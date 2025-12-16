¿Vas a ir? Filtran llegada de Ninel Conde, Yahir y Laura Flores a Saltillo con la obra ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?

La nueva temporada teatral de ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? arrancará el año con una gira por diversas ciudades de México y contará con un elenco integrado por Ninel Conde, Yahir y la primera actriz Laura Flores.

De acuerdo con una filtración que, hasta la tarde de este martes, no ha sido confirmada de manera oficial, será el 1 de febrero cuando el trío de actores llegue al escenario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, en Saltillo.

La puesta en escena, basada en el libro de Sherry Argov, ha tenido una amplia aceptación entre el público desde hace varios años y contará con dos funciones durante su visita a la capital coahuilense.