¿Vas a ir? Filtran llegada de Ninel Conde, Yahir y Laura Flores a Saltillo con la obra ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?
El trío de actores se presentaría el próximo 1 de febrero en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, con dos funciones programadas
La nueva temporada teatral de ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? arrancará el año con una gira por diversas ciudades de México y contará con un elenco integrado por Ninel Conde, Yahir y la primera actriz Laura Flores.
De acuerdo con una filtración que, hasta la tarde de este martes, no ha sido confirmada de manera oficial, será el 1 de febrero cuando el trío de actores llegue al escenario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, en Saltillo.
La puesta en escena, basada en el libro de Sherry Argov, ha tenido una amplia aceptación entre el público desde hace varios años y contará con dos funciones durante su visita a la capital coahuilense.
¿DÓNDE COMPRAR LOS BOLETOS PARA NINEL CONDE EN SALTILLO?
Según la información disponible, la venta de boletos se realizará a través del sitio newticket.com.mx, con precios que van de los $500 a los $1,000 pesos, de acuerdo con la zona elegida.
Las localidades y costos serían: Bronce ($500), Plata ($700), Oro ($850) y VIP ($1,000). Las funciones están programadas para las 18:00 y 20:30 horas, justo un día después de su paso por Torreón.
La exintegrante de ‘La Casa de los Famosos México’ regresaría así a los escenarios mexicanos con esta obra, lo que representa una oportunidad para verla en vivo junto a este elenco, tras su participación en ‘El Tenorio Cómico’.
Mientras tanto, Yahir continúa activo en la música con su gira junto a María León, con quienes comparte el proyecto Fuego, en el que interpretan diversos éxitos sobre el escenario.
Por su parte, Laura Flores se mantiene vigente en la televisión con su personaje de ‘Elena’ en la telenovela ‘Los Hilos del Pasado’, producción de Televisa.