por Karen Martí y Guillermo Alonso, donde la película fue galardonada con el Premio del Público.

TE PUEDE INTERESAR: Una verdadera leyenda: Hace historia Michael Jackson al figurar en el Hot 100 en seis décadas consecutivas

‘El Desaire’ es protagonizada por Vico Escorcia, Guillermo Alonso, Joshua Okamoto y un elenco estelar, continúa conquistando al público gracias a su poderosa historia ambientada en Coahuila y su mensaje sobre la lucha contra la violencia de género.

Temas


Cine
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Monterrey

Organizaciones


Vanguardia

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta amenaza de Estados Unidos

Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta invasión de Estados Unidos
El presidente Trump y los republicanos del Congreso siguieron una estrategia de aumentar el dolor y esperar a los demócratas.

Trump no ha tenido límites durante el cierre del gobierno
Imágenes de video transmitidas en medios de comunicación turcos parecían mostrar la aeronave descendiendo en espiral y dejando un rastro de humo blanco. FOTO:

Se estrella avión de transporte militar de la OTAN con 20 ocupantes
La llegada se produce a la par que la Administración de Trump refuerza su presencia militar en el área del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) y ataca embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico. FOTO:

Llega al Caribe el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de Estados Unidos
La revocación de mandato no es un tema nuevo, sino una figura establecida en la Constitución e impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador,

Sheinbaum avala adelantar la revocación de mandato: ‘Es buena, pero debe debatirse’
Afirmó que confía plenamente en su esquema de protección y que mantiene contacto directo con la gente pese a los recientes hechos de violencia.

Claudia Sheinbaum: ‘No me va a pasar nada’; descarta ampliar su seguridad
Reubica Profepa a 41 ejemplares que presentaban estrés y peso bajo, en Morelos.

Profepa asegura 41 animales del ‘Parque Temazcal Zovic’ de Morelos; tenían estrés y bajo peso
Tendrán ajustes en penalidades, redacción técnica y especialización de ministerios públicos.

Senado ajustará Ley contra la Extorsión; prevén aprobarla el próximo martes